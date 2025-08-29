ETV Bharat / bharat

'अमित शाह का सिर काटकर...', महुआ मोइत्रा का विवादित बयान, BJP ने बताया हिंसा भड़काने का प्रयास - AMIT SHAH

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी पीएम मोदी के काम से बौखलाए हुए हैं.

Mahua Moitra
महुआ मोइत्रा (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 5:41 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए. उनके इस बयान का भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने निंदा की है.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि ये तथाकथित 'पॉलिटिकल अर्बन नक्सल' इस बात से परेशान और बौखलाए हुए हैं कि एक गरीब मां के बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं."

'खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास'
उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के प्रति इसी हताशा और आक्रोश के कारण महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी अपने शब्दों के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं.

'सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए'
बता दें कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है. उन्होंने कहा, "अगर घुसपैठ हो रही है, तो अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए." उनके बयान ने अवैध घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में बढ़ती चिंताओं, के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया.

BJP ने टीएमसी की हताशा बताया
एक्स पर उनकी टिप्पणी को शेयर करते हुए बीजेपी की बंगाल यूनिट ने कहा कि मोइत्रा की टिप्पणी टीएमसी की हताशा को उजागर करती है. उन्होंने कहा, "जब महुआ गृह मंत्री का सिर काटने की बात करती हैं, तो यह टीएमसी की हताशा और उस हिंसक संस्कृति को उजागर करता है जो बंगाल की छवि को धूमिल कर रही है और राज्य को पीछे धकेल रही है."

यह भी पढ़ें- 'पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) नेता महुआ मोइत्रा ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री को लेकर विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए. उनके इस बयान का भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने निंदा की है.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, "महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी के बयानों से यह स्पष्ट होता है कि ये तथाकथित 'पॉलिटिकल अर्बन नक्सल' इस बात से परेशान और बौखलाए हुए हैं कि एक गरीब मां के बेटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए काम कर रहे हैं."

'खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास'
उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के प्रति इसी हताशा और आक्रोश के कारण महुआ मोइत्रा और राहुल गांधी अपने शब्दों के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने का प्रयास कर रहे हैं.

'सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए'
बता दें कि पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर मीडिया से बात करते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की है. उन्होंने कहा, "अगर घुसपैठ हो रही है, तो अमित शाह का सिर काटकर मेज पर रख देना चाहिए." उनके बयान ने अवैध घुसपैठ को लेकर पश्चिम बंगाल जैसे सीमावर्ती राज्यों में बढ़ती चिंताओं, के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया.

BJP ने टीएमसी की हताशा बताया
एक्स पर उनकी टिप्पणी को शेयर करते हुए बीजेपी की बंगाल यूनिट ने कहा कि मोइत्रा की टिप्पणी टीएमसी की हताशा को उजागर करती है. उन्होंने कहा, "जब महुआ गृह मंत्री का सिर काटने की बात करती हैं, तो यह टीएमसी की हताशा और उस हिंसक संस्कृति को उजागर करता है जो बंगाल की छवि को धूमिल कर रही है और राज्य को पीछे धकेल रही है."

यह भी पढ़ें- 'पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक शब्द बोले', अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना

For All Latest Updates

TAGGED:

MAHUA MOITRABJPMAHUA MOITRA STATEMENTMAHUA MOITRA ON AMIT SHAHAMIT SHAH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explained : टैरिफ लागू होने के बाद भारत ने कौन-कौन से उठाए कदम, क्या लॉंग टर्म पर पड़ेगा असर ?

साल 2023-24 में औद्योगिक विकास दर हुआ मजबूत, 2 करोड़ के करीब बढ़ा रोजगार

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1

नोटबंदी कराने वाले RBI के पूर्व गवर्नर को मोदी सरकार ने IMF में दिया बड़ा पद, तीन साल का होगा कार्यकाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.