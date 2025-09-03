गौतम देबरॉय.

नई दिल्लीः गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया कि भारत सरकार 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, "हम तब तक आराम नहीं करेंगे जब तक सभी नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर देते, पकड़े नहीं जाते या समाप्त नहीं हो जाते, हम भारत को नक्सल मुक्त बना देंगे."

छत्तीसगढ़ के कर्रेगुट्टालू पहाड़ी पर 'ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट' को सफलतापूर्वक अंजाम देने वाले सीआरपीएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस, डीआरजी और कोबरा के जवानों को नई दिल्ली में सम्मानित करते हुए शाह ने ये बातें कहीं. उन्होंने कहा कि गर्मी, ऊंचाई और हर कदम पर आईईडी के खतरे के बावजूद सुरक्षा बलों ने बुलंद हौसलों के साथ ऑपरेशन को सफल बनाया और नक्सलियों के बेस कैंप को ध्वस्त कर दिया.

अमित शाह ने कहा, "कर्रेगुट्टालु पहाड़ी पर बने नक्सलियों के सामग्री भंडार और आपूर्ति शृंखला को सुरक्षा बलों के जवानों ने बहादुरी से नष्ट कर दिया. नक्सल विरोधी अभियानों के कारण पशुपतिनाथ से तिरुपति तक के क्षेत्र के 6.5 करोड़ लोगों के जीवन में एक नया सवेरा आया है." गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलवादियों ने देश के सबसे कम विकसित क्षेत्रों को बहुत नुकसान पहुंचाया है. स्कूलों, अस्पतालों को बंद कर दिया. सरकारी योजनाओं को लोगों तक नहीं पहुंचने दिया.

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों की संख्या घटकर 18 रह गई है. कुल 18 नक्सल प्रभावित जिलों में से छह को सर्वाधिक प्रभावित, छह को 'चिंताजनक जिले' और शेष छह को अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है. 2013 में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों की कुल संख्या 126 थी जो अप्रैल 2025 में घटकर 18 रह गई.

सर्वाधिक प्रभावित जिलों में चार छत्तीसगढ़ (बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा) से, एक झारखंड (पश्चिम सिंहभूम) से और एक महाराष्ट्र (गढ़चिरौली) से है. चिंताजनक कुल छह जिलों में से एक-एक जिला आंध्र प्रदेश (अल्लूरी सीताराम राजू) और एक मध्य प्रदेश (बालाघाट) का है. ओडिशा में कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी सहित तीन चिंताजनक जिले हैं, जबकि तेलंगाना के भद्राद्री-कोठागुडेम जिले को भी चिंताजनक जिलों की सूची में शामिल किया गया है.

नक्सलवाद के खिलाफ लगातार कार्रवाई के कारण, अन्य वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या भी घटकर 6 हो गई है. इनमें छत्तीसगढ़ (दंतेवाड़ा, गरियाबंद, और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी), झारखंड (लातेहार), ओडिशा (नुआपाड़ा) और तेलंगाना (मुलुगु) के जिले शामिल हैं.

