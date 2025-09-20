ETV Bharat / bharat

अमेजन ने H-1B वीजा वाले कर्मचारियों को जल्द से जल्द अमेरिका लौटने की दी सलाह

हैदराबादः ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा शुल्क की वृद्धि कर 1 लाख डॉलर करने की घोषणा की है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए. नया नियम 21 सितंबर 2025 की रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा. नये नियम के प्रभावी होने से एच-1बी वीजा धारकों या उनके परिवार के सदस्यों के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं, जो वर्तमान में किसी वजहों से अमेरिका से बाहर हैं.

अमेजन ने एच-1बी और एच-4 वीजा धारक कर्मचारियों से कहा है कि वे फिलहाल अमेरिका में ही रहें और अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचें. द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि कंपनी के एक नोट जारी किया है. कंपनी ने यह भी सिफारिश की है कि जो लोग वर्तमान में देश से बाहर हैं, वे 21 सितंबर की मध्यरात्रि पूर्वी मानक समय (ईडीटी) से पहले वापस लौट आएं.

माइक्रोसॉफ्ट ने भी जारी की चेतावनीः

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अमेरिका के H-1B और H-4 वीजा पर काम कर रहे अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे 21 सितंबर, रविवार तक अमेरिका लौटे आएं. कंपनी ने यह जानकारी अपने इंटर्नल मेल के माध्यम से दी है. वहीं जो कर्मचारी पहले से ही अमेरिका में हैं, उन्हें फिलहाल यहीं बने रहने की सलाह दी गई है.

ट्रंप के कदम की आलोचनाः