ETV Bharat / bharat

'बिहार में 160 सीटों के साथ बनेगी सरकार', अमित शाह ने NDA की 65 सीटें कम क्यों कर दी?

बिहार दौरे पर अमित शाह ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 27, 2025 at 5:53 PM IST | Updated : September 27, 2025 at 6:04 PM IST 3 Min Read

पटना: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह इन दिनों बिहार दौरे पर हैं. विधानसभा चुनाव को लेकर वह नेताओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं. शनिवार को उन्होंने अररिया में संवाद किया और एक सभा को भी संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने एनडीए की सरकार बनने के साथ-साथ सीटों की संख्या को लेकर जो दावा किया है, वह चौंकाने वाला है. बिहार में एनडीए-बीजेपी की सरकार: दरअसल अमित शाह ने अररिया में अपने संबोधन के दौरान कहा कि ये चुनाव कोसी क्षेत्र को हमेशा के लिए बाढ़ से मुक्त करने का चुनाव है. उन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी. 160 से अधिक सीटों के साथ एनडीए की सरकार बनने जा रही है. केंद्रीय गृहमंत्री ने इसी के साथ ही गठबंधन के लिए लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (ETV Bharat) शाह के दावे का मतलब?: बिहार में एनडीए लगातार 225 प्लस सीट जीतने का दावा कर रहा है लेकिन अमित शाह ने 225 की बजाय 160 प्लस की बात कही है, जिसके बाद नई बहस शुरू हो सकती है. 65 सीट कम कर बोलने के पीछे की क्या वजह हो सकती है, ये भी चर्चा का विषय है. क्या शाह को फीडफैक मिला है कि जमीन पर स्थिति 225 जैसी नहीं है?

Last Updated : September 27, 2025 at 6:04 PM IST