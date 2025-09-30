दिल्ली को अमित शाह की सौगात: 1800 करोड़ से अधिक की जल बोर्ड परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास
आज दिल्ली जल बोर्ड की 1800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का अमित शाह उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली जल बोर्ड की 1800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.
एक्स (X) पर पोस्ट करते हुए शाह ने कहा, “कल, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत, दिल्लीवासियों के लिए उपहारों से भरा दिन होगा. कल मैं दिल्ली जल बोर्ड की 1800 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करूंगा.”
17 सितम्बर से लेकर 02 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सेवा पखवाड़ा के तहत कल का दिन दिल्लीवासियों के लिए उपहारों से भरा होगा। कल दिल्ली जल बोर्ड की ₹1800 करोड़ से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करूँगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन और सीवर… https://t.co/iaAl6aSogF— Amit Shah (@AmitShah) September 29, 2025
शाह ने आगे बताया कि इन परियोजनाओं में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन और सीवर कनेक्शन से जुड़े कार्य शामिल हैं, जो दिल्लीवासियों का जीवन और अधिक सुविधाजनक बनाएंगे.
दिल्ली को मिलने जा रही बड़ा तोहफा
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स (X) पर पोस्ट किया, “30 सितंबर को सुबह 11 बजे, माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah जी द्वारा दिल्ली को 1816 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का तोहफा मिलने जा रहा है,”
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली “स्वच्छ, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार” राजधानी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है.
गुप्ता ने अपनी पोस्ट में जोड़ा, “सेवा पखवाड़ा के दौरान दिल्ली जल बोर्ड की ये योजनाएं, दिल्ली की लाखों परिवारों के जीवन में बदलाव लाएंगी. स्वच्छ जलापूर्ति, मजबूत सीवरेज नेटवर्क और आधुनिक अवसंरचना, राजधानी को और बेहतर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी.”
बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दो सप्ताह का सेवा पखवाड़ा शुरू किया था, जो महात्मा गांधी की जयंती, 2 अक्टूबर को समाप्त होगा.
इससे पहले, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विशेष ‘कैट्स एम्बुलेंस’ को हरी झंडी दिखाई. यह पहल चल रहे ‘सेवा पखवाड़ा’ का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है.
