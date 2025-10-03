ETV Bharat / bharat

अमित शाह ने हरियाणा को दी ₹825 करोड़ की सौगात, कांग्रेस पर बोले- "पहले की सरकारों ने नौकरियों पर सूबे को बर्बाद, बदनाम किया"

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में 825 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया और नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया.

कुरुक्षेत्र: केडीबी (कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड) मेला ग्राउंड में नए आपराधिक कानूनों पर राज्यस्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस प्रदर्शनी का उद्घाटन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने किया. उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा और राज्य के अन्य मंत्रीगण भी मौजूद रहे. इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि "यह पवित्र भूमि सत्य और धर्म की जीत का प्रतीक है." उन्होंने हरियाणा की मातृशक्ति और वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि "इस राज्य ने देश की सेना में सबसे अधिक योगदान दिया है."

825 करोड़ की लागत से 19 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास: अमित शाह ने कुरुक्षेत्र से प्रदेश की 19 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत 825 करोड़ रुपये है. उन्होंने कहा कि "हरियाणा सरकार ने विकास को केवल एक जिले तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे राज्य में समान रूप से कार्य किए हैं. भाजपा सरकार ने 'खर्ची-पर्ची' की व्यवस्था को खत्म कर मेरिट के आधार पर नौकरियां दी हैं. डाकिए के हाथों अपॉइंटमेंट लेटर भेजने की यह व्यवस्था युवाओं में विश्वास पैदा करती है और यह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है."

अमित शाह ने हरियाणा को दी ₹825 करोड़ की सौगात (Etv Bharat)

कांग्रेस पर साधा निशाना: अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि "पहले कहा जाता था कि एक सरकार आती है, तो एक जिले का विकास होता है. दूसरी सरकार आती है, तो दूसरे जिले का विकास होता है. बाकी का हरियाणा लाइन में ही खड़ा रह जाता है. पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने इस संकुचित दृष्टि से मुक्त होकर हर जिले की हर जाति बिरादरी को सम्मान देने का काम हमारी पार्टी ने किया. बीजेपी सरकार ने पूरे हरियाणा का समान विकास किया."

मेरिट के आधार पर सराकारी नौकरी: अमित शाह ने कहा कि "हरियाणा में यहां की नौकरी देने की व्यवस्था को कुछ लोगों ने बर्बाद किया था. हरियाणा बदनाम भी हुआ. मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहां खर्ची और पर्ची दोनों सिस्टम को खत्म करके, मेरिट के आधार पर नौकरी दी है. जिसकी मेरिट आई. उसके घर पर डाकिया से अपॉइंटमेंट के लेटर भेजने का काम किया. हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि युवाओं को बिना खर्च, बिना पर्ची के मेरिट के आधार पर नौकरी देने की व्यवस्था है."

'नए आपराधिक कानूनों की प्रदर्शनी से मिलेगा लोगों को न्यायिक जागरूकता': अमित शाह ने बताया कि "यह प्रदर्शनी नए आपराधिक कानूनों की जानकारी देने के लिए लगाई गई है, जो 1 जुलाई 2024 से देशभर में लागू हुए हैं. अब कोई भी एफआईआर 2026 के बाद तीन साल के भीतर निपटाई जाएगी. पुराने ब्रिटिश कालीन कानूनों को समाप्त कर अब न्याय सुनिश्चित होगा. नए कानूनों के चलते हरियाणा में दोषियों की सजा दर 40% से बढ़कर 80% हो चुकी है. हत्या जैसे गंभीर मामलों में 112 दिनों में सजा सुनाई जा चुकी है. यह सुधार 21वीं सदी का सबसे बड़ा न्यायिक रिफॉर्म माना जा रहा है."

डिजिटल, संगठित अपराध और फॉरेंसिक जांच को मिली मजबूती": शाह ने बताया कि "अब 7 साल से अधिक सजा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दी गई है. पुलिस अब डंडे से नहीं, डेटा से काम करेगी. थर्ड डिग्री की जगह वैज्ञानिक सबूतों पर आधारित कार्यवाही होगी. आतंकवाद, मोब लिंचिंग, साइबर अपराध, संगठित अपराध जैसे मामलों में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की गई है. इसके साथ ही नए कानून में ऐसे अपराधियों की अनुपस्थिति में भी ट्रायल संभव होगा जो विदेश भाग चुके हैं. यह बदलाव देश में न्याय की प्रक्रिया को तेज करने और आम नागरिक को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में अहम साबित होगा."

14.8 लाख पुलिसकर्मी और न्यायिक अधिकारी हो चुके हैं प्रशिक्षित: नए कानूनों को लागू करने के लिए देशभर में व्यापक प्रशिक्षण अभियान चलाया गया है. 14.8 लाख पुलिसकर्मियों, 42 हजार जेल कर्मचारियों, 19 हजार न्यायिक अधिकारियों और 11 हजार लोक अभियोजकों को प्रशिक्षण दिया गया है. डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, एप्स और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी आधुनिक तकनीक से जांच और कार्यवाही को पारदर्शी और सटीक बनाया जा रहा है. अमित शाह ने सभी वकीलों, लॉ स्टूडेंट्स और शिक्षकों से अपील की कि 11 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को जरूर देखें ताकि वे नए कानूनों को ठीक से समझ सकें.

स्वदेशी को अपनाने का दिया संदेश, जीएसटी में दी राहत: अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो घोषणाओं का ज़िक्र किया. उन्होंने कहा कि "दीपावली से पहले 395 चीजों पर जीएसटी घटाकर देश की महिलाओं को बड़ी राहत दी गई है." उन्होंने 'स्वदेशी अपनाओ' का आह्वान दोहराते हुए कहा कि "अगर 140 करोड़ भारतीय सिर्फ भारत में बनी चीजें खरीदें, तो देश की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है." उन्होंने विश्वास जताया कि आत्मनिर्भर भारत का सपना स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उत्पादन से ही साकार होगा. हरियाणा की जनता से उन्होंने इस अभियान में भागीदार बनने की अपील की.

हरियाणा की जनता को किया प्रदर्शनी देखने का आमंत्रण: अमित शाह ने अपने संबोधन के अंत में वकीलों, न्यायाधीशों, छात्रों और आम नागरिकों से आग्रह किया कि वे 11 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को अवश्य देखें. उन्होंने कहा कि "इस प्रदर्शनी के माध्यम से न केवल नागरिकों को अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी, बल्कि वे दूसरों के अधिकारों की रक्षा करने में भी सक्षम बनेंगे." उन्होंने नायब सैनी और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि हरियाणा ने न्यायिक सुधारों को प्रभावी तरीके से लागू कर देश के लिए उदाहरण पेश किया है. उन्होंने विश्वास जताया कि अब 'तारीख पर तारीख' का युग समाप्त हो चुका है.

