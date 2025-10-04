ETV Bharat / bharat

मुरिया दरबार में शामिल हुए अमित शाह, युवाओं से नक्सलवाद से न जुड़ने की अपील, 2031 तक हर गांव में स्कूल, बिजली समेत सभी सुविधाओं का वादा

75 दिनों तक चलने वाले बस्तर दशहरा में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं अमित शाह.

AMIT SHAH BASTAR VISIT
मुरिया दरबार में शामिल हुए अमित शाह (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 4, 2025 at 1:43 PM IST

4 Min Read
बस्तर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर हैं. दोपहर को केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बीएसएफ के विशेष विमान से जगदलपुर के दंतेश्वरी एयरपोर्ट पहुंचे. एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया. दंतेश्वरी एयरपोर्ट से केंद्रीय गृहमंत्री सीधे मां दंतेश्वरी देवी के मंदिर उनके दर्शनों के लिए पहुंचे.

600 साल पुराना मुरिया दरबार: अमित शाह मां दंतेश्वरी की पूजा अर्चना के बाद मुरिया दरबार में शामिल हुए. दरअसल मुरिया दरबार, बस्तर दशहरा की प्रमुख रस्म है. इस रस्म में रियासत काल में बस्तर के राजा दरबार लगाकर अपनी जनता की समस्याओं को सुनते थे. मौके पर ही उनका निपटारा किया जाता था. तब से ये परंपरा चली आ रही है, जिसे आज भी प्रतिकात्मक तौर पर निभाया जाता है. जब बस्तर में राजशाही थी, तब से मुरिया दरबार में राजा द्वारा निर्धारित 80 परगना के मांझी ही उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हैं.

मुरिया दरबार में शामिल हुए अमित शाह (ETV Bharat)

अमित शाह ने सुनी समस्याएं: आज खास बात यह रही कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने समस्याएं सुनीं. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह मेरे लिए गौरव की बात है कि मुरिया दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण मिला. उन्होंने कहा कि विश्वास दिलाता हूं कि 2031 तक हर गांव में 24 घण्टे बिजली रहेगी. 2031 तक सभी गांव में स्कूल होंगे. 2031 तक पीएससी, सीएससी केंद्र खोलने का काम होगा, हर व्यक्ति को राशन कार्ड, आधार कार्ड, 5 किलो मुफ्त राशन, सभी के बैंक खाते खुलेंगे, जिसमें महतारी वंदन का पैसा डलेगा.

युवाओं से नक्सलवाद से न जुड़ने की अपील (ETV Bharat)

नक्सली डाल रहे विकास में रोडा: अमित शाह ने यह भी कहा कि नक्सली विकास में रोड़ा डालते हैं. उन्होंने नक्सलियों से आह्वान किया कि वे हथियार डाल दें, सरेंडर करें, जो सरेंडर करेगा उसको 50 हजार के साथ अन्य सुविधाएं मिलेगी. अमित शाह ने यह भी कहा कि नक्सल घटनाओं और मुठभेड़ में आम जनता, पुलिस जवान और नक्सली भी मारे गए हैं और ये सभी अपने लोग ही हैं. एक एक गांव को नक्सल मुक्त होने पर 1 करोड़ का विकास कार्य होगा. शाह ने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी ने आदिवासी, दलित व पिछड़ा समाज के विकास को फोकस पर रखा है. बस्तर का युवा डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य अधिकारी बनें, नए युवा नक्सलवाद से न जुड़े और जुड़े लोगों को समझाने की अपील उन्होंने ग्रामीणों से की है. शाह ने कहा कि नक्सल क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल खुल रहे हैं, मोबाइल टॉवर लग रहे हैं.

नक्सल मुक्त हो रहे हैं गांव: अमित शाह ने कहा कि धीरे धीरे कर नक्सल प्रभावित गांव नक्सल हिंसा से मुक्त हो रहे हैं. शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त होने वाले गांवों में एक एक करोड़ खर्च कर विकास कार्यों को बढ़ाया जा रहा है. गांव गांव तक डिजिटल क्रांति की लहर पहुंचाई जा रही है. सीएम साय ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. डिप्टी सीएम और गृहमंत्री का प्रभार देख रहे विजय शर्मा ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी.

अब कैसे लगता है मुरिया दरबार: मुरिया दरबार में पहले राजा द्वारा निर्धारित 80 परगना के मांझी ही उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराते हैं. मुरिया दरबार में पहले राजा और रियासत के अधिकारी कर्मचारी मांझियों की बातें सुना करते थे और तत्कालीन प्रशासन से उन्हें हल कराने की पहल होती थी। आज़ादी के बाद मुरिया दरबार का स्वरूप बदल गया. अब शासन से जुड़े अधिकारी नेता और अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करते हैं.

