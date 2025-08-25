तिरुवनंतपुरम: केरल के उत्तरी जिलों से अमीबिक एन्सेफलाइटिस का नया मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक वायनाड निवासी 25 वर्षीय व्यक्ति रविवार को पॉजिटिव पाया गया है. इसके साथ ही उपचाराधीन लोगों की संख्या बढ़कर आठ हो गई. मामलों की बढ़ती संख्या ने स्वास्थ्य क्षेत्र में गंभीर चिंता पैदा कर दी है.

वर्तमान में मलप्पुरम और कोझिकोड जिलों के तीन-तीन और वायनाड के दो मरीज कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उपचाराधीन हैं. इस संबंध में कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग की प्रमुख डॉ गीता पीई ने ईटीवी भारत को बताया कि इस बीमारी में मृत्यु दर आमतौर पर 97 प्रतिशत होती.

मरीजों में अलग-अलग तरह के लक्षण

उन्होंने बताया कि राज्य के इतिहास में पहली बार हुआ है, जब बीमारी के आठ मामलों की पुष्टि एक साथ हुई है. डॉ गीता ने बताया कि केरल सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मरीजों को दवाइयां दी जा रही हैं. आईसीयू में भर्ती मरीजों में अलग-अलग तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं. कुछ को सिर्फ सिरदर्द और बुखार होता है, जबकि कुछ को दौरे पड़ते हैं और बेहोश भी हो जाते हैं.

ये सभी मरीज पहले मेनिन्जाइटिस के लक्षणों के साथ अस्पताल आए थे. जब मेनिन्जाइटिस के इलाज से बीमारी ठीक नहीं हुई, तो फ्लूइड एनालिसिस सहित अन्य जांचें की गईं, जिनसे अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस का पता चला. अन्य संदिग्ध मरीजों के लिए भी अतिरिक्त जांचें की जा रही हैं. डॉ. गीता ने जोर देकर कहा कि शुरुआती पहचान और तुरंत इलाज बेहद जरूरी है.

इंफेक्शन की उत्पत्ति का बारे में कोई जानकारी नहीं

अमीबा में जेनेटिक म्यूटेशन इसके प्रसार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंफेक्शन का सटीक सोर्स अभी भी अज्ञात है. यहां तक कि वर्तमान में उपचाराधीन रोगियों में यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वे कहां और कैसे संक्रमित हुए.

आमतौर पर अमीबा स्थिर पानी, नदियों या तालाबों में नहाने पर नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है. हालांकि, कुछ रोगी तालाबों या नदियों में नहीं गए थे. तीन महीने के बच्चे के परिवार ने कहा कि उसे केवल कुएं के पानी से नहलाया गया था.

डॉ गीता ने जोर देकर कहा कि अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत है और लोगों को नाक में पानी जाने के जोखिम के बारे में जागरूक किया जाना चाहिए. यही बीमारी से बचाव का एकमात्र तरीका है.

मेनिन्जाइटिस क्या है?

मेनिन्जाइटिस, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को घेरने वाली पतली झिल्लियों-मेनिन्जेस में होने वाली सूजन है. यह मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है और कुछ मामलों में यह जानलेवा भी हो सकता है.

मेनिन्जाइटिस के प्रकार

वायरल मेनिन्जाइटिस: यह सबसे आम है. यह वायरल आमतौर पर खतरनाक नहीं होता और अक्सर बिना इलाज के ठीक हो जाता है.

बैक्टीरियल मेनिन्जाइटिस: यह गंभीर और तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है. इलाज के बिना, यह स्थायी मस्तिष्क क्षति, लकवा, सुनने की क्षमता में कमी या यहां तक कि मृत्यु का कारण बन सकता है.

फंगल मेनिन्जाइटिस: फंगल मेनिन्जाइटिस दुर्लभ, आमतौर पर कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को प्रभावित करता है.

मेनिन्जाइटिस के प्रमुख लक्षण

मेनिन्जाइटिस के लक्षण अचानक प्रकट हो सकते हैं, और ये बच्चों और वयस्कों में अलग-अलग होते हैं. वयस्कों में तेज सिरदर्द, गर्दन में दर्द, अचानक तेज बुखार, उल्टी या मतली, शरीर पर लाल चकत्ते और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई या असामान्य थकान जैसे मेनिन्जाइटिस के लक्षण होते हैं, जबकि बच्चों में चिड़चिड़ापन और लगातार रोना, खाने या दूध पीने से इनकार करना, अत्यधिक नींद आना या जागने में कठिनाई और खोपड़ी पर नरम स्थान (फॉन्टानेल) का उभार होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं.

अगर मेनिन्जाइटिस के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत चिकित्सा सहायता आवश्यक है. विशेष रूप से बैक्टीरियल मेनिन्जाइटिस, तेजी से बिगड़ सकता है, जिससे समय पर उपचार महत्वपूर्ण हो जाता है. मस्तिष्क में अमीबा की उपस्थिति होने पर स्थिति और भी बिगड़ जाती है.

