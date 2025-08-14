ETV Bharat / bharat

ट्रंप-पुतिन में नहीं बनी बात तो खामियाजा भुगतेगा भारत, अमेरिका ने फिर दी चेतावनी - TARIFFS ON INDIA

इस वीकेंड पर ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक के दौरान चीजें ठीक नहीं रहीं तो वाशिंगटन भारत पर सेकंड्री टैरिफ बढ़ा सकता है.

डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2025 at 6:05 PM IST

नई दिल्ली/ वॉशिंगटन: अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बुधवार को चेतावनी दी कि अगर इस वीकेंड पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी प्रेजिडेंट व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक के दौरान चीजें ठीक नहीं रहीं तो वाशिंगटन भारत पर सेकंड्री टैरिफ बढ़ा सकता है. ट्रंप और पुतिन यूक्रेन में युद्ध को खत्म करने के प्रयास में शुक्रवार 15 अगस्त को अलास्का में वार्ता करेंगे, जो फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर आक्रमण के बाद शुरू हुआ था.

ब्लूमबर्ग टीवी को दिए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा, "हमने रूसी तेल खरीदने वाले भारतीयों पर सेकंड्री टैरिफ लगाए हैं और अगर चीजें ठीक नहीं रहीं, तो मैं ऐसा कर सकता हूं, फिर प्रतिबंध या सेकेंड्री टैरिफ बढ़ सकते हैं."

भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ
शुरुआत में ट्रंप ने भारतीय सामान पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया था. हालांकि, 7 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस से तेल खरीद पर भारत पर 25 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जिससे कुल टैरिफ दर 50 प्रतिशत हो गई. इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत रूसी तेल खरीद रहा है और युद्ध मशीन को ईंधन दे रहा है. अगर भारत ऐसा करता है तो उन्हें खुशी नहीं होगी.

इससे पहले बुधवार को ट्रंप ने रूस को भी चेतावनी दी थी कि अगर उसने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को नहीं रोका तो उसे बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे. उन्होंने पत्रकारों से कहा कि अगर रूस अलास्का में पुतिन के साथ अपनी बैठक के बाद भी इसे रोकने के लिए सहमत नहीं होता है, तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

यूरोपीय देशों को इन प्रतिबंध लगाने चाहिए
बेसेंट ने मीडिया नेटवर्क को बताया, "राष्ट्रपति ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से मिल रहे हैं और यूरोपीय लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उन्हें यह कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए. यूरोपीय देशों को इन प्रतिबंधों में शामिल होना चाहिए. यूरोपीय देशों को ये रतिबंध लगाने के लिए तैयार रहना चाहिए." बेसेंट ने कहा कि राष्ट्रपति अपनी स्थिति खुद बना रहे हैं.अमेरिका को यूरोपीय देशों के आने और और अधिक स्थिति बनाने में मदद की जरूरत है.

पीएम मोदी ने जेलेंस्की से बात की
बता दें कि इस हफ़्ते की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की से बात की, जिसमें जेलेंस्की ने भारत से युद्ध समाप्त करने के शांति प्रयासों का समर्थन करने का आह्वान किया. जेलेंस्की के साथ फोन पर हुई बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने युद्ध में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है.

पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मैंने संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता पर भारत की दृढ़ स्थिति से अवगत कराया. भारत इस संबंध में हर संभव योगदान देने के साथ-साथ यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है."

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के टैरिफ पर भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारत अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उसे आर्थिक नुकसान उठाना पड़े.

भारत के विदेश मंत्रालय ने ट्रंप द्वारा दोगुने टैरिफ को अनुचित और अविवेकपूर्ण" करार दिया था. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने इन मुद्दों पर अपनी स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी है, "जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि हमारे आयात बाजार के फैक्टर पर आधारित हैं और भारत के 1.4 अरब लोगों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के समग्र उद्देश्य से किए जाते हैं." इससे पहले भारत ने एक बयान में यह भी बताया था कि रूस से खरीद को लेकर नई दिल्ली की आलोचना करने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं.

