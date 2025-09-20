ETV Bharat / bharat

अमेजन ने H-1B वीजा वाले कर्मचारियों को जल्द से जल्द अमेरिका लौटने की दी सलाह

एच-1बी वीजा धारकों या उनके परिवार के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं, जो वर्तमान में किन्हीं वजहों से अमेरिका से बाहर हैं.

सांकेतिक तस्वीर.
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 8:07 PM IST

हैदराबादः ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीजा शुल्क की वृद्धि कर 1 लाख डॉलर करने की घोषणा की है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए. नया नियम 21 सितंबर 2025 की रात 12:01 बजे से प्रभावी होगा. नये नियम के प्रभावी होने से एच-1बी वीजा धारकों या उनके परिवार के सदस्यों के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं, जो वर्तमान में किसी वजहों से अमेरिका से बाहर हैं.

अमेजन ने एच-1बी और एच-4 वीजा धारक कर्मचारियों से कहा है कि वे फिलहाल अमेरिका में ही रहें और अंतरराष्ट्रीय यात्रा से बचें. द इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि कंपनी के एक नोट जारी किया है. कंपनी ने यह भी सिफारिश की है कि जो लोग वर्तमान में देश से बाहर हैं, वे 21 सितंबर की मध्यरात्रि पूर्वी मानक समय (ईडीटी) से पहले वापस लौट आएं.

माइक्रोसॉफ्ट ने भी जारी की चेतावनीः

दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अमेरिका के H-1B और H-4 वीजा पर काम कर रहे अपने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वे 21 सितंबर, रविवार तक अमेरिका लौटे आएं. कंपनी ने यह जानकारी अपने इंटर्नल मेल के माध्यम से दी है. वहीं जो कर्मचारी पहले से ही अमेरिका में हैं, उन्हें फिलहाल यहीं बने रहने की सलाह दी गई है.

ट्रंप के कदम की आलोचनाः

द इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार न्यूयॉर्क के आव्रजन वकील साइरस मेहता ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "जो एच-1बी वीजा धारक कारोबार या छुट्टियों के लिए अमेरिका से बाहर हैं, वे 21 सितंबर की मध्यरात्रि से पहले प्रवेश नहीं कर पाए तो फंस जाएंगे. भारत में अभी भी मौजूद एच-1बी वीजा धारक शायद समय सीमा से पहले ही चूक गए होंगे, क्योंकि भारत से सीधी उड़ान का समय पर पहुंचना संभव नहीं है."

कैटो इंस्टीट्यूट के आव्रजन अध्ययन निदेशक डेविड बियर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि "भारतीय एच-1बी कर्मचारियों ने अमेरिका में अथाह योगदान दिया है. हमारे तटों पर आने वाले सबसे शांत, बुद्धिमान और दिलचस्प लोगों में से एक, और हम बदले में क्या देते हैं? बदनामी और भेदभाव..."

बियर ने पोस्ट में जोड़ा, "अब ट्रम्प आते हैं और एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हैं जो आधिकारिक तौर पर इस आबादी को खलनायक बनाता है, नौकरी चोर, समृद्धि चोर, कानूनी व्यवस्था धोखेबाज, सुरक्षा खतरा. संभवतः पूरे अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक कानून का पालन करने वाली, मेहनती, शांतिपूर्ण, उत्पादक आबादी!"

