प्रधानमंत्री का जन्मदिन: अमूल फेडरेशन ने 51 लाख से अधिक पोस्टकार्ड भेजकर मनाया जश्न

September 17, 2025

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर देश के लाखों दुग्ध उत्पादकों ने एक अनूठी पहल के जरिए उन्हें शुभकामनाएं देने का फैसला किया है. अमूल फेडरेशन के अध्यक्ष अशोकभाई चौधरी ने बुधवार को इसकी घोषणा की. इस पहल के तहत अमूल फेडरेशन से जुड़ी डेयरियों के 51 लाख से ज़्यादा दुग्ध उत्पादक प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर जन्मदिन की शुभकामनाएं भेजीं. प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन के जश्न को यादगार बनाने के लिए अमूल फेडरेशन ने यह अनोखा तरीका अपनाया है. अशोकभाई चौधरी ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के किसानों और पशुपालकों के हित में काम किया है. उनके 75वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देने का यह एक अनूठा अवसर है. इस पहल से करोड़ों दुग्ध उत्पादक प्रधानमंत्री से सीधा संवाद स्थापित कर सकेंगे और उनके प्रति आभार व्यक्त कर सकेंगे." ग्रीटिंग कार्ड लिखे

उंझा तालुका के भाखर गांव में महिलाओं ने इस पहल की शुरुआत की, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं और प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड लिखकर शुभकामना संदेश भेजे. पोस्टकार्ड में देश के विकास में दुग्ध उत्पादकों के योगदान, पशुपालन क्षेत्र में हुई प्रगति और दुग्ध उत्पादकों के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख किया गया है. अमूल फेडरेशन ने 51 लाख से अधिक पोस्टकार्ड भेजकर प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया (ETV Bharat)