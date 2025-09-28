'हथियार डाल दीजिए', अमित शाह ने माओवादियों के संघर्ष विराम के प्रस्ताव को खारिज किया
अमित शाह ने वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक समर्थन देने के लिए वामपंथी दलों पर निशाना साधा और उनके इस तर्क को खारिज कर दिया.
Published : September 28, 2025 at 8:07 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को माओवादियों द्वारा दिए गए संघर्ष विराम के प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर चरमपंथी आत्मसमर्पण करना चाहते हैं और हथियार डालना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है और सुरक्षा बल उन पर एक भी गोली नहीं चलाएंगे.
शाह ने कहा, "हाल ही में भ्रम फैलाने के लिए एक पत्र लिखा गया था, जिसमें कहा गया था कि अब तक जो कुछ हुआ है वह एक गलती थी, संघर्ष विराम घोषित किया जाना चाहिए और हम (नक्सली) आत्मसमर्पण करना चाहते हैं. मैं कहना चाहता हूं कि कोई संघर्ष विराम नहीं होगा. अगर आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो संघर्ष विराम की कोई आवश्यकता नहीं है. हथियार डाल दीजिए, एक भी गोली नहीं चलाई जाएगी."
'नक्सल मुक्त भारत'
उन्होंने कहा कि अगर नक्सली आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो उनका लाभदायक पुनर्वास नीति के साथ भव्य स्वागत किया जाएगा. 'नक्सल मुक्त भारत' पर आयोजित एक सेमिनार के समापन सत्र को संबोधित करते हुए शाह ने वामपंथी उग्रवाद को वैचारिक समर्थन देने के लिए वामपंथी दलों पर निशाना साधा और उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि विकास की कमी के कारण माओवादी हिंसा हुई.
उन्होंने कहा कि "लाल आतंक" के कारण ही देश के कई हिस्सों में कई दशकों तक विकास नहीं पहुंचा. गृह मंत्री ने कहा, "मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई युद्धविराम नहीं होगा. यदि आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो हथियार डाल दीजिए, एक भी गोली नहीं चलेगी. यदि आप आत्मसमर्पण करते हैं तो आपका लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया जाएगा."
'ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट'
शाह ने यह बात कुछ समय पहले छत्तीसगढ़-तेलंगाना सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन ब्लैक फ़ॉरेस्ट' सहित कई शीर्ष नक्सलियों के सफाए के बाद सीपीआई (माओवादियों) द्वारा दिए गए युद्धविराम के प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कही.
मंत्री ने कहा कि कई लोग मानते हैं कि नक्सलियों द्वारा की जा रही हत्याओं को रोकना ही भारत से नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए पर्याप्त है. हालांकि, उन्होंने कहा कि यह सच नहीं है क्योंकि भारत में नक्सलवाद इसलिए पनपा क्योंकि इसकी विचारधारा को समाज के ही लोगों ने पोषित किया.
नक्सल समस्या क्यों पैदा हुई
उन्होंने कहा, "देश में नक्सल समस्या क्यों पैदा हुई, बढ़ी और विकसित हुई? उन्हें वैचारिक समर्थन किसने दिया? जब तक भारतीय समाज यह नहीं समझेगा, नक्सलवाद की अवधारणा और समाज के वे लोग जिन्होंने वैचारिक समर्थन, कानूनी समर्थन और वित्तीय सहायता प्रदान की, तब तक नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म नहीं होगी."
उन्होंने आगे कहा, "हमें उन लोगों की पहचान करनी होगी और उन्हें समझना होगा जो नक्सल विचारधारा को पोषित करते रहते हैं." शाह ने जोर देकर कहा कि देश 31 मार्च, 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा.
