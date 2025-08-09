अमृतसर: मंदिर की दीवार समेत तीन स्थानों पर देश विरोधी नारे लिखने के आरोप में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर के पुलिस आयुक्त (सीपी) गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, हाल ही में अमृतसर में देश विरोधी नारे लिखे गए थे.

इसके बाद अमृतसर पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर देश विरोधी नारे लिखने वालों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के अनुसार, 'जशनप्रीत और उसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी उम्र 22 साल है.

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोग विदेश में रहने वाले शमशेर सिंह उर्फ शेरा मान के संपर्क में थे, जिसने उन्हें पन्नू के आदेश पर ये कृत्य करने का आदेश दिया था.

दोनों को खालिस्तान समर्थक नारे लगाने के लिए लालच दिया गया था और बदले में उन्हें पैसे देने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पैसा नहीं भेजा गया. वहीं नारे लिखने के बाद उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया ऐप स्नैपचैट के जरिए विदेश भेजी गईं.

आरोपियों को गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया जाएगा और रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी. बता दें कि जिला बस स्टैंड के पास एक हिंदू मंदिर, जिला अदालत और खालसा कॉलेज की दीवारों पर खालिस्तान समर्थक नारे लिखे गए थे. देश विरोधी नारे लिखे जाने का यह दावा सिख फॉर जस्टिस के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो जारी करके किया.

पन्नू ने कहा कि "एसएफजे रेफरेंडम ज़िंदाबाद, भगवंत मान मुर्दाबाद" जैसे नारे लिखे गए थे. पन्नू ने एक वीडियो जारी कर 15 अगस्त को लेकर चेतावनी दी. पन्नू ने कहा कि "यह संदेश हिंदुओं और भगवंत मान के लिए है. 40 हजार एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है."

15 अगस्त को आम आदमी पार्टी के नेता तिरंगा फहरा रहे हैं. अगर जमीन बचानी है तो जहां भी ये तिरंगा फहरा रहे हैं, वहां खालिस्तानी झंडा फहराओ." दूसरी ओर, शिवाला मंदिर के प्रशासकों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मंदिर की दीवारों पर लिखे खालिस्तान शब्द को पेंट करके मिटा दिया.

मंदिर समिति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. मंदिर के अध्यक्ष जतिंदर अरोड़ा ने कहा, "मंदिर में कई जगहों पर पहले से ही कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहां यह घटना हुई, वहां कोई कैमरा नहीं था."

अब वे जल्द से जल्द उस स्थान पर निगरानी के लिए कैमरा लगाने की कोशिश कर रहे हैं." उन्होंने कहा, "ये राष्ट्रविरोधी नारे कुछ शरारती तत्वों द्वारा सुबह 4 से 5 बजे के बीच लिखे गए थे.

उनका हमारे मंदिर या भक्तों से कोई लेना-देना नहीं था. मंदिर में सभी धार्मिक अनुष्ठान हमेशा की तरह सुचारू रूप से चल रहे थे और किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई. मंदिर की सुरक्षा बढ़ाने के लिए और सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी की जा रही है.''

पिछले साल 15 अगस्त को भगवंत मान बुलेटप्रूफ शीशे में थे, लेकिन इस बार वह फरीदकोट में ध्वजारोहण करेंगे.

गुरपतवंत पन्नू कौन है?: गुरपतवंत पन्नू भारत विरोधी गतिविधियों के लिए कुख्यात है। पन्नू एक अमेरिकी-कनाडाई दोहरी नागरिकता वाला व्यक्ति है, जिसे अलगाववादी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा आतंकवादी घोषित किया गया था.

पन्नू के नेतृत्व वाले एसएफजे पर पंजाब और भारत के अन्य हिस्सों में हिंसा भड़काने, दुष्प्रचार फैलाने और अलगाववादी भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया गया है.

वह खालिस्तान की वकालत करने वाले जनमत संग्रह और रैलियां आयोजित करने के लिए भी खबरों में रहता है. भारत सरकार ने पन्नू की गतिविधियों से निपटने के लिए कदम उठाए हैं, जिनमें सिख फॉर जस्टिस की वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफार्मों को बैन करना और अमेरिका से एसएफजे को आतंकवादी संगठन घोषित करना शामिल है.

