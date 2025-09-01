ETV Bharat / bharat

अमीबिक इंसेफेलाइटिस प्रकोप: कोझिकोड में दो की मौत, कई का इलाज जारी - AMOEBIC ENCEPHALITIS OUTBREAK

स्वास्थ्य अधिकारी जनता से नहाने या तैराकी के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे हैं.

Amoebic Encephalitis
अमीबिक इंसेफेलाइटिस (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 3:52 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केरल के कोझिकोड में घातक नेग्लेरिया फाउलेरी या 'दिमाग खाने वाले अमीबा' के कारण होने वाले अमीबिक इंसेफेलाइटिस के खतरनाक प्रकोप ने दो लोगों की जान ले ली है और दस अन्य को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. स्वास्थ्य अधिकारियों ने सोमवार को इसकी पुष्टि की.

कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ सजीथ कुमार के अनुसार वर्तमान में इलाज करा रहे दस मरीजों में से दो की हालत गंभीर है और दोनों को लिवर से जुड़ी बीमारी भी थी. ये मरीज कोझिकोड, मलप्पुरम और वायनाड जिलों के रहने वाले हैं.

महिला और बच्चे की मौत
हाल ही में हुई मौतों में एक तीन महीने का बच्चा और एक 52 वर्षीय महिला शामिल हैं, दोनों को पहले से ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं. बताया जा रहा है कि कमजोर इम्युनिटी वाले इस शिशु को कुएं के पानी से यह संक्रमण हुआ था और 8 अगस्त से उसका मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग के आईसीयू में इलाज चल रहा था. वीकेंड में बच्चे की इस बीमारी के कारण मौत हो गई.

वहीं, दूसरी मौत मलप्पुरम के वेंगारा निवासी रामला की हुई, जिनका एक अगस्त को निदान हुआ था. शुरुआत में उनका इलाज एक निजी अस्पताल में हुआ. बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें कोझिकोड मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, जहां उनकी संक्रमण से मौत हो गई.

लीवर या हार्ट के मरीजों के लिए जोखिम
डॉ कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा स्वास्थ्य समस्याओं वाले रोगियों विशेष रूप से लीवर या हार्ट के मरीजों का इलाज करा रहे रोगियों में नेग्लेरिया फाउलेरी से संक्रमित होने पर जटिलताओं का जोखिम अधिक होता है. प्रकोप की गंभीरता के बावजूद डॉक्टर नई दवाओं की बेहतर प्रभावशीलता के कारण आशान्वित हैं, जिनमें विदेशों से प्राप्त दवाएं भी शामिल हैं, जो कथित तौर पर पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर परिणाम दे रही हैं.

नेग्लेरिया फाउलेरी अमीबा क्या है?
नेग्लेरिया फाउलेरी एक दुर्लभ लेकिन जानलेवा अमीबा है जो आमतौर पर झीलों, तालाबों और खराब रखरखाव वाले कुओं जैसे गर्म, मीठे पानी के निकायों में पाया जाता है. यह तैराकी या गोताखोरी जैसी गतिविधियों के दौरान नाक के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करता है. एक बार शरीर के अंदर जाने के बाद यह मस्तिष्क तक पहुंच जाता है और प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) का कारण बनता है, जो एक तेजी से बढ़ने वाला और अक्सर घातक संक्रमण होता है. यह अमीबा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, और निगलने पर भी यह बीमारी का कारण नहीं बनता है, क्योंकि पेट का अम्ल इसे नष्ट कर देता है.

क्या हैं इसके लक्षण?

  • तेज सिरदर्द
  • बुखार
  • उल्टी
  • गर्दन में अकड़न
  • भ्रम
  • दौरे

जनता से सावधानी बरतने का आग्रह
स्वास्थ्य अधिकारी जनता से मीठे पानी के स्रोतों का उपयोग करते समय, विशेष रूप से नहाने या तैराकी के दौरना अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह कर रहे हैं. लोगों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी नाक में पानी जाने से बचें और सुनिश्चित करें कि जल स्रोत साफ हों और उनकी नियमित निगरानी की जाए. अधिकारियों ने इस बीमारी के प्रसार को रोकने और संवेदनशील व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए जन जागरूकता बढ़ाने और निवारक कार्रवाई करने की आवश्यकता दोहराई है.

ख़ास ख़बरें

SCO Summit 2025: तियानजिन घोषणापत्र में भारत के 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' मंत्र की गूंज

संजू सैमसन ने एशिया कप से पहले उड़ाया गर्दा, फिर खेली तूफानी पारी, कप्तान और कोच की बढ़ाई चिंता

'कपड़े चमकाएगा, मच्छरों को भी मार भगाएगा', IIT Delhi ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट, जानिए कैसे करता है काम

तीन दशक बाद नए अवतार में दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगी Double Decker बसें, जानिए क्या है खासियत

