दिल्ली में खत्म होगा कूड़े का पहाड़! अमित शाह ने PM Modi के Birthday पर 17 योजनाओं का किया शुभारंभ

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा- मोदी सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाई. जीएसटी की दरें भी घटाईं गईं.

कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते गृहमंत्री अमित शाह
कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते गृहमंत्री अमित शाह
Published : September 17, 2025 at 4:28 PM IST

नई दिल्ली: दुनियाभर में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार के 11 साल बाद यह पहला अवसर है, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है. ऐसे में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को रेखा सरकार ने सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का निर्णय लिया. इसी कड़ी में जनहित से जुड़ी दिल्ली सरकार की एक दर्जन से अधिक योजनाओं का गृहमंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया.

इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि जो व्यक्ति दूगर देश की जनता के बारे में हमेशा सोचे उसके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में ही मनाना चाहिए. पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं. पार्टी की एक टीम बैठी कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा. तब तय किया गया कि जिसका जीवन सेवा के लिए हो तो उसके लिए सेवा पखवाड़ा मनाया जाए. 11 सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के उत्थान में कोई कमी नहीं छोड़ी. केजरीवाल की दिल्ली में सरकार के दौरान में कोई भेदभाव नहीं किया. केंद्र की आयुष्मान भारत योजना रेखा सरकार बनने के बाद लागू हुई.

खत्म होगा कूड़े का पहाड़: उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने राज्य से लेकर ग्राम पंचायत तक सफाई से लेकर गरीबों के कल्याण की योजनाओं की शुरुआत की. 17 सितंबर को 17 जनकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया. सात करोड़ से ज्यादा ग़रीबों को अनाज मुफ्त से लेकर 5 लाख स्वास्थ्य सेवा दिया, 25 करोड़ से ज्यादा को गरीबी रेखा से ऊपर लाए. दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए नरेला में तीन हज़ार मीट्रिक टन कूड़े को समाप्त करने का प्लांट लगाया गया है. अब कुतुबमीनार से भी ऊंचे कचड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा. जीएसटी की दरें कम करने के फायदे और भारत में बने चीजें ही खरीदे यह अब हम सबका स्वभाव बनना चाहिए. वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा.

राहुल गांधी की यात्रा को लेकर किया हमला: राहुल गांधी के यात्रा पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने की यात्रा लेकर निकले हैं. उनको भारत के लोगों पर मतदाताओं पर भरोसा नहीं है. यह जो SIR हो रहा है भाजपा इसका समर्थन करती है, मतदाता सूची के संशोधन का समर्थन करती है.

मुख्यमंत्री बोलीं केंद्र से जो मांगा वो मिला: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में जबसे बीजेपी की सरकार बनी, हमने केंद्र से जो मांगा हमें मिला. हम उससे जनता को हर सुख सुविधा देना चाहते हैं. अब दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बढ़ाने में कोई अड़चन नहीं है. पिछली सरकार ने सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने का काम किया. मुख्यमंत्री ने मंच से केंद्र सरकार की उपलब्धि और उसे दिल्ली के लागू करने की बात कही. उन्होंने कहा, आज पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार जो बिना राजनीति के बिना भेदभाव का काम किया.

पहले ही की गई थी घोषणा: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले ही पीएम से जन्मदिन से लेकर दो अक्टूबर तक दिल्ली में सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने का ऐलान कर चुकी थी. बुधवार 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के 75 साल पूरे हो गए, तब इस अवसर पर दिल्ली सरकार ने त्यागराज स्टेडियम में जनहित से जुड़ी योजनाओं का गृहमंत्री अमित शाह से लोकार्पण कराया. उनके हाथों पीएम के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार स्वास्थ्य व सुरक्षा से जुड़ीं योजनाओं का शुभारंभ किया गया. सेवा पखवाड़ा अभियान के पहले दिन स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा विस्तार देखने को मिला.

इन चीजों की हुई शुरुआत: दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार 101 आरोग्य मंदिर, 150 डायलिसिस यूनिट, पांच अस्पतालों में नए ब्लॉक और एक ओल्ड ऐज होम की शुरुआत की गई. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में पांच बड़े अस्पतालों में नए ब्लॉक का शुभारंभ किया गया. इनमें करीब 1300 नए बेड उपलब्ध होंगे. इनमें गुरु गोविंद सिंह हॉस्पिटल में मैटरनल चाइल्ड केयर और ओपीडी ब्लॉक, संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में मैटरनल चाइल्ड केयर और ओपीडी ब्लॉक आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में मैटरनल चाइल्ड और ओपीडी ब्लॉक, दादा देव मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में मैटरनल चाइल्ड और ओपीडी ब्लॉक, भगवान महावीर हॉस्पिटल में न्यू हॉस्पिटल ब्लॉक और चाइल्ड केयर ब्लॉक शुरू हुआ. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का उदघाटन किया.

क्यूआरवी भी लॉन्च: दिल्ली सरकार इस मौके पर 24 क्विक रिस्पांस व्हीकल (QRV) भी लॉन्च किया. ये वाहन आग, दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी या आपदा जैसी स्थितियों में तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए तैनात किए जाएंगे. इन्हें उन इलाकों में रखा जाएगा जहां खतरे की संभावना अधिक रहती है. दिल्ली में नई सरकार के सौ दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने सचिवालय के बाहर क्विक रिस्पांस व्हीकल का जायजा भी लिया था. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सेवा पखवाड़ा केवल औपचारिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि योजनाओं को वास्तविक रूप से लागू कर जनता तक उनका लाभ आम जनता को दिया जाएगा.

केंद्रीय गृहमंत्री द्वारा लोकार्पण समारोह में इन योजनाओं का किया गया शुभारंभ

  1. 5 अस्पतालों में नए ब्लॉक
  2. 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर
  3. 150 डायलिसिस मशीन
  4. विशेष देखभाल वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना
  5. दिल्ली पुलिस को 75 ड्रोन सुपुर्द, जिन्हें इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किया गया है.
  6. 24 अग्निरक्षक क्विक रिस्पॉन्स वाहन
  7. दिव्यांग छात्राओं का हॉस्टल
  8. विशेष देखभाल वाले व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता योजना
  9. दो वेस्ट-टू एनर्जी प्लांट्स (WTE) का शिलान्यास
  10. सावित्रीबाई फुले वरिष्ठ नागरिक गृह
  11. 50,000 वृदावस्थ पेंशन लाभार्थियों के नामांकन का शुभारम्भ
  12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु 10 थेरेप्यूटिक केंद्र

