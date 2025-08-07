Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

ट्रंप की शुल्क धमकी के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की - MODI LULA PHONE CALL

पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुईस इनासियो लूला ने फोन पर बात की और साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की.

Brazilian President Lula spoke to Prime Minister Modi
ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की (File photo- X/@NarendraModi)
author img

By PTI

Published : August 7, 2025 at 11:56 PM IST

2 Min Read

नई दिल्ली : ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी.

यह घटनाक्रम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश जारी करने के एक दिन बाद आया है.

पीएमओ ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. बयान के मुताबिक टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को याद किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई. ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों के बीच एक मजबूत, जन-केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है.’’

बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने ‘‘व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की.’’

पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस बातचीत के आधार पर भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई.

ये भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी बोले- मुझे चुकानी होगी बड़ी कीमत और मैं इसके लिए तैयार हूं

नई दिल्ली : ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टेलीफोन पर बात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई. प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने यह जानकारी दी.

यह घटनाक्रम अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश जारी करने के एक दिन बाद आया है.

पीएमओ ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया. बयान के मुताबिक टेलीफोन पर बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने पिछले महीने अपनी ब्राजील यात्रा को याद किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘राष्ट्रपति लूला के साथ अच्छी बातचीत हुई. ब्राजील की मेरी यात्रा को यादगार और सार्थक बनाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. हम व्यापार, ऊर्जा, तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अपनी रणनीतिक साझेदारी को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. ‘ग्लोबल साउथ’ के देशों के बीच एक मजबूत, जन-केंद्रित साझेदारी से सभी को लाभ होता है.’’

बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं ने ‘‘व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक रूपरेखा पर सहमति व्यक्त की.’’

पीएमओ के मुताबिक दोनों नेताओं ने इस बातचीत के आधार पर भारत-ब्राजील रणनीतिक साझेदारी को नयी ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई. दोनों नेताओं ने संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई.

ये भी पढ़ें- ट्रंप के टैरिफ पर पीएम मोदी बोले- मुझे चुकानी होगी बड़ी कीमत और मैं इसके लिए तैयार हूं

For All Latest Updates

TAGGED:

MODI LULA CONVERSATIONTRUMP TARIFF INDIAUS INDIA TRADE TENSIONSINDIA BRAZIL BILATERAL RELATIONSMODI LULA PHONE CALL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

500 रुपये के नोट की आपूर्ति बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

सुनीता विलियम्स के साथ 9 महीने तक अंतरिक्ष में रहने वाले बुच विलमोर ने लिया रिटायरमेंट, 25 सालों तक की NASA की सर्विस

राहुल गांधी पर एक्शन लेगा चुनाव आयोग ? कर्नाटक CEO ने सबूत के साथ शपथ पत्र मांगा

सरकार किसानों को डिजिटल कृषि से परिचित कराने और एडवांस जानकारी देने के लिए कदम उठा रही

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.