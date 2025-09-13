ETV Bharat / bharat

रजवाड़े रहे नहीं, फिर भी भारतीय लोकतंत्र में फलफूल रही है खानदानी एमपी-एमएलए-एमएलसी की पौध

स्वतंत्र: विश्लेषण किए गए 94 मौजूदा स्वतंत्र सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 23 (24%) की राजनीतिक पृष्ठभूमि वंशवादी है. यह वंशवाद के एक मध्यम स्तर को दर्शाता है, जो संभवतः औपचारिक पार्टी संरचनाओं से बाहर काम करते हुए पारिवारिक नेटवर्क का लाभ उठाने वाले राजनेताओं द्वारा संचालित है.

गैर-मान्यता प्राप्त दल: इन छोटी संस्थाओं में वंशवाद की दर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि विश्लेषण किए गए 87 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 21 (24%) की पृष्ठभूमि वंशवादी पाई गई. कई दलों में 100% सदस्य वंशवादी हैं, संभवतः इसलिए क्योंकि वे परिवार द्वारा संचालित या केवल 1-2 सदस्यों वाले विशिष्ट संगठन हैं. 9 दल ऐसे हैं जिनके सभी सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं.

इसके विपरीत, एआईटीसी (10%) और एआईएडीएमके (4%) की दरें कम हैं, जो संभवतः करिश्माई गैर-वंशवादी नेतृत्व के कारण है. समाजवादी पार्टी, जनता दल (यूनाइटेड) , असम गण परिषद और राष्ट्रीय जनता दल भी उच्च वंशवादी प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, जिनके लगभग 30% या उससे अधिक निर्वाचित प्रतिनिधि राजनीतिक परिवारों से हैं.

राज्य स्तरीय दल: राज्य स्तरीय दलों में, 1,809 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों का विश्लेषण किया गया है और 406 (22%) वंशवादी पृष्ठभूमि वाले हैं. एनसीपी-शरदचंद्र पवार (42%), जेकेएनसी (42%), वाईएसआरसीपी (38%), टीडीपी (36%) और एनसीपी (34%) जैसी पार्टियां प्रबल वंशवादी प्रवृत्तियाँ प्रदर्शित करती हैं, जो अक्सर क्षेत्रीय पारिवारिक राजवंशों में निहित होती हैं.

वंशवादी पृष्ठभूमि वाले सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों की पार्टीवार संख्या: राष्ट्रीय दल: राष्ट्रीय दलों में, 3,214 मौजूदा सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों का विश्लेषण किया गया है और 657 (20%) वंशवादी पृष्ठभूमि वाले हैं. कांग्रेस के 32% मौजूदा सांसद, विधायक और विधान पार्षद वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं. उसके बाद भाजपा के 18% हैं. वहीं माकपा जैसी छोटी पार्टियों में वंशवादी प्रभाव न्यूनतम है, उनके केवल 8% मौजूदा सांसद, विधायक और विधान पार्षद वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं.

वंशवाद वाला क्षेत्रीय पैटर्न: उत्तर भारत: उत्तर प्रदेश (23%, 141 राजवंशीय) और राजस्थान (18%, 43 राजवंशीय) में उच्च.

इसी तरह से कर्नाटक में 326 सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों में से 94 (29%) वंशवादी पृष्ठभूमि वाले हैं. ये आंकड़े, विशेष रूप से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्यों में, वंशवादी राजनीति के निरंतर और व्यापक प्रचलन को उजागर करते हैं.

जब हम अनुपात के संदर्भ में बड़े राज्यों को देखते हैं, तो आंध्र प्रदेश में वंशवादी प्रतिनिधित्व का हिस्सा सबसे अधिक है, जहां 255 में से 86 (34%) सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य राजनीतिक परिवारों से आते हैं. इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान है, जहां 403 सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों में से 129 (32%) वंशवादी पृष्ठभूमि वाले हैं.

बिहार में, 360 में से 96 (27%) सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं. वहीं कर्नाटक में 326 में से 94 (29%) सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं.

राज्यों में, उत्तर प्रदेश कुल संख्या के हिसाब से सबसे ऊपर है. जहां विश्लेषण किए गए 604 सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 141 (23%) वंशवादी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले हैं. महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है, जहां 403 में से 129 (32%) सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं.

उल्लेखनीय है कि वंशवादी प्रतिनिधित्व लोकसभा में सबसे अधिक 31% और राज्य विधानसभाओं में सबसे कम 20% है. ये आंकड़े दर्शाते हैं कि वर्तमान निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक बड़ा हिस्सा स्थापित राजनीतिक परिवारों से ताल्लुक रखता है. नीचे दी गई तालिका में विश्लेषण किए गए वर्तमान सदस्यों और वंशवादी पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की कुल संख्या का विवरण दिया गया है, जिन्हें विधानमंडल के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है.

वंशवादी पृष्ठभूमि वाले सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का राष्ट्रीय अवलोकन: विश्लेषण किए गए 5204 वर्तमान सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 1107 (21%) वर्तमान सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की पृष्ठभूमि वंशवादी है.

सार्वजनिक डोमेन में जानकारी: परिवार-आधारित राजनीतिक प्रभाव की पहचान करने के लिए मीडिया रिपोर्टों, जीवनियों या मतदाताओं की धारणाओं को शामिल करना, विशेष रूप से क्षेत्रीय या गैर-मान्यता प्राप्त दलों के लिए.

ऐतिहासिक अभिलेख: पारिवारिक राजनीतिक भागीदारी की पुष्टि के लिए चुनावी अभिलेखों और पार्टी इतिहास के साथ क्रॉस-रेफरेंसिंग, विशेष रूप से प्रमुख राजनीतिक परिवारों के मामलों में.

स्व-रिपोर्ट किए गए आंकड़े: विश्लेषण उम्मीदवारों द्वारा भारत के चुनाव आयोग को प्रस्तुत किए गए हलफनामों पर आधारित है, जिसमें पारिवारिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक संबद्धता और रिश्तेदारों की पूर्व निर्वाचित भूमिकाओं का विवरण शामिल है.

पारिवारिक संबंध: विधायकों को वंशवादी माना जाता है यदि उनके तत्काल या विस्तारित परिवार के सदस्य (जैसे, माता-पिता, भाई-बहन, पति/पत्नी, बच्चे या रिश्तेदार) हैं जो निर्वाचित पदों (सांसद, विधायक, एमएलसी) या महत्वपूर्ण पार्टी भूमिकाओं को संभाल चुके हैं या संभाल रहे हैं. ऐसे कई मामले भी हैं, जिनमें राजनेता अपने परिवार के सदस्यों-जैसे बेटों, बेटियों या अन्य रिश्तेदारों को प्रभावशाली सरकारी भूमिकाओं, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों या अन्य समान संस्थाओं में रखते हैं जो इस रिपोर्ट के दायरे से बाहर हैं. वंशवादी पृष्ठभूमि वाले कई राजनेता हैं, जो वर्तमान में चुनाव हारने के कारण सांसद/विधायक/एमएलसी नहीं हैं, लेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हैं. इस प्रकार, रिपोर्ट को एक संपूर्ण अध्ययन नहीं माना जा सकता है.

भारतीय संदर्भ में, वंशवादी पृष्ठभूमि वाले विधायकों की पहचान वर्तमान या पूर्व निर्वाचित अधिकारियों, राजनीतिक नेताओं या प्रभावशाली पार्टी के नेताओं के साथ उनके पारिवारिक संबंधों की जांच करके की जाती है. हम निम्नलिखित मानदंडों/सूचना के स्रोतों पर भरोसा करते हैं.

इसके लिए अक्सर पारिवारिक नाम, धन और नेटवर्क का लाभ उठाया जाता है. वंशवादी राजनीति स्वतंत्रता के बाद से भारतीय लोकतंत्र की एक सतत विशेषता रही है. यह अक्सर पार्टी स्थिरता, ऐतिहासिक नेतृत्व पैटर्न, सीमित आंतरिक-पार्टी लोकतंत्र और स्थापित नामों से परिचित मतदाता वरीयताओं जैसे कारकों से उपजी है. हालांकि यह निरंतरता प्रदान करती है और पारिवारिक नेटवर्क का लाभ उठाती है, यह योग्यता, जवाबदेही और न्यायसंगत प्रतिनिधित्व के बारे में चिंताएँ भी पैदा करती है.

भारत में वंशवादी राजनीति उस प्रथा को संदर्भित करती है, जहां राजनीतिक शक्ति परिवारों के भीतर केंद्रित होती है, जिसमें एक ही परिवार के कई सदस्य राजनीति में निर्वाचित पदों या प्रभावशाली भूमिकाओं पर आसीन होते हैं. इसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में राजनीतिक प्रभाव, सीटों या नेतृत्व का हस्तांतरण शामिल होता है.

इस डेटा में राज्य विधानसभाओं, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों के कुल 5204 वर्तमान विधायक शामिल हैं. इनमें से 1107 (21%) वर्तमान सदस्यों की पृष्ठभूमि वंशवादी है. वंशवादी राजनीति भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला बनी हुई है, जो लगभग 5 में से 1 वर्तमान सदस्य को प्रभावित करती है.

हैदराबाद: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और नेशनल इलेक्शन वॉच (न्यू) ने भारत में राजनीतिक परिवारों से आने वाले वर्तमान सांसदों (सांसदों), विधान सभा सदस्यों (विधायकों) और विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) का एक व्यापक विश्लेषण किया है.

लिंग-वार वंशवादी पृष्ठभूमि वाले सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य: विश्लेषण किए गए 4,665 वर्तमान पुरुष सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 856 (18%) वंशवादी पृष्ठभूमि के हैं. 539 वर्तमान महिला सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों में से 251 (47%) राजनीतिक परिवारों से हैं. पुरुषों की तुलना में महिलाओं में वंशवादी प्रतिनिधित्व दोगुने से भी अधिक है.

वर्तमान सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों (पुरुष बनाम महिला) में राज्य-वार वंशवादी पृष्ठभूमि: महिला प्रतिनिधित्व वाले लगभग सभी राज्यों में महिलाओं की वंशवादी दर पुरुषों से अधिक है (उदाहरण के लिए, महाराष्ट्र: 69% महिला बनाम 28% पुरुष; आंध्र प्रदेश: 69% महिला बनाम 29% पुरुष); बिहार: 57% महिला बनाम 22% पुरुष); तेलंगाना: 64% महिला बनाम 21% पुरुष).

100% महिला राजवंश दर वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा (3 में से 3), पुडुचेरी (1 में से 1) और दादरा नगर हवेली और दमन दीव (1 में से 1) शामिल हैं.

सबसे ज़्यादा राजवंशीय महिलाएं: उत्तर प्रदेश में 69 में से 29 (42%) राजवंशीय हैं, महाराष्ट्र में 39 में से 27 (69%), बिहार में 44 में से 25 (57%), आंध्र प्रदेश में 29 में से 20 (69%).

सबसे कम राजवंशीय दर: पश्चिम बंगाल (28% महिला, 5% पुरुष), जो संभवतः कम परिवार-केंद्रित राजनीति को दर्शाता है.

व्यापक संदर्भ: विश्लेषण किए गए सांसदों, विधायकों और एमएलसी में महिलाओं की संख्या केवल 10% है, उनमें उच्च वंशवाद दर राजनीतिक पहुंच में संभावित असमानताओं को उजागर करती है.

वर्तमान सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों (पुरुष बनाम महिला) के बीच पार्टी-वार वंशवादी पृष्ठभूमि: महिला सदस्यों वाली लगभग सभी पार्टियों में महिला वंशवाद दर पुरुषों की तुलना में अधिक है (उदाहरण के लिए, कांग्रेस: ​​53% महिला बनाम 29% पुरुष)। 100% महिला वंशवाद वाली पार्टियों में एनसीपी, असम गण परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, कुकी पीपुल्स अलायंस और भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी शामिल हैं.

लैंगिक असमानता: महिलाओं में वंशवाद दर लगातार अधिक देखी जाती है (उदाहरण के लिए, टीडीपी: 77% महिला बनाम 30% पुरुष; सपा: 67% महिला बनाम 24% पुरुष); जेडी(यू): 75% महिला बनाम 23% पुरुष); आरजेडी: 60% महिला बनाम 28% पुरुष), जो दर्शाता है कि महिलाओं के लिए पारिवारिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं.

प्रमुख पार्टियां: भाजपा में वंशवादी पृष्ठभूमि से महिला सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की संख्या सबसे ज़्यादा है: 91 (41%) महिलाएं बनाम 280 (15%) पुरुष, इसके बाद कांग्रेस में 46 (53%) महिलाएं बनाम 212 (29%) पुरुष सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्य वंशवादी पृष्ठभूमि से हैं.

छोटी पार्टियां: महिलाओं का उच्च प्रतिशत अक्सर छोटे नमूनों (जैसे, शिरोमणि अकाली दल: 100%, 2 महिलाएं) से उत्पन्न होता है. जेकेएनसी और एनसीपी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां प्रबल वंशवाद दर्शाती हैं.

कम वंशवादी पार्टियां: वामपंथी झुकाव वाली सीपीआई(एम) (38% महिला, 5% पुरुष) और आप (15% महिला, 11% पुरुष) की दर कम है, संभवतः वैचारिक फोकस के कारण.

अवलोकन: मजबूत पार्टी संगठनों वाले बड़े राज्य (जैसे तमिलनाडु, 15% और पश्चिम बंगाल, 9%) छोटे या मध्यम आकार के राज्यों (जैसे झारखंड, 28%, हिमाचल प्रदेश, 27%) की तुलना में कम वंशवाद दर्शाते हैं. इससे पता चलता है कि कैडर-आधारित या वैचारिक पार्टियां (DMK, AIADMK, वामपंथी, TMC) क्षेत्रीय परिवार-संचालित संगठनों की तुलना में वंशवाद के प्रवेश को अधिक प्रभावी ढंग से कम कर सकती हैं.

महिला वंशवाद (47%) का पुरुषों (18%) की तुलना में बहुत अधिक होना दर्शाता है कि महिलाओं का प्रवेश पारिवारिक संबंधों द्वारा व्यवस्थित रूप से मध्यस्थता करता है. झारखंड (73% महिला वंशवादी) और महाराष्ट्र (69%) जैसे राज्यों में, राजनीति में लगभग सभी महिलाएं पारिवारिक नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। इससे पता चलता है कि वंशवाद महिलाओं के लिए दरवाजे खोलता है. साथ ही यह पहली पीढ़ी की गैर-वंशवादी महिला राजनेताओं के लिए जगह सीमित करता है.

वामपंथी और नए सुधारवादी दलों (माकपा, आप) में वंशवाद सबसे कम है, जो अभिजात्यवाद के विरुद्ध उनकी वैचारिक स्थिति के अनुरूप है. इसके विपरीत, "सामाजिक न्याय" या जाति-आधारित क्षेत्रीय दल (सपा, राजद, जद(यू)) 30-40% वंशवाद प्रदर्शित करते हैं.

राज्य विधानसभाओं (20%) की तुलना में लोकसभा (31%) में वंशवादी प्रतिनिधित्व अधिक है. इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय स्तर पर दृश्यता और प्रतिष्ठा पर स्थापित राजनीतिक परिवारों का अधिक कड़ा नियंत्रण है, जबकि राज्य की राजनीति बाहरी लोगों को कुछ हद तक अधिक प्रवेश देती है.

'रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि वंशवाद केवल "सीटों की विरासत" के बारे में नहीं है, बल्कि भौगोलिक क्षेत्रों, दलों और लिंगों में एक संरचनात्मक विशेषता है. महिलाओं और गैर-मान्यता प्राप्त दलों में उच्च दर का अर्थ है कि वंशवादी राजनीति केवल विरासत संरक्षण का नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रवेश और अस्तित्व का एक तंत्र है.

रिपोर्ट के आंकड़े दर्शाते हैं कि वंशवादी राजनीति समान रूप से फैली हुई नहीं है. यह छोटे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, महिलाओं के प्रतिनिधित्व और राष्ट्रीय स्तर के कार्यालयों में फलती-फूलती है, जबकि कैडर-आधारित वैचारिक पार्टियाँ आंशिक रूप से नियंत्रण का काम करती हैं. यह राजनीति तक पहुंच के साथ-साथ पारिवारिक सत्ता की निरंतरता से भी जुड़ा है.

वंशवादी शासन के शुरुआती संकेत 1970 के दशक में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति में पार्टी संगठन और प्रतिनिधि संस्थाओं, दोनों के क्षेत्र में दिखाई देने लगे.

वंशवादी राजनीति जन्म-आधारित शासक वर्ग का निर्माण करके समाज को विभाजित करती है. वंशवादी राजनीति के प्रचलन का श्रेय भारत की मजबूत पारिवारिक परंपराओं को भी दिया जाता है, जो मतदाताओं की नजर में वंशवाद को उचित ठहराती हैं. भारत में, यह व्यापक रूप से स्वाभाविक और स्वीकार्य माना जाता है कि किसी भी प्रकार की शक्ति रखने वाले पिता या माता उसे अपने बेटे या बेटी को सौंपना चाहते हैं.

राजनीतिक दलों की स्थिति, कार्य प्रणाली और भूमिका ने भी भारतीय राजनीति में वंशवाद की निरंतर उपस्थिति को जन्म दिया है. भारत के राजनीतिक दल, सार्वजनिक ऑडिट या निरीक्षण के किसी भी डर के बिना, टिकट आवंटन प्रक्रिया में वंशवादी दावेदारों को अक्सर बढ़त देते हैं.

ये घटनाएं बार-बार पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र की कमी, टिकट वितरण के लिए मानदंडों या योग्यताओं का अभाव, पार्टियों के नियमन या कार्यप्रणाली से संबंधित कोई कानून न होने, और पार्टियों द्वारा सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के दायरे में आने से इनकार करने के कारण होती हैं, जिससे सार्वजनिक जवाबदेही का पूर्ण अभाव होता है.

मतदाताओं का असंतोष, वंशवादी की सापेक्षिक संपत्ति, वंशवादी पदधारी, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, पार्टी संरचना में महत्वपूर्ण शक्तिशाली पद, कुछ ऐसे कारक हैं जो राजनीतिक दलों में वंशवादियों के प्रति रुचि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाते हैं.

इस संदर्भ में, वंशवादी राजनीति न केवल समान राजनीतिक अवसर और चुनावी प्रतिस्पर्धा के अधिकार को प्रभावित करती है, बल्कि परिवारों के भीतर संभावित नेताओं को चुनने की ऐसी प्रणाली पार्टी और मतदाताओं के भीतर अनुचित और असमान प्रतिनिधित्व को जन्म देती है. यह पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को भी प्रभावित करती है, जिससे राजनीतिक दलों का संगठन कमजोर होता है.

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर राजनीतिक वंशों के आधिपत्य के पीछे एक और कारण हमारे राजनीतिक प्रतियोगियों के चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद के तरीके में निहित है.

भारतीय राजनीतिक व्यवस्था मुख्य रूप से एक प्रमुख कारक यानी 'जीतने की क्षमता' पर काम करती है. हमारे चुनावों का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र एक या दूसरे तरीके से 'धन' और 'बाहुबल' पर निर्भर करता है.

चुनावों के दौरान अभूतपूर्व, असमान और अनियमित प्रचार एक आदर्श बन गया है. यह केवल उन उम्मीदवारों के माध्यम से हासिल किया जा सकता है जिनके पास धन-बाहुबल का गठजोड़ हो.

चुनाव इतने महंगे हो गए हैं कि वे किसी भी आम नागरिक की पहुंच से परे हैं जब तक कि उनके पास शक्तिशाली संरक्षक या किसी बड़ी पार्टी का समर्थन न हो. मतदाता भी अपनी पसंद इस आधार पर करते हैं कि वे किस पार्टी से क्या उम्मीद कर सकते हैं यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो काम करवाता है चाहे वह वंशवादी हो, धनवान हो या बाहुबल वाला हो.

राजनीतिक दल भी संरचनात्मक परिवर्तन के एजेंट के रूप में कार्य करने के बजाय वफादारी सुनिश्चित करने और मतदाताओं की मांगों को पूरा करने के तरीके के रूप में संरक्षण की राजनीति करना पसंद करते हैं. मौजूदा 10वीं अनुसूची यानी दलबदल विरोधी कानून भी कभी-कभी किसी निर्वाचित विधायक को पार्टी लाइन या निष्ठा का उल्लंघन करने पर दंडित कर सकता है.

शीर्ष पद के लिए एक से अधिक दावेदारों के मामलों में, नेतृत्व की भूमिका के लिए अक्सर पुरुष भाई-बहनों को प्राथमिकता दी जाती है।