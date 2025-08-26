नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को अधिकारियों को देश के सीमावर्ती क्षेत्रों से 30 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण हटाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और सेना की दैनिक आपूर्ति स्थानीय स्तर पर ही हो. शाह ने कहा, "जिला कलेक्टरों को सीमावर्ती गांवों में डेयरी सहकारी समितियां बनानी चाहिए ताकि सीएपीएफ और सेना को दूध की आपूर्ति की जा सके. सीमा कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए."

गृह मंत्री शाह ने सीमावर्ती जिलों के कलेक्टरों से अवैध धार्मिक अतिक्रमणों को हटाने के लिए उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि ये अतिक्रमण एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा हैं. शाह ने कहा, "सीमा से कम से कम 30 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध अतिक्रमण हटा दिए जाने चाहिए."

शाह ने इस बात पर प्रकाश डाला कि गुजरात ने इस संबंध में सराहनीय कार्य किया है और समुद्री और स्थलीय सीमाओं पर कई अतिक्रमणों को हटाया है.

वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में अमित शाह (ETV Bharat)

नई दिल्ली दो दिवसीय वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (वीवीपी) कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के कारण अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में जनसंख्या वृद्धि सभी सीमावर्ती गांवों के लिए एक सकारात्मक संदेश है.

शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का लोगो भी लॉन्च किया. गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन डेका, सीमा प्रबंधन सचिव राजेंद्र कुमार, वीवीपी के पहले और दूसरे चरण में शामिल सीमावर्ती राज्यों के मुख्य सचिव, सीमा सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के महानिदेशक, संबंधित जिलों के जिलाधिकारी सहित कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

शाह ने सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकने, यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सीमावर्ती गांवों के प्रत्येक नागरिक को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ मिले, और वीवीपी के तहत गांवों को सीमा और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मजबूत उपकरण के रूप में विकसित किया जाए.

उन्होंने कहा, "जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का विचार प्रस्तुत किया था, तो यह निर्णय लिया गया था कि इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. न केवल प्रत्येक सीमावर्ती गांव को सभी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा, बल्कि इन सीमावर्ती गांवों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भारत सरकार और राज्य सरकारों की सभी योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा ताकि वहां रहने वाले लोगों का जीवन बेहतर हो सके. इसके अलावा, इन गांवों को देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा के एक सशक्त साधन के रूप में विकसित किया जाएगा."

शाह ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत शीघ्र चिन्हित किए गए गांव, कुछ ही वर्षों में हमारे देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण साधन साबित होंगे. उन्होंने कहा, "इस कार्यक्रम के माध्यम से, बहुआयामी और बहु-क्षेत्रीय विकास की दृष्टि से, बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने, संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन, पर्यटन के जरिये रोजगार सृजन और ग्राम जीवन को हर तरह से जीवंत बनाने का प्रयास किया गया है."

