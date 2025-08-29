ETV Bharat / bharat

अमित शाह का असम दौराः राजभवन और देश की दूसरी राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का किया उद्घाटन - AMIT SHAH ASSAM VISIT

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को असम की अपनी दो दिवसीय यात्रा पर पहुंचे. राजभवन का उद्घाटन किया.

AMIT SHAH ASSAM VISIT
परियोजनाओं का उद्घाटन करते गृह मंत्री अमित शाह. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 29, 2025 at 5:19 PM IST

4 Min Read

गुवाहाटी: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी के सुरम्य खरघुली पहाड़ी पर राजभवन के ब्रह्मपुत्र विंग का उद्घाटन किया. यह उद्घाटन असम में विकास परियोजनाओं की एक शृंखला का हिस्सा था. इस अवसर पर, अमित शाह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां के बारे में की गई कथित टिप्पणियों की कड़ी निंदा की.

आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 9,613 वर्ग फुट के नए राजभवन के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए शाह ने कहा, "देश का सबसे खूबसूरत राजभवन अब असम में है. विशाल ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित यह प्राकृतिक सौंदर्य हर किसी की थकान और दुख को दूर कर देगा."

इससे पहले, शाह ने 41 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित राजभवन के ब्रह्मपुत्र विंग का दौरा किया, परिसर के अंदर मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रार्थना की, गौ पूजन किया और सिंदुर का पौधा लगाया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे.

AMIT SHAH ASSAM VISIT
असम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह. (ETV Bharat)

साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटनः

अमित शाह ने गोलाघाट जिले के डेरगांव स्थित लचित बोरफुकन पुलिस अकादमी में स्थापित राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला-पूर्वोत्तर (एनसीएफएल) का वर्चुअल उद्घाटन किया. 45 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित यह एनसीएफएल देश की दूसरी प्रयोगशाला है.

इस मौके पर अमित शाह ने कहा, "एनसीएफएल देश के नागरिकों को साइबर धोखेबाजों से बचाने में बहुत मदद करेगा. भारत सरकार ने दिल्ली में पहला एनसीएफएल स्थापित किया है, जो नागरिकों को साइबर धोखेबाजों से अपनी मेहनत की कमाई बचाने में मदद कर रहा है."

AMIT SHAH ASSAM VISIT
निरीक्षण करते गृह मंत्री अमित शाह. (ETV Bharat)

दिल्ली के बाद, गुवाहाटी में दूसरा NCFL है. अमित शाह ने कहा कि यह NCFL पूर्वोत्तर के आठ राज्यों के नागरिकों की गाढ़ी कमाई की रक्षा के लिए काम करेगा. साथ ही, यह नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी और भारत की सीमाओं के पार घुसपैठ की कोशिशों के लिए डार्क वेब के इस्तेमाल के खिलाफ देश की सुरक्षा के लिए भी अथक प्रयास करेगा.

एनसीएफएल की विशेषता: यह सभी अपराधों के खिलाफ 24/7 काम करेगा. नेटवर्क फोरेंसिक, मोबाइल फोरेंसिक, डिस्क फोरेंसिक, डार्क वेब मैलवेयर विश्लेषण, सीडीआर, आईपीडीआर, एसडीआर विश्लेषण, मीडिया फोरेंसिक, डेटा रिकवरी और क्रिप्टो जांच में क्षमताओं के साथ आधुनिक समय के अनुकूल होगा.

AMIT SHAH ASSAM VISIT
परियोजनाओं का उद्घाटन करते गृह मंत्री अमित शाह. (ETV Bharat)
इसके अलावा, केंद्रीय गृह मंत्री ने आईटीबीपी, एसएसबी और असम राइफल्स की विभिन्न विकास परियोजनाओं का भी वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन और शिलान्यास किया.

किन-किन परियोजनाओं का हुआ उद्घाटनः

  • गुवाहाटी में सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय के लिए एक अलग आवासीय परिसर
  • सोनापुर में आईटीबीपी की 33वीं बटालियन के 360 जवानों के लिए एक बैरक, एक अधिकारी मेस और 10 बिस्तरों वाला अस्पताल
  • श्रीकोना में असम राइफल्स के महानिरीक्षक मुख्यालय
  • सिलचर में माइनर यूनिट और जोरहाट में फील्ड मुख्यालय में प्रशासनिक और आवासीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आधारशिला रखी गई


राहुल गांधी की निंदाः

खारघुली कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाली राहुल गांधी की कुछ टिप्पणियों की कड़ी निंदा की.

अमित शाह ने कहा, "कांग्रेस नेताओं ने बिहार में राहुल गांधी के 'घुसपैठिए बचाओ' अभियान के दौरान उनके स्वागत समारोह के मंच से मोदी जी की दिवंगत मां के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करके एक जघन्य कृत्य किया है. मैं राहुल जी द्वारा शुरू की गई नफरत की राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ अभद्र भाषा के प्रयोग की निंदा करता हूं. राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई यह नकारात्मक और घृणास्पद राजनीति उन्हें जनता की नज़रों में ऊपर नहीं उठा पाएगी."

अमित शाह ने आगे कहा कि कांग्रेस, पीएम मोदी को जितना अधिक गाली देगी, कमल उतना ही बड़ा खिलेगा. कांग्रेस, मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दिनों से ही उन्हें गाली देने के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करती आ रही है.

AMIT SHAH ASSAM VISIT
गृह मंत्री अमित शाह. (ETV Bharat)

गोलाप बोरबोरा का जन्मशती समारोहः

इस कार्यक्रम के बाद, अमित शाह ने गुवाहाटी के खानापाड़ा स्थित वेटनरी कॉलेज के खेल के मैदान में आयोजित एक समारोह में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों में विजयी एनडीए पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया. शाह ने असम के पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री और प्रख्यात समाजवादी नेता गोलाप बोरबोरा का जन्मशती समारोह में भी भाग लिया. कार्यक्रम में बोरबोरा के योगदान पर प्रकाश डाला गया.

