ETV Bharat / bharat

'राहुल गांधी अपनी मां की बात नहीं सुनते...' PM मोदी की मां के AI वीडियो पर बीजेपी का हमला

इस वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया है. इसे "नीच राजनीति" और "मां का अपमान" बताते हुए तीखा हमला बोला है. बता दें कि इससे पहले 27 अगस्त 2025 को दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की "वोटर अधिकार यात्रा" के दौरान एक स्थानीय नेता रिजवी उर्फ राजा ने मंच से पीएम मोदी की मां के लिए अपशब्द कहे थे.

हाल ही में सोशल मीडिया पर एक AI-जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को दिखाया गया है. वीडियो की टाइटल "साहब के सपनों में आईं 'मां'" है. वीडियो में दिखाया गया है कि पीएम मोदी जैसे दिखने वाले व्यक्ति को सपने में उनकी मां डांट रही हैं. उन्हें "वोट चोरी" करने और राजनीतिक गिरावट पर फटकार लगाती हैं. यह वीडियो 10 सितंबर 2025 को पोस्ट किया गया.

नई दिल्लीः बिहार चुनाव से पहले सियासत उबाल पर है. पीएम मोदी की मां को गाली देने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बिहार कांग्रेस के हैंडल से अब एक और विवादित AI जनरेटेड वीडियो डाला गया है. बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है. कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया. चुनावी माहौल में इस नए विवाद ने बीजेपी को एक और मौका दे दिया है.

भाजपा प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कांग्रेस पर सोची समझी साजिश के तहत पीएम की मां पर विवादित टिपण्णी करने का आरोप लगाया. टॉम वडक्कन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन लगातार नए-नए नैरेटिव गढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का अपनी मां के प्रति प्रेम सबको पता है, लेकिन बिहार की एक सभा में कांग्रेस ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की.

पीएम मोदी की मां पर AI जनरेटेड पर राजनीति गरमायी. (ETV Bharat)

कांग्रेस हाईकमान पर हमलाः

वडक्कन ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस हाईकमान इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं. पवन खेड़ा ने इस टिप्पणी को गलत मानने से इनकार किया, जिसका सीधा मतलब है कि पार्टी इस हरकत को सही ठहराती है. उन्होंने कहा कि मां या बहन का अपमान केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे देश की माताओं और बहनों का अपमान है.

राहुल मां की बात नहीं मानतेः

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो अपनी मां की बात नहीं सुनते हैं. वडक्कन ने कहा कि बिहार की जनता कांग्रेस की इस हरकत का जवाब देगी. देश की जनता में इस बात को लेकर आक्रोश है. उन्होंने कहा कि देश में यह मैसेज गया है कि कांग्रेस मां-बहन के खिलाफ अभियान चला रही है.

बीजेपी के इन नेताओं ने भी की निंदाः

भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने भी वीडियो वाले मुद्दे को "राजनीति को नई नीचता की ओर धकेलना" बताया. शाहनाज पूनावाला ने कांग्रेस को "गांधीवादी के बजाय गालीवादी" कहा. इसके अलावा सोशल मीडिया X पर #मां_का_अपमान_नहीं_सहेगा_बिहार ट्रेंड कर रहा है.

पीएम मोदी भावुक हो गये थेः

पीएम मोदी ने 2 सितंबर 2025 को एक वर्चुअल कार्यक्रम में इसे उठाते हुए कहा था "मां को गाली नहीं सहेंगे, इज्जत पर वार नहीं सहेंगे." उन्होंने इसे "देश की हर मां-बहन का अपमान" बताया था. इसके बाद बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान किया था, और महिलाओं ने कैंडल मार्च निकाले थे. दोबारा कांग्रेस की तरफ से डाले गए इस AI वीडियो ने आग में घी का काम कर दिया है.

इसे भी पढ़ेंः