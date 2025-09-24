ETV Bharat / bharat

'संजय के दबाव में तेजस्वी अपने पूरे परिवार का गला घोंट रहे हैं', BJP ने कहा- RJD का 'औरंगजेब'

लालू परिवार में मचे घमासान पर सत्ता पक्ष के लोग हमलावर हैं. बीजेपी ने तो तेजस्वी यादव को 'औरंगजेब' तक कह डाला. पढ़ें खबर

Published : September 24, 2025 at 1:28 PM IST

पटना : भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक अमित मालवीय लगातार तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं. इसी कड़ी में उन्होंने लालू यादव के परिवार में फूट पड़ने पर आरजेडी सांसद संजय यादव को जिम्मेदार ठहराया है. अमित मालवीय ने इसको लेकर अपने X पर पोस्ट भी किया है.

''तेजस्वी यादव की कोई तो कमजोर नस है, जिसे संजय यादव ने दबा रखा है! संजय के दबाव में तेजस्वी अपने ही पूरे परिवार का गला घोंट रहे हैं. अब तो बच्चा-बच्चा कहने लगा है, राजद का रिमोट संजय यादव के हाथ में है.''- अमित मालवीय, BJP आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक

RJD के 'औरंगजेब' की संज्ञा : अमित मलवीय ने आगे कहा कि लालू प्रसाद लाचार होकर सब कुछ देखने पर मजबूर हैं. RJD के 'औरंगजेब' ने भाई की राजनीति का गला रेत दिया और पिता को मानों कैदखाने में चुप रहने पर मजबूर कर दिया. दरअसल जिस प्रकार से तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया और अब रोहिणी आचार्य भी अलग-थलग दिखाई पड़ रही हैं. उसी पर यह हमला किया गया.

CWC की पटना में बैठक को समझिए : वहीं दूसरी तरफ, अमित मलवीय बिहार में कांग्रेस की CWC की बैठक पर भी हमला किया. कहा कि महागठबंधन के लिए कई संदेश लेकर यह बैठक आई है. सबसे पहले, इस बैठक में वही कांग्रेसी नेता जुटे हैं, जिन्होंने लगातार बिहार और बिहारवासियों का अपमान किया है और अभद्र टिप्पणियां की हैं.

''आजादी के बाद बिहार में पहली बार हो रही कांग्रेस की CWC बैठक दरअसल तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब की ताबूत में आखिरी कील है. कांग्रेस और महागठबंधन के सहयोगी दलों में ऐसी आम सहमति दिख रही है कि तेजस्वी को कभी भी सीएम फेस घोषित नहीं किया जाएगा.''- अमित मालवीय, BJP आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक

अमित मलवीय ने आगे कहा कि राहुल गांधी का बार-बार बिहार आना और पूरी कांग्रेस की सक्रियता इस बात का साफ संकेत है कि कांग्रेस, राजद पर निर्भर नहीं रहना चाहती. वह बिहार में खुद को राजद के समानांतर शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है.

''कांग्रेस की यह चाल बिल्कुल वैसी ही है जैसी दिल्ली चुनावों के बाद उसने आम आदमी पार्टी से दूरी बना ली थी. बिहार में भी यही कहानी दोहराई जा रही है और साफ है कि राजद और कांग्रेस चुनाव से पहले ही अलग-अलग राह पकड़ सकते हैं. चुनाव के बाद तो यह विभाजन तय ही है.''- अमित मालवीय, BJP आईटी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक

