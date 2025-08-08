Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

शाह ने सीतामढ़ी से सबको साधा, बोले- 'बनिया का बेटा हूं, पूरा हिसाब लेकर आया हूं' - AMIT SHAH BIHAR VISIT

शुक्रवार को अमित शाह बिहार दौरे पर आए. इस दौरान जहां एक ओर मंदिर के विकास का शिलान्यास किया, वहीं सियासी तीर भी चलाए. पढ़ें

AMIT SHAH BIHAR VISIT
अमित शाह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 8, 2025 at 5:44 PM IST

7 Min Read

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में शिलान्यास करने आये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ अपने धार्मिक कामों को निपटाया. मां सीता के लिए बन रहे मंदिर की विशेषता बतायी. वहीं लगे हाथों मंच से ही लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भी अपने टारगेट पर लिया.

अमित शाह ने कहा कि बनिया का बेटा हूं सबका हिसाब लेकर आया हुं. SIR के मसले पर भी भरे मंच से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोई घुसपैठिया हमारा हक मारेगा उसे हम होने नहीं देंगे. लालू यादव घुसपैठियों का समर्थन कर रहे. हम नहीं चाहते हैं कि कोई बिहार का हक घुसपैठिया खाए.

'देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं' : ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने मंच से कांग्रेस और लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि लालू एन्ड कंपनी सदन में सवाल खड़े कर हैं, मैं सीतामढ़ी की जनता से पूछता हूं क्या मोदी जी को आतंकवादियों को जबाब देना चाहिए कि नहीं. लालू यादव एन्ड कंपनी को पता नहीं कि ये मोदी की सरकार है यहां देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है.

''मुझे बताएं लालू यादव किसे बचाना चाहते हैं? चुनाव आयोग ने पहली सूची जारी की तो, लालू यादव की पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया. लालू यादव जी, आप किसे बचना चाहते हैं? जो बांग्लादेश से आकर बिहार के लोगों का नौकरी खा जाते हैं उनको बचाना चाहते हैं?''- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

'SIR की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने किया था' : अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बंद कीजिए यह वोट बैंक की राजनीति. SIR पहली बार नहीं हो रहा है. आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था. जब 2003 में हुआ था तब भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया था. आप चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों के सामने बता रहे हैं.

'संविधान में घुसपैठियों की जगह नहीं' : अमित शाह ने कहा कि बिहार में चुनाव है. घुसपैठियों को हम नहीं आने देंगे. राहुल गांधी दिनभर संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं लेकिन, उस संविधान को पढ़ते नहीं हैं. हमारे संविधान में घुसपैठियों की जगह नहीं है. बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है.

'आने-पायी का हिसाब लेकर आया हूं' : अमित शाह ने मंच से कहा कि मैं जब यहां आ रहा था तो लालू यादव की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह जब यहां आ रहे हैं तो वह बताएं कि मिथिलांचल के लिए उन्होंने क्या किया है? अमित शाह ने कहा कि मैं तो बनिए का बेटा हूं आना-पाई का हिसाब लेकर आया हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 6 दौरों में 83000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है. इस दौरान शाह ने मिथिलांचल में जो विकास किये जा रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया.

'लालू यादव अपना हिसाब दें' : अमित शाह ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आपके माता-पिता की कई सालों तक यहां सरकार रही है. फिरौती मांगने, गैंग चलाने के अलावा मिथलांचल के विकास के लिए क्या किया है? इसका हिसाब दीजिए.

''आप लोग मेरा हिसाब मांग रहे थे. मैंने मोदी जी की ओर से एक-एक पैसे का हिसाब दे दिया है. लालू प्रसाद यादव जी आपने कोई विकास किया हो तो इसी मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा. मां जानकी का दर्शन भी कीजिएगा.''- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

सीतामढ़ी का पुनौरा धाम.. और मां जानकी मंदिर : बता दें कि शुक्रवार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के समग्र विकास का शिलान्यास हो गया है. इसकी नीव रखने के लिए मुख्यरूप से देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे. 50 एकड़ में 882.87 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण होना है. इसमें 137 करोड़ रुपये पुराने मंदिर के नवीनीकरण पर खर्च होंगे. इस मंदिर का डिजाइन अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर किया गया है, जिसकी ऊंचाई 151 फीट है. इस मौके पर बिहार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे.

अमित शाह ने कहा कि आज मिथिलांचल और बिहार के साथ-साथ पूरे देश व दुनिया के लिए बड़ा शुभ दिन है. जहां माता जानकी का जन्म हुआ, उस पुनौरा धाम मंदिर के परिसर का समग्र विकास होने की नींव डालने का काम हुआ है. भारत की संस्कृति में माता सीता का स्थान अनन्य है. उन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी, आदर्श मां और आदर्श राजमाता के चरित्रों को चरितार्थ किया था.

''ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहां की संस्कृति है. ये सिर्फ मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति का अनन्य गहना है. मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, जो मुझे यहां मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमिपूजन करने का सौभाग्य मिला.''- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

SITAMARHI PUNAURA DHAM MAA JANAKI
शिलान्यास के दौरान आरती करते हुए (ETV Bharat)

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन एक प्रकार से बड़ा शुभ दिन है. यहां वर्षों पहले रामायण काल में बारिश के लिए सोने का हल चलाया गया था और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई थीं. आज मां जानकी के जन्म परिसर के भूमिपूजन में, बारिश के रूप में मां जानकी ने आशीर्वाद देने का काम किया है. यह आशीर्वाद न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे भारत के लिए शुभ होने वाला है.

अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया है. बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को 2018 में पद्म भूषण मिला और 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर मिथिला का गौरव बढ़ाया गया. अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को आठवीं सूची में शामिल किया और मोदी जी ने मैथिली कला को आगे बढ़ाया. आज सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन की भी शुरुआत की गई है. इस ट्रेन से रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी को फायदा होने वाला है.

SITAMARHI PUNAURA DHAM MAA JANAKI
सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat)

''भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी कटिबद्ध हैं. एक समय था, जब भारत में कांग्रेस का शासन था, तब आतंकी बम धमाके कर पाकिस्तान भाग जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था. मोदी की सरकार आई, उरी में हमला किया गया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक की, और पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया.''- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

ये भी पढ़ें :-

मां जानकी मंदिर भूमि पूजन: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM नीतीश कुमार ने आधारशिला रखी

तिरुपति से आए हलवाई, 11 नदियों के जल के उपयोग से बने लड्डू

सीतामढ़ी : बिहार के सीतामढ़ी में मां सीता के जन्मस्थली पुनौरा धाम में शिलान्यास करने आये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जहां एक तरफ अपने धार्मिक कामों को निपटाया. मां सीता के लिए बन रहे मंदिर की विशेषता बतायी. वहीं लगे हाथों मंच से ही लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को भी अपने टारगेट पर लिया.

अमित शाह ने कहा कि बनिया का बेटा हूं सबका हिसाब लेकर आया हुं. SIR के मसले पर भी भरे मंच से केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कोई घुसपैठिया हमारा हक मारेगा उसे हम होने नहीं देंगे. लालू यादव घुसपैठियों का समर्थन कर रहे. हम नहीं चाहते हैं कि कोई बिहार का हक घुसपैठिया खाए.

'देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं' : ऑपरेशन सिंदूर पर अमित शाह ने मंच से कांग्रेस और लालू यादव पर हमला करते हुए कहा कि लालू एन्ड कंपनी सदन में सवाल खड़े कर हैं, मैं सीतामढ़ी की जनता से पूछता हूं क्या मोदी जी को आतंकवादियों को जबाब देना चाहिए कि नहीं. लालू यादव एन्ड कंपनी को पता नहीं कि ये मोदी की सरकार है यहां देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को हक नहीं है.

''मुझे बताएं लालू यादव किसे बचाना चाहते हैं? चुनाव आयोग ने पहली सूची जारी की तो, लालू यादव की पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया. लालू यादव जी, आप किसे बचना चाहते हैं? जो बांग्लादेश से आकर बिहार के लोगों का नौकरी खा जाते हैं उनको बचाना चाहते हैं?''- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

'SIR की शुरुआत जवाहरलाल नेहरू ने किया था' : अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बंद कीजिए यह वोट बैंक की राजनीति. SIR पहली बार नहीं हो रहा है. आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था. जब 2003 में हुआ था तब भी किसी ने कोई विरोध नहीं किया था. आप चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों के सामने बता रहे हैं.

'संविधान में घुसपैठियों की जगह नहीं' : अमित शाह ने कहा कि बिहार में चुनाव है. घुसपैठियों को हम नहीं आने देंगे. राहुल गांधी दिनभर संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं लेकिन, उस संविधान को पढ़ते नहीं हैं. हमारे संविधान में घुसपैठियों की जगह नहीं है. बिहार में पूर्ण बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है.

'आने-पायी का हिसाब लेकर आया हूं' : अमित शाह ने मंच से कहा कि मैं जब यहां आ रहा था तो लालू यादव की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि अमित शाह जब यहां आ रहे हैं तो वह बताएं कि मिथिलांचल के लिए उन्होंने क्या किया है? अमित शाह ने कहा कि मैं तो बनिए का बेटा हूं आना-पाई का हिसाब लेकर आया हूं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 6 दौरों में 83000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए दिया है. इस दौरान शाह ने मिथिलांचल में जो विकास किये जा रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा दिया.

'लालू यादव अपना हिसाब दें' : अमित शाह ने कहा कि मैं तेजस्वी यादव से पूछना चाहता हूं कि आपके माता-पिता की कई सालों तक यहां सरकार रही है. फिरौती मांगने, गैंग चलाने के अलावा मिथलांचल के विकास के लिए क्या किया है? इसका हिसाब दीजिए.

''आप लोग मेरा हिसाब मांग रहे थे. मैंने मोदी जी की ओर से एक-एक पैसे का हिसाब दे दिया है. लालू प्रसाद यादव जी आपने कोई विकास किया हो तो इसी मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा. मां जानकी का दर्शन भी कीजिएगा.''- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

सीतामढ़ी का पुनौरा धाम.. और मां जानकी मंदिर : बता दें कि शुक्रवार को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर के समग्र विकास का शिलान्यास हो गया है. इसकी नीव रखने के लिए मुख्यरूप से देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे. 50 एकड़ में 882.87 करोड़ की लागत से भव्य मंदिर का निर्माण होना है. इसमें 137 करोड़ रुपये पुराने मंदिर के नवीनीकरण पर खर्च होंगे. इस मंदिर का डिजाइन अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर किया गया है, जिसकी ऊंचाई 151 फीट है. इस मौके पर बिहार सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री और नेता मौजूद रहे.

अमित शाह ने कहा कि आज मिथिलांचल और बिहार के साथ-साथ पूरे देश व दुनिया के लिए बड़ा शुभ दिन है. जहां माता जानकी का जन्म हुआ, उस पुनौरा धाम मंदिर के परिसर का समग्र विकास होने की नींव डालने का काम हुआ है. भारत की संस्कृति में माता सीता का स्थान अनन्य है. उन्होंने अपने एक ही जीवन में आदर्श पत्नी, आदर्श बेटी, आदर्श मां और आदर्श राजमाता के चरित्रों को चरितार्थ किया था.

''ये जो हमारा मिथिलांचल है और यहां की संस्कृति है. ये सिर्फ मिथिलांचल की संस्कृति नहीं है, बल्कि पूरी भारतीय संस्कृति का अनन्य गहना है. मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, जो मुझे यहां मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम मंदिर एवं परिसर के समग्र विकास की वृहद योजना का भूमिपूजन करने का सौभाग्य मिला.''- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

SITAMARHI PUNAURA DHAM MAA JANAKI
शिलान्यास के दौरान आरती करते हुए (ETV Bharat)

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज का दिन एक प्रकार से बड़ा शुभ दिन है. यहां वर्षों पहले रामायण काल में बारिश के लिए सोने का हल चलाया गया था और वहीं से मां जानकी प्रकट हुई थीं. आज मां जानकी के जन्म परिसर के भूमिपूजन में, बारिश के रूप में मां जानकी ने आशीर्वाद देने का काम किया है. यह आशीर्वाद न सिर्फ बिहार, बल्कि पूरे भारत के लिए शुभ होने वाला है.

अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया है. बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को 2018 में पद्म भूषण मिला और 2025 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर मिथिला का गौरव बढ़ाया गया. अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को आठवीं सूची में शामिल किया और मोदी जी ने मैथिली कला को आगे बढ़ाया. आज सीतामढ़ी-दिल्ली अमृत भारत ट्रेन की भी शुरुआत की गई है. इस ट्रेन से रक्सौल, नरकटियागंज, बगहा और सीतामढ़ी को फायदा होने वाला है.

SITAMARHI PUNAURA DHAM MAA JANAKI
सीएम नीतीश कुमार और गृह मंत्री अमित शाह (ETV Bharat)

''भारत की सुरक्षा के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी कटिबद्ध हैं. एक समय था, जब भारत में कांग्रेस का शासन था, तब आतंकी बम धमाके कर पाकिस्तान भाग जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था. मोदी की सरकार आई, उरी में हमला किया गया तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक की, और पहलगाम हमले का जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया.''- अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

ये भी पढ़ें :-

मां जानकी मंदिर भूमि पूजन: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM नीतीश कुमार ने आधारशिला रखी

तिरुपति से आए हलवाई, 11 नदियों के जल के उपयोग से बने लड्डू

For All Latest Updates

TAGGED:

SITAMARHI PUNAURA DHAM MAA JANAKIअमित शाहसीतामढ़ी पुनौरा धाम जानकी मंदिरBIHAR ELECTION 2025AMIT SHAH BIHAR VISIT

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

दुर्गापूजा-छठ और चुनाव.. बिहार में विरोधियों को पटखनी देने के लिए नीतीश कुमार का मेगा प्लान

Explainer: बिहार के शाहाबाद में हारी हुई बाजी को कैसे पलटेगी BJP? 22 सीटों के लिए विशेष 'प्लान'

क्या होता है क्लाउडबर्स्ट? कब फटते हैं बादल और कैसे करें इससे बचाव, जानें सबकुछ

क्या है डोमिसाइल नीति, नीतीश कुमार ने लागू की, किसे होगा फायदा?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.