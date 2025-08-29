नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए. उनके इस बयान का भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने निंदा की है.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि ये तथाकथित 'पॉलिटिकल अर्बन नक्सल' इस बात से परेशान और बौखलाए हुए हैं कि एक गरीब मां के बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं."

'खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास'

उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के प्रति इसी हताशा और आक्रोश के कारण महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी अपने शब्दों के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं.

'सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए'

बता दें कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है. उन्होंने कहा, "अगर घुसपैठ हो रही है, तो अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए." उनके बयान ने अवैध घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में बढ़ती चिंताओं, के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया.

BJP ने टीएमसी की हताशा बताया

एक्स पर उनकी टिप्पणी को शेयर करते हुए बीजेपी की बंगाल यूनिट ने कहा कि मोइत्रा की टिप्पणी टीएमसी की हताशा को उजागर करती है. उन्होंने कहा, "जब महुआ गृह मंत्री का सिर काटने की बात करती हैं, तो यह टीएमसी की हताशा और उस हिंसक संस्कृति को उजागर करता है जो बंगाल की छवि को धूमिल कर रही है और राज्य को पीछे धकेल रही है."

