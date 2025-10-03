अमित शाह ने रोहतक में किया देश के सबसे बड़े अमूल डेयरी प्लांट का उद्घाटन, बोले- "75 हजार डेयरी समितियां बनाई जाएंगी"
केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने रोहतक में अमूल साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया. "ये हरियाणा और उत्तर भारत की दुग्ध आपूर्ति में क्रांति लाएगा."
Published : October 3, 2025 at 6:31 PM IST
रोहतक: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को हरियाणा के रोहतक स्थित आईएमटी में साबर डेयरी (अमूल) प्लांट के विस्तार का उद्घाटन किया. इस प्लांट में प्रतिदिन 150 मीट्रिक टन दही, 3 मीट्रिक टन छाछ, 10 मीट्रिक टन योगर्ट और 10 मीट्रिक टन मिठाइयों का उत्पादन किया जाएगा. उद्घाटन समारोह में शाह ने कहा कि "ये प्लांट केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि किसानों की आर्थिक प्रगति का माध्यम है. ये उत्तर भारत की दुग्ध आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगा."
'भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक': अमित शाह ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि "भारत अब विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन चुका है. पिछले 11 वर्षों में देश के डेयरी सेक्टर ने 70% की तेजी से विकास किया है. 2014 में जहां दूध का उत्पादन 140 मिलियन टन था, वो अब 249 मिलियन टन तक पहुंच गया है. देसी गायों का दूध उत्पादन भी 29 मिलियन टन से बढ़कर 50 मिलियन टन हो गया है. देश में अब 8 करोड़ से अधिक किसान डेयरी से जुड़े हैं, जिससे प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 124 ग्राम से बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई है."
'हरियाणा की भूमिका अहम': अमित शाह ने हरियाणा की मातृशक्ति और जवानों की भूमिका की सराहना की. उन्होंने कहा कि "हरियाणा देश की सेना, खेल और अन्न भंडारण में सबसे आगे है. शाह ने बताया कि गुजरात से शुरू हुई साबर डेयरी आज 85 हजार करोड़ रुपये का कारोबार कर रही है और हरियाणा का ये प्लांट भविष्य में इसकी क्षमता को दोगुना करेगा. इस प्लांट से पूरे राज्य को लाभ होगा और लाखों किसान इससे जुड़ेंगे. साथ ही, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर सृजित होंगे."
'75 हजार डेयरी समितियां बनाई जाएंगी': अमित शाह ने कहा "आने वाले समय में 75 हजार डेयरी समितियां बनाई जाएंगी. मैं देश को बताना चाहता हूं कि हम दूध प्रेक्योरमेंट 1 हजार लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. जब प्रोक्योरमेंट बढ़ता है, तो इसका फायदा सीधा पशुपालकों को मिलता है. अब तक देश में 31 हजार सहकारिता समितियां बनाई जा चुकी हैं. तीन समितियां राष्ट्रीय स्तर पर बनाई जा चुकी हैं. ये सभी का पैसा किसानों के बैंक खाते में जाएगा.
डेयरी क्षेत्र में नई तकनीकों का उपयोग और रिसर्च पर जोर: अमित शाह ने जानकारी दी कि "केंद्र सरकार पशुपालकों के लिए भ्रूण स्थानांतरण, लिंग निर्धारण योजना, पशु आहार और गोबर प्रबंधन को प्राथमिकता दे रही है. राष्ट्रीय गोकुल मिशन और एनिमल हसबेंडरी फंड इस क्षेत्र में वरदान साबित हो रहे हैं." उनका कहना था कि संयंत्रों की स्थापना को तीन गुना गति से बढ़ाया जाएगा ताकि देश भर में दूध उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाया जा सके. साथ ही, डेयरी क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने की योजना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है.
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा- रोहतक प्लांट से पूरे उत्तर भारत को मिलेगा लाभ: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि "ये प्लांट केवल एक फैक्ट्री नहीं बल्कि सहकारिता आंदोलन का विस्तार है. 325 करोड़ रुपये के निवेश से इसका विस्तार किया गया है, जिससे ये देश का सबसे बड़ा डेयरी प्लांट बन गया है." मुख्यमंत्री ने बताया कि "राज्य सरकार किसानों को सहकारी संस्थाओं के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर ऋण दे रही है. सहकारी समितियों के माध्यम से दुर्घटना बीमा योजना, छात्रवृत्ति और बेटियों की शादी में मदद जैसे सामाजिक लाभ भी दिए जा रहे हैं."
