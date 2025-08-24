ETV Bharat / bharat

'जिन विधानसभाओं ने अपनी गरिमा खोई...', ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस में बोले अमित शाह

अमित शाह ने चेतावनी दी कि ऐतिहासिक रूप से जिन विधानसभाओं ने अपनी गरिमा खोई है, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं.

अमित शाह (फाइल फोटो ANI)
Published : August 24, 2025 at 2:16 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को स्पीकर के पद की गरिमा और सम्मान बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सरकार और विपक्ष दोनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन की कार्यवाही सदन के नियमों के अनुसार सख्ती से चले.

केंद्रीय मंत्री शाह ने दिल्ली विधानसभा में दो दिवसीय अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन में चेतावनी दी कि ऐतिहासिक रूप से जिन विधानसभाओं ने अपनी गरिमा खोई है, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं. शाह ने कहा कि अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन नेताओं को अध्यक्ष पद की गरिमा और सम्मान बढ़ाने की दिशा में काम करने का अवसर प्रदान करता है.

उन्होंने कहा, "यह हम सभी के लिए अध्यक्ष पद की गरिमा और सम्मान बढ़ाने की दिशा में काम करने का एक अवसर है. हमें अपने देश के लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए एक निष्पक्ष मंच प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए."

'निष्पक्ष बहस करनी चाहिए'
केंद्रीय मंत्री ने कहा, सरकार और विपक्ष दोनों को निष्पक्ष बहस करनी चाहिए. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि सदन का संचालन नियमों के अनुसार हो... हमारे 13000 साल के इतिहास में, जब भी विधानसभाओं ने अपनी गरिमा खोई है, हमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े हैं."

इस दौरान शाह ने विट्ठलभाई पटेल की केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की शताब्दी मनाई. पटेल 24 अगस्त 1925 को केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे और केंद्रीय विधान सभा के अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले भारतीय थे.

उन्होंने कहा, "आज वह दिन है जब देश के विधायी इतिहास की शुरुआत हुई थी और हम उसी सदन में उपस्थित हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी. एक प्रकार से संपूर्ण विधायी व्यवस्था जिसने स्वर्णिम इतिहास रचा है और जो स्वर्णिम भविष्य की दिशा में काम कर रही है, आज इस ऐतिहासिक सदन में उपस्थित है."

विट्ठलभाई पटेल के अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे
शाह ने कहा, "यह हम सभी के लिए गर्व की बात है कि आज हम सभी विट्ठलभाई पटेल के केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरे होने के अवसर पर एकत्र हुए हैं... जब हम विट्ठलभाई पटेल के बारे में बात करते हैं, तो गुजरात के लोग गर्व से कहते हैं कि राज्य ने दो भाई दिए थे सरदार वल्लभभाई पटेल, जिन्होंने देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी के साथ दिन-रात काम किया और विट्ठलभाई पटेल, जिन्होंने भारत की विधायी परंपराओं की नींव रखी और आज के लोकतंत्र को काम करना संभव बनाया."

कार्यक्रम को संबोधित करने से पहले केंद्रीय मंत्री शाह ने भारत के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधान सभा अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल को भी श्रद्धांजलि अर्पित की.

