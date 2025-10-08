अमित शाह ने स्वदेशी Zoho Mail को अपनाया, नया ईमेल अकाउंट ओपन किया
स्वदेशी ईमेल प्लेटफॉर्म Zoho Mail तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी Zoho पर ईमेल अकाउंट ओपन किया है.
Published : October 8, 2025 at 9:01 PM IST
नई दिल्ली: स्वदेशी निर्मित ईमेल प्लेटफॉर्म Zoho Mail की देश भर में चर्चा है. बहुत से लोग जोहो मेल पर अकाउंट ओपन कर रहे हैं. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्वदेशी मेल अपनाने वाले लोगों में शामिल हो गए. उन्होंने Zoho Mail पर अपना ईमेल अकाउंट ओपन कर लिया है.
अमित शाह ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में जानकारी साझा की. उन्होंने लिखा, "सभी को नमस्कार, मैंने Zoho Mail पर स्विच कर लिया है. कृपया मेरे ईमेल पते में हुए बदलाव पर ध्यान दें. मेरा नया ईमेल एड्रेस amitshah.bjp@zohomail.in है. भविष्य में ईमेल के जरिये संपर्क करने के लिए कृपया इसी पते का उपयोग करें.
इससे पहले, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी Zoho Mail को अपनाया. उन्होंने इसे दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन साझा करने के लिए एक अच्छा मंच बताया. वैष्णव ने लोगों से स्वदेशी तकनीक और उत्पादों को अपनाने का आह्वान किया.
इसी प्रकार, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में अपने सभी अधिकारियों को Zoho Office Suite का उपयोग करने का निर्देश दिया है. इस कदम के पीछे उद्देश्य ग्लोबल सॉफ्टवेयर जैसे Microsoft Office और Google Workspace पर निर्भरता कम करना है और Zoho के प्लेटफॉर्म- Zoho Writer, Zoho Sheet और Zoho Show को अपनाना है. सरकारी सर्कुलर में कहा गया है कि अधिकारियों को इस नए प्लेटफॉर्म की जानकारी होनी चाहिए, और इस दिशा में NIC के CMIS विभाग से सहायता उपलब्ध होगी.
Zoho Mail स्वदेशी तकनीक पर आधारित है और यह प्लेटफॉर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. इसे डिजिटल आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. Zoho पूरी तरह भारत में विकसित तकनीकी प्लेटफॉर्म है. यह वैश्विक सॉफ्टवेयर परिदृश्य को बदल रहा है. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ा रहा है.
चेन्नई के श्रीधर वेम्बु ने Zoho सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को विकसित किया है. उन्होंने व्हॉट्सएप की तरह Arattai मैसेंजर ऐप विकसित किया है. यह चैट और कॉलिंग ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है.
