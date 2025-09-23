ETV Bharat / bharat

मुंबई में अमेजन डेटा सेंटर के पहले चरण में 8.3 बिलियन डॉलर का निवेश

मुंबई: स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ. यहीं पर अमेजन ने 'क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर' में भारी निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. अब अमेजन इस निवेश को साकार कर रहा है. आज मुंबई में अमेजन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री के वर्षा निवास पर किया गया. इसके जरिए अमेजन पहले चरण में 8.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा. वर्षा निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धावसे, अमेजन वेब सर्विसेज के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट (पब्लिक पॉलिसी) माइकल पुनके, दक्षिण एशिया और भारत के अध्यक्ष संदीप दत्ता, एशिया प्रशांत के निदेशक विक्रम श्रीधरन, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक आदित्य चौधरी के साथ-साथ गायत्री प्रभु, शुभंकर दास, रीना मरांडा भी शामिल हुए. मुंबई में अमेजन डेटा सेंटर के पहले चरण में 8.3 बिलियन डॉलर का निवेश (ETV Bharat)