80 साल के मैकेनिकल इंजीनियर कर रहे ऑर्गेनिक खेती, लाखों की कर रहे कमाई

धरती को जहरीला बनाने, जहर उगाने और जहर खाने के बजाय, हमें जैविक खाद से प्राकृतिक रूप से उगाए गए फल-सब्ज़ियां खानी चाहिए और स्वस्थ रहना चाहिए. नागेश कहते हैं कि हमारे देश में उगाई जाने वाली सब्ज़ियों, फलों और अनाज का स्वाद जानने के लिए, आपको एक बार इन्हें जरूर चखना चाहिए.

कई ओर्गेनिक यूनिट का दौरा किया और जानकारी प्राप्त की अपने मित्र अर्जुन मेस्त्री के साथ,मैंने जैविक खाद निर्माण इकाइयों का दौरा किया और जानकारी प्राप्त की. पहले हमारे पूर्वज गोबर की खाद का इस्तेमाल करते थे. 1966 के आसपास हमारे देश में हरित क्रांति हुई. फिर रासायनिक खादों का इस्तेमाल शुरू हुआ. कम जमीन और कम समय में ज़्यादा उपज पाने की होड़ में करोड़ों बीमारियां पैदा हुईं. उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि फल-सब्ज़ियों समेत सभी फसलें जहरीली होती जा रही हैं.

पैसे होते हुए भी खुश नहीं थे जैविक किसान नागेश गड्डे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "मैं दिन-रात खूब पैसा कमाता था. लेकिन, मुझे एक दिन भी खुशी महसूस नहीं हुई. जब मैं अपने गृहनगर गया, तो वहां अपने भाइयों की खुशी और आनंद देखा. तब मैंने फैसला किया कि मुझे खेती करनी चाहिए, मवेशी पालना चाहिए, धरती माता और सुंदर प्रकृति के साथ समय बिताना चाहिए. इसलिए, मैं बार में शामिल हो गया और सभी प्रकार के व्यवसाय छोड़कर जैविक खेती की ओर मुड़ गया."

उन्होंने बची हुई 22 एकड़ जमीन में से सिर्फ 11 एकड़ जमीन की ही जुताई की है और 850 आम उगाए हैं. ये पिछले छह सालों से फल दे रहे हैं. इससे सभी खर्चे काटकर हर साल 3 लाख रुपये की आमदनी होती है. फिलहाल, उन्होंने 1 एकड़ हल्दी, 1 एकड़ आल, 1 एकड़ अदरक और आधा एकड़ मिर्च उगाई है और अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं.

व्यवस्थित खेती के जरिए नागेश की उपलब्धियां उन्होंने अपने घर के पास कटहल, केला, शरीफा, बैंगनी फल, हल्दी, अदरक, नारियल, सुपारी, नींबू समेत कई तरह के फल और सब्ज़ियां उगाई हैं. उन्होंने यहां एक उर्वरक निर्माण इकाई खोली है और सीमेंट टैल्क, जमीन पर ताड़ के पत्तों की क्यारी और खाली जगहों में बंधे ताड़ के पत्तों का इस्तेमाल करके उर्वरक तैयार कर रहे हैं. वे बेहद व्यवस्थित तरीके से जैविक खाद बनाने में माहिर हो गए हैं.

हालांकि, खेती में नई चीजें खोजने का उनका जुनून हर दिन कम नहीं हुआ है. उन्होंने जैविक खेती के जरिए देश को रोगमुक्त बनाने का संकल्प लिया है. उन्हें अपनी कृषि उपलब्धियों के लिए कृषि विभाग से आत्मा पुरस्कार मिल चुका है.

मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके नागेश ने बार, किराना दुकान, झील-सरकारी भवन निर्माण ठेका और वन रोपण ठेके पर काम करके खूब पैसा कमाया था. 2004 में उन्होंने इन सबको अलविदा कह दिया और खेती की ओर रुख किया. अब उनकी उम्र 80 साल है.

उनके अनुसार, जैविक खाद की बिक्री से उन्हें हर साल 6 लाख रुपये की आय होती है. वह साल भर में 5 लोगों को रोजगार देते हैं और फसल कटाई, कचरा संग्रहण और अन्य अवसरों पर 50 से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं. नागेश बेलगावी एपीएमसी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

बेलगावी के कनाबरागी निवासी नागेश अपने घर के आस-पास की एक एकड़ जमीन पर जैविक खाद बना रहे हैं और विभिन्न फल, सब्ज़ियां, नारियल और अन्य फसलें उगा रहे हैं. यहां डेढ़ एकड़ जमीन के अलावा, नागेश के पास तुम्मारागुड्डी नामक गांव के पास 22 एकड़ जमीन है, जहां वे आम, हल्दी, मिर्च और अदरक उगाते हैं.

उन्होंने बार व्यवसाय, सरकारी ठेके और अन्य व्यवसायों से भी जीविका अर्जित की. व्यवसाय में लाखों रुपये कमाने के बावजूद, उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली. उनका दावा है कि जैविक खेती करने के बाद उन्हें शांति मिली है.

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेलगावी जिले के एक 80 वर्षीय बुज़ुर्ग ने ओर्गेनिक खेती से लाखों रुपये कमाकर एक ऐसी उपलब्धि हासिल की है, जिससे युवा भी शर्मिंदा हो जाते हैं. इस बुजुर्ग का नाम नागेश मयप्पा है. नागेश ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है.

देश के लोगों को बीमारियों से मुक्त करो

युवा किसानों से बस यही मेरी मांग है कि फसल उगाने के लिए जहरीले रासायनिक खादों का इस्तेमाल बंद करो. जैविक खेती अपनाओ और 140 करोड़ भारतीयों को बीमारियों से मुक्त करो. यह आपकी ज़िम्मेदारी है. अगर आप ऐसा करेंगे, तो देश के सभी अस्पतालों के दरवाजे बंद हो जाएंगे और हर जगह स्वस्थ लोग मिलेंगे. अब जैविक खेती शून्य पूंजी से की जा सकेगी. इसके अलावा, कर्ज़ के कारण आत्महत्या जैसी स्थितियां भी नहीं आएंगी.

केंचुआ खाद

4 फीट चौड़े, 2 फीट ऊंचे और 12 फीट लंबे 8 सीमेंट के टैंक बनाए गए हैं, साथ ही समतल जगह पर 4 फीट चौड़े और 30 फीट लंबे 30 क्यारियां बनाई गई हैं, जहां पशुओं के बचे हुए गोबर और चारे को टैंक में डाला जाता है. गर्मियों में हर दिन पानी छोड़ा जाना चाहिए. बरसात और सर्दियों में हर दो दिन में एक बार पानी छोड़ा जाता है. नमी बनाए रखी जानी चाहिए. मिथाइल गैस को बाहर छोड़ा जाता है. मिथाइल गैस के निकल जाने के बाद, केंचुओं को छोड़ देना जाता है. उन्होंने अपनी केंचुआ खाद बनाने की विधि के बारे में बताते हुए कहा कि ऊपरी परत में खाद पांचवें सप्ताह में उपयोग के लिए तैयार हो जाएगी.

जीवामृत तैयार करना

एक एकड़ जमीन के लिए जीवामृत तैयार करने के लिए, 10 किलो गोबर, 10 लीटर गोमूत्र, 2 किलो गुड़, 2 किलो दालों का आटा और 2 किलो रसायन-मुक्त मिट्टी को 200 लीटर के बैरल में अच्छी तरह मिलाना चाहिए. इसे रोजाना पलटना चाहिए. 16वें दिन जीवामृत तैयार हो जाएगा. अगर इसे 15 दिन और रखा जाए, तो अच्छा जीवामृत तैयार हो जाएगा. उन्होंने बताया कि जीवामृत भरपूर फसल उगाने की शक्ति देता है.

ह्यूमिक एसिड उर्वरक क्या है?

एक साल पुराने 10 किलो गोबर के उपले (गाय के गोबर) को पानी से भरे बैरल में डुबोकर रखना चाहिए। इसे 7 दिनों तक ऐसे ही रखना चाहिए. इसे 8वें दिन इस्तेमाल किया जा सकता है. यह फसलों के लिए नई जड़ें उगाने में मदद करता है. उन्होंने बताया कि इसे तरल रूप में फसल के पास ही छोड़ देना चाहिए.

रासायनिक डीएपी की जगह उच्च शक्ति वाला डीएपी

उन्होंने बताया कि दही, दाल का आटा और गुड़ को 15 दिनों तक एक बैरल में ढककर रखना चाहिए. इसे दिन में एक बार अच्छी तरह पलटना चाहिए. इसे ड्रिप या पंप में डालकर फसलों पर छिड़काव करना चाहिए.

चूना पत्थर को गमले में डालकर उसमें पानी डालने से चूना बनता है. हम इसमें और पानी मिलाते हैं और बचे हुए पानी को कैल्शियम के रूप में इस्तेमाल करते हैं. अगर उसी पानी में नमक मिला दिया जाए, तो उसे सोडियम के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे फसलों को अधिक पोषण मिलता है.

प्रति वर्ष 120 टन खाद तैयार करें

वह 20 भैंसों, 2 गायों और 4-5 बकरियों सहित 30 मवेशी पालते हैं और उनके गोबर और चारे के कचरे का उपयोग करके, वह प्रति वर्ष 120 टन शुद्ध जैविक खाद तैयार कर रहे हैं, यानी हर महीने 10 टन. इसमें से वह अपने खेत के लिए 60 टन का उपयोग करते हैं और शेष 60 टन बेचते हैं.

नागेश ने बताया, "हम खाद बेचकर हर साल लगभग 6 लाख रुपये कमाते हैं. किसान हमारे घर आकर खाद खरीदते हैं. हमारे दो ट्रैक्टरों में जो जैविक खाद है, वह 10 ट्रैक्टर गोबर की खाद के बराबर हैं. इससे ज़मीन की उर्वरता बढ़ती है और अच्छी पैदावार होती है."

किसानों के लिए एक आदर्श

इस बारे में बात करते हुए, ग्रामीण अर्जुन मुचंदिकर ने कहा, 'नागेश बचपन से ही बहुत बुद्धिमान रहे हैं. पहले वे एक व्यवसायी थे. अब वे 20 वर्षों से जैविक खेती से पूरी तरह जुड़े हुए हैं. वे इसमें सफल रहे हैं. हम संकेश्वर, इचलकरंजी, सांगली, पुणे, बारामती, धारवाड़ कृषि विश्वविद्यालय सहित कई जगहों पर गए हैं. नागेश को कृषि से जुड़ी नई-नई बातें जानने की इच्छा है, जैसे नए पौधे, जैविक खाद, आधुनिक तकनीक वाली मशीनरी. इसलिए, वे हम सभी के लिए एक आदर्श हैं.'

'मैंने भी जैविक खेती अपनाई है'

सोमनाथ पाटिल कहते हैं, "मैं पिछले 20 वर्षों से उनके साथ काम कर रहा हूं. यह देखकर बहुत खुशी होती है कि इस उम्र में भी उनका स्वास्थ्य अच्छा बना हुआ है. वे सीजन के दौरान 50 लोगों को रोजगार देते हैं. वे हम सभी के लिए एक सहारा रहे हैं. उन्होंने हमें अपने खेतों में फसल उगाने का तरीका भी बताया है. इसी वजह से मैंने जैविक तरीके से चावल उगाया है. अगर और किसान उनके पास आकर जानकारी लें, तो यह आपके लिए अच्छा होगा."

