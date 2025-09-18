ETV Bharat / bharat

'अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे', अमित शाह ने शाहाबाद-मगध को एक दिन में साधा

अमित शाह ने आगे कहा कि 11 साल में क्या आप ऐसा सोच सकते थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, लेकिन मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया और प्राण प्रतिष्ठा करके जय श्रीराम कर दिया. धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक को हटाया, सीएए कानून लाया. चांद के दक्षिण ध्रुव पर यान भेजकर उसका नाम शिव शक्ति प्वॉइंट रखा. सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम किया.

''पिछले चुनाव में मगध और शाहाबाद में हमें कम सफलता मिली, लेकिन अब हम यह तय कर लें कि यहां कि 80 फीसदी से ज्यादा सीटें एनडीए को दें. सभी कार्यकर्ता यहां संकल्प लें कि 80 फीसदी सीटें बीजेपी की झोली में जाए.'' - अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

इस दौरान अमित शाह ने राहुल गांधी पर बिना नाम लिए निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, मोदी विश्व में एक मात्र नेता हैं, जिन्होंने 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया. मैं गवाह हूं कि इन 24 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली. कुछ नेता हैं जो 6 महीने के अंदर विदेश न जाएं तो उन्हें रात में नींद नहीं आती है. नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले देश, फिर पार्टी, कार्यकर्ता को रखा, लेकिन अपने परिवार के लिए कुछ नहीं सोचा.

अमित शाह ने कहा कि बिहार के विकास का रास्ता केवल नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में NDA सरकार ही कर सकती है. मुझे बताओ ये लालू, राबड़ी और तेजस्वी बिहार को समृद्ध और बिहार का विकास कर सकते हैं क्या? इन्हें 20 साल दिया, लेकिन विकास नहीं किया. बिहार के युवा को आगे बढ़ना है, बिहार को विकास के रास्ते पर आगे ले जाना है. ये तभी संभव होगा, जब आने वाले चुनाव में एक बार फिर मजबूत एनडीए की सरकार आए.

''आज 10 जिलों के चयनित कार्यकर्ताओं को यहां बुलाया गया है. हम यहां पर जितनी मजबूती से संकल्प करेंगे, उतनी ही बीजेपी मजबूत होगी, NDA मजबूत होगा और एनडीए जितना मजबूत होगा, बिहार उतना खुशहाल और समृद्ध होगा.'' - अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

अमित शाह ने आगे कहा कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बना, लेकिन मेरे जीवन की पहली जिम्मेदारी संघवी हाईस्कूल के एक बूथ के अध्यक्ष की थी. अकेला बीजेपी है, जिसका बूथ अध्यक्ष पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है.

''मैं यहां आ रहा था, सुबह एक पत्रकार का फोन आया कि आप सभा करने की जगह बैठक क्यों कर रहे हो? मैंने उनको बताया कि सभी पार्टियों में चुनाव नेताओं से जीतते हैं. मेरी पार्टी में चुनाव मेरा कार्यकर्ता जीतता है. इसीलिए आप हमारा कोई भी राष्ट्रीय नेता देख लो उनका जीवन बूथ के कार्यकर्ता से शुरू हुआ.'' - अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

डेहरी में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद के दौरान अमित शाह ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा सहित एनडीए गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ प्रचंड जीत हासिल करेगा. शाह ने कहा कि सभी पार्टियों में चुनाव नेताओं से जीतते हैं, भाजपा में हम कार्यकर्ताओं से चुनाव जीतते हैं.

रोहतास/बेगूसरय : बिहार के रोहतास और बेगूसराय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जमकर गरजे. 20 जिलों के नेताओं-कार्यकर्ताओं से संवाद किया. जहां एक ओर उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लिया. वहीं दूसरी तरफ लालू यादव और उनके परिवार पर तीखा वार किया.

''भारत की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से चौथे नंबर पर पहुंची. यहां पर सीतामढ़ी में सीता माता का मंदिर 800 करोड़ के खर्चे से बन रहा है. सभी के लिए जीएसटी के दाम घटाकर माता बहनों की रसोई पर 20 फीसदी बोझ कम करने का काम किया गया है. गरीबों के लिए सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो बिहार को. देशभर में 81 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है.''- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

रोहतास में अमित शाह का कार्यक्रम (ETV Bharat)

अमित शाह ने कहा कि 56 करोड़ गरीबों के बैंक अकाउंट खुले. 42 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत योजन का फायदा मिल रहा है. 15 करोड़ लोगों के घर में नल से जल पहुंचाया. 12 करोड़ घरों में शौचालय बने. 10 करोड़ घरों में गैस पहुंचाया. 4 करोड़ लोगों को आवास दिया और 1.5 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम नरेन्द्र मोदी ने किया.

गृह मंत्री ने कहा कि हर बार ये लोग (विपक्ष) झूठा नैरेटिव फैलाते हैं. अभी- अभी राहुल गांधी बिहार में यात्रा करके गए. उनका विषय क्या था? यात्रा का विषय बिहार में अच्छी शिक्षा लाना, रोजगार, 24 घंटे बिजली, हर गांव टोले में रोड पहुंचाना नहीं था बल्कि विषय जो बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आए, उनको बचाने का विषय था. राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाव यात्रा थी.

''मैं इस मंच से राहुल गांधी और लालू यादव को पूछने आया हूं कि बिहार की जनता आपसे पूछ रही है कि क्या घुसपैठियों को वोट का अधिकार मिलना चाहिए? मुफ्त राशन, नौकरी, घर, पांच लाख का इलाज मिलना चाहिए?''- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी एंड कंपनी हमारे युवाओं के बजाय वोट बैंक के घुसपैठियों को नौकरी देने का काम कर रही है. हमारा दायित्व है कि हर घर जायें और बताएं कि इनकी सरकार गलती से बन गई तो बिहार में हर जगह घुसपैठिएं हो जाएंगे. वो कहते थे हम एससी/एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म कर देंगे. जब तक बीजेपी का एक भी सांसद संसद में है, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे.

''लालू जी की बात मैं सुन रहा था, उन्होंने पूछा कि मोदी जी आपने अब तक क्या किया? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप 2014 के चुनाव के बाद का बजट उठा कर देख लीजिए. उसमें बिहार ही बिहार है. 2004 से 2014, जब लालू यादव मंत्री थे, तब बिहार को केन्द्र से 2 लाख 80 हजार करोड़ मिला. और 2014 से 2024 में नरेन्द्र मोदी ने 9 लाख 85 हजार करोड़ दिया.''- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

अमित शाह और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने 125 यूनिट बिजली फ्री की. महिलाओं, युवाओं के लिए ढेर सारी योजनाओं में बढ़ोतरी की. लेकिन इन्होंने चारा घोटाला, बाढ़ घोटाला, लैंड फॉर जॉब स्कैम, अलकतरा, बेनामी संपत्ति और कई बार जेल भी गए. जेल से छूटते हैं तो हाथी पर बैठकर वापस आते हैं. इतने सारे भ्रष्टाचार करने वाले बिहार का कभी भला नहीं करवा सकते हैं. इनकी भ्रष्टाचार कि लंबी लिस्ट है. लेकिन मोदी पर एक भी आरोप नहीं है.

रोहतास के बाद अमित शाह बेगूसराय पहुंचे. रिफाइनरी टाउनशिप खेल मैदान में जनसभा में हिस्सा लिया. यहां पर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों को सरकार द्वारा किए गए कार्यों को बताएं. साथ ही चल रही योजनाओं के बारे में भी उन्हें समझाएं. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान के बहाने कांग्रेस पर वार किया.

''धारा 370 हटाकर पीएम मोदी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया. ये कांग्रेस वालों ने पाकिस्तान की आदत बिगाड़ी थी. आए दिन ये हमला करते थे, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक, एक बार एयर स्ट्राइक और नहीं सुधरे तो हमने ऑपरेशन सिंदूर करके उनके चिथड़े उड़ा दिए. पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है."- अमित शाह, केन्द्रीय गृह मंत्री

अमित शाह यहीं नहीं रुके, उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए इतनी बड़ी जीत दर्ज करेगा कि विपक्ष पूरी तरह हाशिए पर चला जाएगा. इस बार हमारा बहुमत ऐसा होगा कि अगली बार तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे.

