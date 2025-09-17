प्रधानमंत्री का जन्मदिन: अमूल फेडरेशन ने 51 लाख से अधिक पोस्टकार्ड भेजकर मनाया जश्न
प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के जश्न को यादगार बनाने के लिए अमूल फेडरेशन ने यह अनोखा तरीका अपनाया है.
Published : September 17, 2025 at 7:52 PM IST
अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश के लाखों दुग्ध उत्पादकों ने एक अनूठी पहल के जरिए उन्हें शुभकामनाएं देने का फैसला किया है. अमूल फेडरेशन के अध्यक्ष अशोकभाई चौधरी ने बुधवार को इसकी घोषणा की. इस पहल के तहत अमूल फेडरेशन से जुड़ी डेयरियों के 51 लाख से ज़्यादा दुग्ध उत्पादक प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजीं.
प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के जश्न को यादगार बनाने के लिए अमूल फेडरेशन ने यह अनोखा तरीका अपनाया है. अशोकभाई चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के किसानों और पशुपालकों के हित में काम किया है. उनके 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने का यह एक अनूठा अवसर है. इस पहल से करोड़ों दुग्ध उत्पादक प्रधानमंत्री से सीधा संवाद स्थापित कर सकेंगे और उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकेंगे."
ग्रीटिंग कार्ड लिखे
उंझा तालुका के भाखर गांव में महिलाओं ने इस पहल की शुरुआत की, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं और प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर शुभकामना संदेश भेजे. पोस्टकार्ड में देश के विकास में दुग्ध उत्पादकों के योगदान, पशुपालन क्षेत्र में हुई प्रगति और दुग्ध उत्पादकों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है.
51 लाख से ज़्यादा दुग्ध उत्पादक जुड़ेंगे
देश भर में कई डेयरियां अमूल फेडरेशन के अंतर्गत संचालित होती हैं और करोड़ों दुग्ध उत्पादक इस फेडरेशन से जुड़े हुए हैं. इस पहल के तहत 51 लाख से अधिक दुग्ध प्रोडक्ट्स को पोस्टकार्ड लिखने के लिए प्रेरित किया . इस पोस्टकार्ड में प्रत्येक दुग्ध उत्पादक अपनी भाषा में, अपने दिल से प्रधानमंत्री का अभिवादन किया. इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल प्रधानमंत्री का अभिवादन करना है, बल्कि देश भर के दुग्ध उत्पादकों को एकजुट करना भी है.
आभार व्यक्त करने का अवसर
यह पहल दुग्ध उत्पादकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देगी. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया का नंबर एक दुग्ध उत्पादक बन गया है. यह उपलब्धि काफी हद तक करोड़ों दुग्ध उत्पादकों की कड़ी मेहनत और सरकार की नीतियों का परिणाम है. इस पोस्टकार्ड अभियान के माध्यम से, दुग्ध उत्पादक प्रधानमंत्री के प्रयासों के लिए अपना आभार व्यक्त किया.
प्रत्येक पोस्टकार्ड एक भावना है
अमूल महासंघ के अधिकारियों ने कहा, "प्रत्येक पोस्टकार्ड केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक दुग्ध उत्पादक की भावनाओं, आशाओं और इच्छाओं का प्रतीक है. ये पोस्टकार्ड प्रधानमंत्री को दुग्ध उत्पादकों की कड़ी मेहनत और उनके प्रति उनके प्रेम का एहसास कराएँगे. यह अनूठी पहल प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन समारोह को और भी खास बना देगी."
