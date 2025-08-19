ETV Bharat / bharat

शोक जैसे माहौल के बीच पवित्र छड़ी यात्रा किश्तवाड़ से मचैल के लिए रवाना - KISHTWAR CLOUDBURST

चिशोती गांव में आई प्राकृतिक आपदा के बाद पवित्र छड़ी यात्रा नम आंखों से मचैल मंदिर के लिए रवाना हुई.

Kishtwar Cloudburst
पवित्र छड़ी किश्तवाड़ से मचैल के लिए रवाना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 19, 2025 at 7:48 PM IST

3 Min Read

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ स्थित चिशोती गांव में आई प्राकृतिक आपदा में अब तक 64 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 37 लोग अभी भी लापता हैं. इस बीच बुधवार को पवित्र छड़ी यात्रा नम आंखों से मचैल मंदिर के लिए रवाना हुई.

छड़ी यात्रा कल रात किश्तवाड़ पहुंची और आज सुबह किश्तवाड़ से अथोली की ओर रवाना हुई. इस दौरान केवल 20 से 25 लोग ही इसके साथ थे, क्योंकि प्रशासन ने चिशोती में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद तीर्थयात्रा को पहले ही स्थगित कर दिया है.

'चारों ओर शोक का माहौल'
जम्मू से छड़ी यात्रा लाने वाले लोगों के एक समूह की प्रमुख ज्योति पचनंदा ने यहां मीडियाकर्मियों को बताया, "इस साल नम आंखों से जम्मू से मचैल गदा को साधारण तरीके से ले जाया जा रहा है और चिशोती में प्राकृतिक आपदा में कई श्रद्धालुओं की मौत के बाद चारों ओर शोक का माहौल है. केवल 20 से 25 लोगों को मचैल तक जाने की अनुमति दी गई है और वह भी प्रशासन के सख्त निर्देशों के तहत."

पवित्र छड़ी किश्तवाड़ से मचैल के लिए रवाना (ETV Bharat)

कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत
बता दें कि हर साल जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस तीर्थयात्रा में शामिल होते हैं और जब पवित्र छड़ी यात्रा किश्तवाड़ पहुंचती थी, तो हजारों लोग इसे लेकर तीर्थस्थल तक जाते थे और किश्तवाड़ जिले में छुट्टी भी रहती थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए केवल कुछ ही लोगों को वहां जाने की अनुमति दी गई है.

आज किश्तवाड़ से रवाना होने के बाद जहां सैकड़ों लोगों ने इसे भावभीनी विदाई दी, यह पवित्र छड़ी यात्रा आज शाम अठोली पहुंचेगी और कल यह वर्ष 2025 की तीर्थयात्रा पूरी करने के लिए मचैल मंदिर की ओर आगे बढ़ेगी.

बचाव अभियान जारी
इस बीच चिशोती में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अपना बचाव अभियान जारी रखा और एक और शव बरामद किया, जिससे मृतकों की संख्या 64 हो गई. बचावकर्मियों ने एक और शव के पैर भी बरामद किए, लेकिन वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि ये पैर किसके हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे पहले बचावकर्मियों ने एक व्यक्ति का ऊपरी शरीर बरामद किया था और संभावना है कि पैर उसी व्यक्ति के हो सकते हैं. बचावकर्मियों का मुख्य ध्यान सामुदायिक रसोई (लंगर) क्षेत्र पर बना हुआ है, जहां उन्हें दबे हुए शवों को ढूंढने के लिए गहरी खुदाई करने का कठिन काम करना पड़ रहा है और उन्हें लगता है कि लंगर स्थल पर अभी भी कई शव दबे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर के घोषित आतंकवादी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ स्थित चिशोती गांव में आई प्राकृतिक आपदा में अब तक 64 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 37 लोग अभी भी लापता हैं. इस बीच बुधवार को पवित्र छड़ी यात्रा नम आंखों से मचैल मंदिर के लिए रवाना हुई.

छड़ी यात्रा कल रात किश्तवाड़ पहुंची और आज सुबह किश्तवाड़ से अथोली की ओर रवाना हुई. इस दौरान केवल 20 से 25 लोग ही इसके साथ थे, क्योंकि प्रशासन ने चिशोती में बादल फटने से आई बाढ़ के बाद तीर्थयात्रा को पहले ही स्थगित कर दिया है.

'चारों ओर शोक का माहौल'
जम्मू से छड़ी यात्रा लाने वाले लोगों के एक समूह की प्रमुख ज्योति पचनंदा ने यहां मीडियाकर्मियों को बताया, "इस साल नम आंखों से जम्मू से मचैल गदा को साधारण तरीके से ले जाया जा रहा है और चिशोती में प्राकृतिक आपदा में कई श्रद्धालुओं की मौत के बाद चारों ओर शोक का माहौल है. केवल 20 से 25 लोगों को मचैल तक जाने की अनुमति दी गई है और वह भी प्रशासन के सख्त निर्देशों के तहत."

पवित्र छड़ी किश्तवाड़ से मचैल के लिए रवाना (ETV Bharat)

कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत
बता दें कि हर साल जम्मू क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों से हजारों श्रद्धालु इस तीर्थयात्रा में शामिल होते हैं और जब पवित्र छड़ी यात्रा किश्तवाड़ पहुंचती थी, तो हजारों लोग इसे लेकर तीर्थस्थल तक जाते थे और किश्तवाड़ जिले में छुट्टी भी रहती थी, लेकिन इस बार प्रशासन ने इस पर प्रतिबंध लगा रखा है और मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए केवल कुछ ही लोगों को वहां जाने की अनुमति दी गई है.

आज किश्तवाड़ से रवाना होने के बाद जहां सैकड़ों लोगों ने इसे भावभीनी विदाई दी, यह पवित्र छड़ी यात्रा आज शाम अठोली पहुंचेगी और कल यह वर्ष 2025 की तीर्थयात्रा पूरी करने के लिए मचैल मंदिर की ओर आगे बढ़ेगी.

बचाव अभियान जारी
इस बीच चिशोती में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआईएसएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अपना बचाव अभियान जारी रखा और एक और शव बरामद किया, जिससे मृतकों की संख्या 64 हो गई. बचावकर्मियों ने एक और शव के पैर भी बरामद किए, लेकिन वे यह सुनिश्चित नहीं कर पाए कि ये पैर किसके हैं.

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इससे पहले बचावकर्मियों ने एक व्यक्ति का ऊपरी शरीर बरामद किया था और संभावना है कि पैर उसी व्यक्ति के हो सकते हैं. बचावकर्मियों का मुख्य ध्यान सामुदायिक रसोई (लंगर) क्षेत्र पर बना हुआ है, जहां उन्हें दबे हुए शवों को ढूंढने के लिए गहरी खुदाई करने का कठिन काम करना पड़ रहा है और उन्हें लगता है कि लंगर स्थल पर अभी भी कई शव दबे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें- जम्मू कश्मीर के घोषित आतंकवादी की करोड़ों की संपत्ति कुर्क, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्रवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

KISHTWARMACHAILHOLY MACEHOLY MACE LEAVES FOR MACHAILKISHTWAR CLOUDBURST

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जीएसटी की नई दरें, सस्ता होगा ये सामान, रिफंड पाना आसान

आज 19 अगस्त 2025 का राशिफल: मंगलवार को मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा भाग्य का साथ, धन खर्च बढ़ेगा

युद्ध खत्म करने को रूस तैयार! सीजफायर के लिए यूक्रेन के सामने रखी बड़ी शर्त

व्हाइट हाउस में जेलेंस्की के सूट की तारीफ, बदले-बदले नजर आए डोनाल्ड ट्रंप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.