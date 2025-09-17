ETV Bharat / bharat

दिल्ली में खत्म होगा कूड़े का पहाड़! अमित शाह ने PM Modi के Birthday पर 17 योजनाओं का किया शुभारंभ

नई दिल्ली: दुनियाभर में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा है. नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार के 11 साल बाद यह पहला अवसर है, जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है. ऐसे में प्रधानमंत्री के जन्मदिन को रेखा सरकार ने सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का निर्णय लिया. इसी कड़ी में जनहित से जुड़ी दिल्ली सरकार की एक दर्जन से अधिक योजनाओं का गृहमंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया.

इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि जो व्यक्ति दूगर देश की जनता के बारे में हमेशा सोचे उसके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में ही मनाना चाहिए. पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए सभी लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं. पार्टी की एक टीम बैठी कि कैसे मोदी जी का जन्मदिन मनाया जाएगा. तब तय किया गया कि जिसका जीवन सेवा के लिए हो तो उसके लिए सेवा पखवाड़ा मनाया जाए. 11 सालों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के उत्थान में कोई कमी नहीं छोड़ी. केजरीवाल की दिल्ली में सरकार के दौरान में कोई भेदभाव नहीं किया. केंद्र की आयुष्मान भारत योजना रेखा सरकार बनने के बाद लागू हुई.

खत्म होगा कूड़े का पहाड़: उन्होंने कहा, मोदी सरकार ने राज्य से लेकर ग्राम पंचायत तक सफाई से लेकर गरीबों के कल्याण की योजनाओं की शुरुआत की. 17 सितंबर को 17 जनकल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया गया. सात करोड़ से ज्यादा ग़रीबों को अनाज मुफ्त से लेकर 5 लाख स्वास्थ्य सेवा दिया, 25 करोड़ से ज्यादा को गरीबी रेखा से ऊपर लाए. दिल्ली में कूड़े के पहाड़ खत्म करने के लिए नरेला में तीन हज़ार मीट्रिक टन कूड़े को समाप्त करने का प्लांट लगाया गया है. अब कुतुबमीनार से भी ऊंचे कचड़े का पहाड़ खत्म हो जाएगा. जीएसटी की दरें कम करने के फायदे और भारत में बने चीजें ही खरीदे यह अब हम सबका स्वभाव बनना चाहिए. वर्ष 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा.

राहुल गांधी की यात्रा को लेकर किया हमला: राहुल गांधी के यात्रा पर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों को बचाने की यात्रा लेकर निकले हैं. उनको भारत के लोगों पर मतदाताओं पर भरोसा नहीं है. यह जो SIR हो रहा है भाजपा इसका समर्थन करती है, मतदाता सूची के संशोधन का समर्थन करती है.

मुख्यमंत्री बोलीं केंद्र से जो मांगा वो मिला: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में जबसे बीजेपी की सरकार बनी, हमने केंद्र से जो मांगा हमें मिला. हम उससे जनता को हर सुख सुविधा देना चाहते हैं. अब दिल्ली एनसीआर की कनेक्टिविटी बढ़ाने में कोई अड़चन नहीं है. पिछली सरकार ने सिर्फ केंद्र सरकार को कोसने का काम किया. मुख्यमंत्री ने मंच से केंद्र सरकार की उपलब्धि और उसे दिल्ली के लागू करने की बात कही. उन्होंने कहा, आज पहली बार दिल्ली में ऐसी सरकार जो बिना राजनीति के बिना भेदभाव का काम किया.