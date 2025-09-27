'बिहार में 160 सीटों के साथ बनेगी सरकार', अमित शाह ने NDA की 65 सीटें कम क्यों कर दी?
अमित शाह ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने का दावा किया है. उन्होंने सीटों को लेकर भी नया टार्गेट सेट कर दिया है. पढ़ें..
Published : September 27, 2025 at 5:53 PM IST|
Updated : September 27, 2025 at 6:04 PM IST
पटना: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार दौरे पर हैं. विधानसभा चुनाव को लेकर वह नेताओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं. शनिवार को उन्होंने अररिया में संवाद किया और एक सभा को भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार बनने के साथ-साथ सीटों की संख्या को लेकर जो दावा किया है, वह चौंकाने वाला है.
बिहार में एनडीए-बीजेपी की सरकार: दरअसल अमित शाह ने अररिया में अपने संबोधन के दौरान कहा कि ये चुनाव कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव है. उन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. 160 से अधिक सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है. केंद्रीय गृहमंत्री ने इसी के साथ ही गठबंधन के लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया.
शाह के दावे का मतलब?: बिहार में एनडीए लगातार 225 प्लस सीट जीतने का दावा कर रहा है लेकिन अमित शाह ने 225 की बजाय 160 प्लस की बात कही है, जिसके बाद नई बहस शुरू हो सकती है. 65 सीट कम कर बोलने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, ये भी चर्चा का विषय है. क्या शाह को फीडफैक मिला है कि जमीन पर स्थिति 225 जैसी नहीं है?
'इस बार 4 दिवाली मनाएंगे': इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिहार वालों इस बार आपको 4-4 दिवाली मनानी है. पहली दिवाली प्रभु श्रीराम जब लंका से अयोध्या आए, उस दिन मनानी है. दूसरी कल ही मोदी जी ने महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये डाले हैं. तीसरी दिवाली इसलिए मनानी है, क्योंकि पीएम मोदी ने जीएसटी में 395 चीजों के दाम 15-20 फीसदी कम कर दिया है और चौथी दिवाली 160 से ज्यादा सीटों के साथ एनडीए-भाजपा सरकार बनाकर मनानी है.
"ये चुनाव कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव है. इस बार बिहार के लोग 4 दिवाली मनाएंगे. 160 से अधिक सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है."- अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
घुसपैठिये को लेकर विपक्ष पर तंज: अररिया के फारबिसगंज हवाई अड्डे पर कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा घुसपैठिये को लेकर विपक्ष और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से बंग्लादेशी घुसपैठियों को विधानसभा चुनाव के बाद भगाना है. राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के बहाने दोनों 'युवराज' असल में घुसपैठियों को बचाने के लिए निकले थे.
