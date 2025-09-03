एर्नाकुलम: केरल के फोर्ट कोच्चि की अंजलि और अमेरिका के रॉबर्ट वेल्स की प्रेम कहानी इस ओणम पर यादगार बन गयी. इस पावन दिन पर रॉबर्ट ने अंजलि के गले में मंगलसूत्र पहनाकर उनके प्यार को हमेशा के लिए बांध लिया. यह सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं, बल्कि ओणम की उमंगों के बीच भारतीय संस्कृति और केरल की परंपराओं से एक विदेशी दिल के गहरे जुड़ाव की कहानी है.

कैसे हुए प्यार की शुरुआतः

तीन साल पहले फ्रांस में पीएचडी के दौरान अंजलि और रॉबर्ट की मुलाकात हुई. दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और इस ओणम पर रॉबर्ट सात समंदर पार कोच्चि पहुंचे, ताकि अपनी प्रेम कहानी को शादी के बंधन में बांध सकें. मट्टनचेरी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में एक सादगी भरे समारोह में रॉबर्ट ने अंजलि के गले में पारंपरिक थाली बांधी.

रजिस्टार कार्यालय में वर-वधू. (ETV Bharat)

विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई इस शादी को सब-रजिस्ट्रार जी. अनिल कुमार ने संपन्न कराया. रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बाद, दोनों ने तुलसी की मालाओं का आदान-प्रदान किया और रजिस्ट्रार द्वारा पढ़ी गई शपथ को दोहराया. इस पल ने रॉबर्ट को औपचारिक रूप से फोर्ट कोच्चि का दामाद बना दिया.

केरल के रंग में रंगा विदेशी दूल्हाः

शादी का समारोह सादा मगर खुशी से भरा रहा. रजिस्ट्रेशन के बाद नवविवाहित जोड़े ने कार्यालय के कर्मचारियों और मेहमानों को मिठाइयां बांटीं. रॉबर्ट ने खुद मिठाइयां बांटकर सभी का आभार जताया और अंजलि के माता-पिता का उनकी स्वीकार्यता के लिए दिल से धन्यवाद किया.

रॉबर्ट वेल्स और अंजलि. (ETV Bharat)

रॉबर्ट का केरल की पारंपरिक सफेद मुंडू और शर्ट में सजा रूप देख हर कोई मुस्कुरा उठा. अब वह पूरी तरह 'केरल का दूल्हा' बन चुके थे. शादी के बाद वे अंजलि के परिवार के साथ ओणम मना रहे हैं, जिसमें पारंपरिक ओणम साध्या का स्वाद और पुलीकाली जैसे सांस्कृतिक रंग शामिल हैं.

भारत से लगाव:

अंजलि बताती हैं कि रॉबर्ट को भारतीय संस्कृति से कोई परेशानी नहीं हुई. वह हंसते हुए कहती हैं "उन्हें केरल का तीखा, चटपटा खाना बहुत पसंद है." तीन साल पहले अंजलि, रॉबर्ट की मां से फ्रांस में मिल चुकी थीं.

दोनों परिवारों के आशीर्वाद और समर्थन ने इस शादी को हकीकत में बदला. अंजलि के पिता एंटनी, जो एक टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर हैं, और मां एनी, जो एक शिक्षिका हैं, खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं. वे कहते हैं, "हमें गर्व है कि अमेरिका से आए एक युवक हमारे दामाद बने."

रॉबर्ट वेल्स और अंजलि. (ETV Bharat)

