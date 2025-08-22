ETV Bharat / bharat

केरल और तमिलनाडु के तूफानी दौरे पर बीजेपी दिग्गज शाह, कार्यकर्ताओं की कर रहे हौसला आफजाई - AMIT SHAH KERALA VISIT

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि में भाजपा केरल राज्य नेतृत्व बैठक में शामिल हुए. वो तमिलनाडु भी जाएंगे.

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने केरल के कोच्चि में भाजपा राज्य नेतृत्व बैठक में भाग लिया. (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 22, 2025 at 3:13 PM IST

एर्नाकुलम: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को केरल के एर्नाकुलम जिले के कोच्चि में भाजपा केरल राज्य नेतृत्व बैठक में शामिल हुए. शाह ने कोच्चि में भाजपा राज्य नेतृत्व बैठक में भाग लेकर कार्यकर्ताओं की हौसला आफजाई की.

केरल भाजपा प्रमुख राजीव चंद्रशेखर और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने बैठक में अमित शाह का अभिनंदन किया. यह बैठक राज्य में स्थानीय निकाय चुनावों से पहले हो रही है. इससे पहले आज, अमित शाह ने कोच्चि में एक मीडिया कार्यक्रम में भाग लिया.

गौर करें तो गुरुवार को ही भाजपा नेता अनूप एंटनी जोसेफ ने एएनआई को बताया था कि, "भाजपा कल एर्नाकुलम में एक राज्य स्तरीय नेतृत्व बैठक आयोजित कर रही है. इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. बीते महीने, उन्होंने केरल का दौरा भी किया था और आगामी स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारी कर रहे भाजपा के वार्ड स्तर के सदस्यों को संबोधित किया था. कल शुक्रवार, को वह जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे."

बता दें कि अमित शाह ने अपने केरल और तमिलनाडु दौरे की घोषणा एक्स के जरिए की थी. केंद्रीय मंत्री ने कोच्चि में एक मीडिया कॉन्क्लेव में भी हिस्सा लिया. साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं से बातचीत की. इतना ही नहीं वो तमिलनाडु दौरे पर भाजपा के 'बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन' की अध्यक्षता करेंगे.

शाह ने कल लिखा, "कोच्चि के लिए रवाना हो रहा हूं. कल मेरे दिल के करीब दो राज्यों केरल और तमिलनाडु में रहूंगा. सुबह मनोरमा न्यूज कॉन्क्लेव में शामिल होउंगा और फिर कोच्चि में @BJP4Keralam के कार्यकर्ताओं और नेताओं से बातचीत करुंगा. बाद में, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जाऊंगा और 'बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन' में राज्य के भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत करुंगा."

इस बीच, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री अमित शाह भाजपा बूथ समिति सदस्यों की दक्षिणी क्षेत्रीय बैठक में भाग लेंगे. तिरुनेलवेली शहर के पुलिस आयुक्त संतोष हदीमनी के नेतृत्व में पुलिस ने शहर में, हेलीपैड पर, सशस्त्र रिजर्व पुलिस मैदान में और बैठक स्थल पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं.

तमिलनाडु में बीजेपी के राष्ट्रीय सह-प्रभारी पी. सुधाकर रेड्डी ने कहा कि अमित शाह पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ-स्तरीय अभियान के लिए दिशा-निर्देश देंगे.

सुधाकर रेड्डी ने एएनआई को बताया, "हमारे 'अभिनव सरदार पटेल' अमित शाह आज आ रहे हैं. वह दिशा-निर्देश देंगे और कार्यकर्ता अपने बूथों पर उसे आगे बढ़ाएंगे. तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन के नेतृत्व में यह एक बड़ी सफलता होगी. अपनी तरह का पहला और व्यवस्थित अभियान."उन्होंने आगे कहा कि पार्टी कार्यकर्ता राज्य के 5 संसदीय और 28 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार करेंगे.

भाजपा नेता ने कहा, "5 संसदीय क्षेत्रों और 28 विधानसभा क्षेत्रों का चयन किया गया है. इसमें 45000 से अधिक प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद है. हमारा उद्देश्य मतदान केंद्रों को मजबूत करना और घर-घर जाकर अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं को उजागर करना है. साथ ही तमिलनाडु में डीएमके-कांग्रेस सरकार के कुकृत्यों और जनविरोधी नीतियों को भी उजागर करना है."

भाजपा ने 2026 में तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारियों को गति देने के लिए बूथ एजेंटों के लिए 7 क्षेत्रीय बैठकें आयोजित करने की योजना बनाई है.

