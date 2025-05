ETV Bharat / bharat

पत्नी राधिका संग धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे अनंत अंबानी, हरकी पैड़ी पर की पूजा अर्चना - ANANT AMBANI IN HARIDWAR

हरिद्वार पहुंचे अनंत अंबानी ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Uttarakhand Team Published : May 4, 2025 at 7:14 PM IST | Updated : May 4, 2025 at 7:53 PM IST 3 Min Read

हरिद्वार: रिलायंस इंडस्ट्री के डायरेक्टर अनंत अंबानी रविवार को धार्मिक यात्रा पर हरिद्वार पहुंचे. इस दौरान उनकी पत्नी राधिका मरचेंट भी उनके साथ थी. पत्नी राधिका के साथ हरिद्वार पहुंचकर अनंत अंबानी ने गंगा पूजन किया. श्री गंगा सभा के तीर्थ पुरोहितों ने अनंत अंबानी और पत्नी राधिका का विधि विधान से गंगा पूजन और दुग्धाभिषेक करवाया. इसके बाद अनंत अंबानी का श्री गंगा सभा के कार्यालय में स्वागत किया गया. गंगा सभा की विजिटर बुक में अनंत अंबानी ने लिखा कि हर की पैड़ी पर गंगा पूजन कर उन्हें सुखद अनुभूति हुई है. मां गंगा का आशीर्वाद उन पर और उनके परिवार पर हमेशा बना रहे. हरिद्वार पहुंचे अनंत अंबानी (ETV BHARAT)

श्री गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने बताया कि अनंत अंबानी ने अपनी पत्नी और इष्ट मित्रों के साथ मां गंगा का पूजन कर पूरे भारत के समृद्धशाली और शक्तिशाली होने की कामना की. मां गंगा उनके परिवार पर कृपा बनाए रखें. वो भारत को उन्नति के मार्ग पर ले जाएं. वो भारत ही नहीं पूरे विश्व के नंबर वन उद्योगपति बने. उन्होंने कहा की अनंत अंबानी सनातनी परंपरा में विश्वास रखते हैं. यह सभी सनातियों के लिए प्रेरणा है. हरकी पैड़ी पर पूजा अर्चना करते अनंत अंबानी (ETV BHARAT) श्री गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने बताया कि पहली बार अंबानी परिवार हरिद्वार आया है. अनंत अंबानी और उनकी पत्नी को मां गंगा के तट पर आकर सुखद अनुभव की अनुभूति हुई है. उन्होंने गंगा सभा में लिखा कि मां गंगा का आशीर्वाद उनके परिवार पर बना रहे. उन्होंने गंगा सभा की व्यवस्थाओं की सराहना भी की. पत्नी राधिका संग अनंत अंबानी (ETV BHARAT) सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: पुलिस प्रशासन ने अनंत अंबानी के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे. खुद हरिद्वार के एसपी सिटी पंकज गैरोला और सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी समेत कई पुलिसकर्मी हरकी पैड़ी पर मौजूद रहे. अनंत अंबानी के हरकी पैड़ी पहुंचते ही वहां मौजूद यात्रियों को ब्रह्मकुंड से अलग स्नान करने को कहा गया. सुरक्षित वातावरण में गंगा पूजन का कार्य संपन्न हुआ. कड़ी सुरक्षा के बीच हरिद्वार पहुंचे अनंत अंबानी (ETV BHARAT) यात्रियों में दिखी उत्सुकता: अनंत अंबानी के हर की पैड़ी पहुंचने से पहले अलर्ट कर दिया गया था. जैसे ही यह सूचना आसपास गंगा स्नान कर रहे यात्रियों को मिली तो कई यात्री गंगा स्नान के बाद अनंत अंबानी की झलक पाने के लिए हर की पैड़ी के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए. जब अनंत अंबानी हरकी पैड़ी पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. यात्रियों ने अनंत अंबानी के साथ सेल्फी लेनी चाही लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते दूर से ही उनकी वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में कैद करने लगे. अनंत अंबानी के हर की पैड़ी पहुंचने से पहले अलर्ट कर दिया गया था. जैसे ही यह सूचना आसपास गंगा स्नान कर रहे यात्रियों को मिली तो कई यात्री गंगा स्नान के बाद अनंत अंबानी की झलक पाने के लिए हर की पैड़ी के मुख्य द्वार पर खड़े हो गए. जब अनंत अंबानी हरकी पैड़ी पहुंचे तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई. यात्रियों ने अनंत अंबानी के साथ सेल्फी लेनी चाही लेकिन कड़ी सुरक्षा के चलते दूर से ही उनकी वीडियो और फोटो अपने मोबाइल में कैद करने लगे. पढ़ें- हरिद्वार में जल्द धरातल पर उतरेंगे कई बड़े प्रोजेक्ट, सभी बड़ी समस्याओं को होगा हल, बोले त्रिवेंद्र रावत

Last Updated : May 4, 2025 at 7:53 PM IST