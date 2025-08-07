सीतामढ़ी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को बिहार दौरे पर आ रहे हैं. वह सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे. इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे. 50 एकड़ में बनने वाले भव्य जानकी मंदिर का स्वरूप अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ही होगा. जनक नंदिनी का ये मंदिर बिहार को सांस्कृतिक रूप से एक नई पहचान देगा.

882.87 करोड़ का बजट: बिहार सरकार ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कुल 882.87 करोड़ रुपये का बजट तय किया है. इसमें से 137 करोड़ रुपये पुराने मंदिर के नवीनीकरण पर खर्च किए जाएंगे, जबकि शेष राशि पर्यटन और आधारभूत संरचना के विकास पर लगाई जाएगी. मंदिर का निर्माण कुल 67 एकड़ भूमि में होगा, जिसमें मौजूदा 17 एकड़ के अलावे लगभग 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है.

सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम (ETV Bharat)

जानकी मंदिर का डिजाइन?: अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी में माता जानकी के मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया है. जून 2025 में मंदिर परिसर के अंतिम डिजाइन का अनावरण किया गया, जिसमें 151 फीट ऊंचा भव्य मंदिर का निर्माण होगा. इसके अलावे मंदिर परिसर में वाटिका, प्रदर्शनी केंद्र, पार्किंग और अन्य आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं. अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर बनने वाले माता जानकी के मंदिर का डिजाइन भी नोएडा की उसी फर्म ने तैयार किया है, जिसने अयोध्या के राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया था.

भजन कीर्तन एवं दीपोत्सव का आयोजन: बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अध्यक्ष प्रो रणवीर नंदन ने बताया कि बिहार के लिए माता जानकी के मंदिर का शिलान्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है. माता जानकी के मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम को देखते हुए 8 अगस्त को बिहार के सभी मंदिर एवं धार्मिक स्थान में कीर्तन एवं दीपोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है. खास तौर पर 51 हजार दीपों से परिसर को रोशन किया जाएगा. इस मौके पर वैदिक मंत्रों का पाठ, शंखध्वनि, ढोल-नगाड़ों और मठ-मंदिरों में पूजा का खास आयोजन होगा.

बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन (ETV Bharat)

मंदिर निर्माण के लिए पत्थर और शिलालेख: जानकी मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना संगमरमर का उपयोग किया जाएगा. इसके अलावे राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के लाल बलुआ पत्थर भी मंगवाया जा रहा है, जैसा अयोध्या के राम मंदिर में भी हुआ था.

11 पवित्र नदियों के जल से पूजा: भूमि पूजन के लिए देश के 11 पवित्र नदियों के जल से आचमन किया जाएगा. 11 पवित्र नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, पिंडर, धौलीगंगा, लक्ष्मणा, कमला और सरयू के जल से मंदिर की नींव रखी जाएगी. इन नदियों से जल कलश में भरकर लाया जा रहा है. अयोध्या के राम मंदिर के शिलान्यास के विधि विधान के अनुसार ही माता जानकी के मंदिर के शिलान्यास की तैयारी है.

अमित शाह रखेंगे मंदिर की आधारशिला (ETV Bharat)

पूजा का लाइव टेलीकास्ट: बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम में आने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है. बिहार के सभी मंदिरों में एलईडी टीवी लगाया गया है, जिस पर शिलान्यास कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा.

साधु संतों को विशेष आमंत्रण: देशभर से संत‑महात्मा, अखंड संत समितियों, महामंडलेश्वरों, कथावाचकों और वैदिक विद्वानों का भी बुलावा किया गया. बिहार राज्य धार्मिक न्यास पार्षद के अध्यक्ष रणवीर नंदन ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड के अंदर 4000 मठ और मंदिर हैं. बिहार के सभी मठ मंदिर एवं धार्मिक स्थान के आचार्य को शामिल होने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है. इसके अलावा देश के अन्य बड़े साधु संतों और कथावाचकों को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया है.

बिहार सरकार का आध्यात्मिक निर्णय: प्रो रणवीर नंदन ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने बिहार को आध्यात्मिक रूप से और मजबूत बनाने के लिए माता जानकी के मंदिर के निर्माण का निर्णय लिया. जिस कारण बिहार में माता जानकी का मंदिर बन रहा है. यह एनडीए सरकार की देन है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और अब माता सीता के मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है.

अयोध्या और पुनौरा धाम जुड़ा: लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और अब माता जानकी के मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है. यह एक ऐसी आध्यात्मिक परियोजना है, जो लाखों लोगों के दिल में बसी हुई है. राम मंदिर के निर्माण के बाद प्रतिदिन लाखों लोग रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या जाते हैं. वहीं अब माता जानकी के मंदिर के निर्माण के बाद देश-विदेश के लाखों लोग सीतामढ़ी में भी दर्शन करने के लिए आएंगे.

"रामलला और माता जानकी का अनुग्रह दर्शन अब बिहार के लोग भी ले सकेंगे. माता जानकी लक्ष्मी स्वरुपा हैं. दुर्गा सप्तशती में भी माता जानकी के शक्ति का वर्णन किया गया है. माता जानकी के मंदिर के निर्माण के बाद बिहार आर्थिक रूप से भी और सशक्त और मजबूत होगा. हम लोगों की जिम्मेवारी है कि माता जानकी मंदिर के शिलान्यास का कार्यक्रम पूरे धूमधाम से संपन्न हो."- प्रो. रणवीर नंदन, अध्यक्ष, बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

मुख्य सचिव के नेतृत्व में निगरानी: माता जानकी के मंदिर का निर्माण कार्य मंदिर न्यास समिति की निगरानी में चलेगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे और विकास आयुक्त उपाध्यक्ष होंगे. इस मंदिर के निर्माण को दो वर्षों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

नीतीश कुमार और अमित शाह (ETV Bharat)

शिलान्यास के दौरान कौन-कौन मौजूद रहेंगे?: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, पर्यटन मंत्री राजू कुमार, मंत्री विजय कुमार चौधरी, सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, शिवहर की सांसद लवली आनंद, शिवहर विधायक चेतन आनंद, राज्यसभा सांसद संजय झा समेत अन्य गणमान्य मौजूद रहेंगे.

