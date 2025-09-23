मुंबई में अमेजन डेटा सेंटर के पहले चरण में 8.3 बिलियन डॉलर का निवेश
अमेजन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अमेरिका के सिएटल स्थित कंपनी के मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया है.
Published : September 23, 2025 at 5:47 PM IST
मुंबई: स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच में महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा निवेश प्राप्त हुआ. यहीं पर अमेजन ने 'क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर' में भारी निवेश के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. अब अमेजन इस निवेश को साकार कर रहा है. आज मुंबई में अमेजन वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर का ऑनलाइन शिलान्यास मुख्यमंत्री के वर्षा निवास पर किया गया. इसके जरिए अमेजन पहले चरण में 8.3 अरब डॉलर का निवेश करेगा.
वर्षा निवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के निवेश सलाहकार कौस्तुभ धावसे, अमेजन वेब सर्विसेज के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट (पब्लिक पॉलिसी) माइकल पुनके, दक्षिण एशिया और भारत के अध्यक्ष संदीप दत्ता, एशिया प्रशांत के निदेशक विक्रम श्रीधरन, भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक आदित्य चौधरी के साथ-साथ गायत्री प्रभु, शुभंकर दास, रीना मरांडा भी शामिल हुए.
'परमिट की अवधि कम की जाएगी'
इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, "उद्यमियों के लिए कारोबार शुरू करना आसान बनाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है. परमिट की अवधि कम करने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' वॉर रूम के माध्यम से तेजी से काम किया जा रहा है. उद्यमियों को उनके प्रस्तावों की 'रियल टाइम' जानकारी मिले, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है."
मुख्यमंत्री अमेजन मुख्यालय जाएंगे
इस अवसर पर अमेजन ने मुख्यमंत्री को अमेरिका के सिएटल स्थित कंपनी के मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया. अमेजन के सामाजिक उत्तरदायित्व कोष द्वारा राज्य में बिजली, पानी, शिक्षा, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में चलाई जा रही पहलों की जानकारी एक प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गई.
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने अमेजन की 'थिंक बिग मोबाइल वैन' को हरी झंडी दिखाई. यह भारत की पहली मोबाइल STEM लैब है, जो आधुनिक तकनीक की मदद से मुंबई में छात्रों को रिसर्च और नए विचारों के माध्यम से शिक्षित करेगी.
यह भी पढ़ें- राजपुरा-मोहाली नई रेल लाइन को मंजूरी, उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, दूरी होगी कम