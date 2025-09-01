जम्मू: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को बाढ़ से हुई क्षति का आकलन करने के लिए जम्मू पहुंचे. जम्मू शहर में तवी पुल और बिक्रम चौक का दौरा किया. इस दौरान जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, विपक्ष के नेता सुनील शर्मा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. हाल ही में आई बाढ़ से तवी पुल को भारी नुकसान पहुंचा था.

गृह मंत्री ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत की और स्थिति का जायजा लिया. गृह मंत्री शाह ने बिक्रम चौक और अन्य आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति के प्रभाव का भी निरीक्षण किया. किश्तवाड़ जिले में बाढ़ से हुए नुकसान और श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मार्ग का हवाई आकलन करने का कार्यक्रम है, जहां 14 अगस्त और 26 अगस्त को बादल फटने और भूस्खलन के कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी.

अमित शाह, रविवार शाम जम्मू पहुंचे. जम्मू हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित अन्य लोगों ने उनका स्वागत किया. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो (आईबी) के निदेशक तपन डेका, बीएसएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, एनएचएआई, आईएमडी और कई अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी भी रविवार को जम्मू पहुंचे.

केंद्रीय गृह मंत्री ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में हाल ही में आई बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) के गठन की घोषणा की है. वह पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़ और सीमा चौकियों को हुए नुकसान की भी समीक्षा करेंगे. गृह मंत्रालय इन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं.

एनडीआरएफ, सेना और वायु सेना के हेलीकॉप्टरों की आवश्यक संख्या में टीमों की तैनाती करके सभी आवश्यक रसद सहायता प्रदान की जा रही है. गृह मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है ताकि लोगों की कठिनाइयों को कम किया जा सके. इसमें कहा गया है कि आईएमसीटी स्थिति और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा किए गए राहत कार्यों का मौके पर ही आकलन करेंगी.

