'महाभारत को कीझाड़ी से जोड़ने की साजिश चल रही है' : अमरनाथ रामकृष्ण

केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक अमरनाथ रामकृष्ण ने कहा कि महाभारत को कीझाड़ी से जोड़ने की साजिश चल रही है.

Union Govt's Archaeological Department Director Amarnath Ramakrishna
केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक अमरनाथ रामकृष्ण (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 20, 2025 at 9:36 PM IST

मदुरै: केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के निदेशक अमरनाथ रामकृष्ण ने यह कहकर हलचल मचा दी है कि कीझाड़ी और मनालूर क्षेत्रों को बिना किसी संबंध के महाभारत से जोड़ने की साजिश है और कीझाड़ी उत्खनन रिपोर्ट जारी होने से पहले घटित ऐसी घटनाएं संदिग्ध हैं.

तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक एवं कलाकार एसोसिएशन की ओर से विश्व के समक्ष घोषित सिंधु घाटी सभ्यता पर शताब्दी संगोष्ठी शनिवार को मदुरै में विराटिपट्टू के निकट एक निजी विवाह हॉल में आयोजित की गई.

तमिलनाडु प्रगतिशील लेखक एवं कलाकार संघ की राज्य कार्यकारिणी समिति के सदस्य तमिलसेल्वन ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की. वहीं राज्य अध्यक्ष मदुक्कुर रामलिंगम ने उद्घाटन भाषण दिया.

विश्व तमिल शोध संस्थान के निदेशक, आईएएस आर. बालकृष्णन ने 'सिंधु+वैगई x सरस्वती' विषय पर बात की, तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक अमरनाथ रामकृष्ण ने 'धोंडियमटुम थोंडाडथुम' अर्थात 'खुदा हुआ और बिना खोदा हुआ' विषय पर बात की.

अमरनाथ रामकृष्ण ने कहा, 'सभ्यताएं मनुष्यों द्वारा बनाई जाती हैं. ईश्वर ने कोई सभ्यता नहीं बनाई.'

मानव द्वारा निर्मित ऐसी सभ्यताएं किंवदंतियों और कहानियों के साथ इतिहास में परिवर्तित हो जाती हैं. आज हमें इसका खंडन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है. इतिहास का निर्माण साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए. कुछ लोग मेरे पास इस बात पर बहस करने आए हैं कि रामायण और महाभारत में कितने स्रोत हैं.

यह भी कहा गया है कि महाभारत में पाण्ड्य राजा का उल्लेख है. कीझाड़ी उत्खनन रिपोर्ट के पहले दो चरण अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं. लेकिन, उससे पहले हाल ही में अन्ना विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के कुछ शोध छात्रों ने कीझाड़ी को महाभारत से जोड़ते हुए एक लेख लिखा था, जिसका नाम था 'मनलुर कीझाड़ी महाभारत'.

हालांकि कीझाड़ी उत्खनन रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है. किसी को भी नहीं पता कि उसमें क्या कहा गया है. ऐसे में, हमें यहां ध्यान रखना होगा कि इससे पहले एक मिथक गढ़ा जा रहा है. हमें इसे ज़रूर तोड़ना होगा. मनालूर और कीझाड़ी की तुलना बिना किसी संबंध के महाभारत से की जाती है.

महाभारत और कीझाड़ी का क्या संबंध है? मैं उस जगह की खुदाई करके बता रहा हूं. मुझे खुद नहीं पता. वे 13वीं शताब्दी में कीझाड़ी के पास कोंथगई में मिले कुंडही देवी चतुर्वेदी मंगलम के संदर्भ का इस्तेमाल करके इसे महाभारत से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. यहां कोई प्रमाण-आधारित प्रक्रिया नहीं है.

कीझाड़ी के पास मनालूर नामक गांव का संबंध पहले महाभारत से था. 1880 में, पोस्तो ओबेद नामक एक रूसी संस्कृत विद्वान ने मनालूर और महाभारत की तुलना और अध्ययन किया.

उन्होंने चेन्नई के प्रेसीडेंसी कॉलेज में संस्कृत के प्रोफेसर के रूप में काम किया. उन्होंने मनालूर को महाभारत में अर्जुन की कथा में वर्णित चित्रांगदा की कथा से जोड़ा होगा. हालांकि, यह चित्रांगदा मणिपुर से जुड़ा एक स्थान है. आज भी मणिपुर के आदिवासी लोग चित्रांगदा को एक कला के रूप में मानते हैं.

उस नाटक में एक दृश्य है जहां अर्जुन मणिपुर आता है, वहां एक स्त्री से विवाह करता है और उनका एक पुत्र होता है. उस स्थान का नाम मणिपुर था. वह मणिपुर मणिपुर नहीं, बल्कि मनालूर था, और यह एक रूसी संस्कृत विद्वान द्वारा गढ़ा गया था. इन संस्कृत प्राध्यापकों का काम इतिहास गढ़ना और गढ़ना है. यहां इतिहास काल्पनिक है. यहां यह साहित्य के माध्यम से किया जाता है. यह पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता.

सभी पुरातात्विक साक्ष्य कल्पना के विपरीत हैं. लेकिन इसके विपरीत, हमारे सभी संगम साहित्य मानव जीवन का वर्णन करते हैं. यही अन्य साहित्यों और तमिल साहित्य में अंतर है. इसमें कोई कल्पना नहीं है.

किसी ने भी कोई धर्म या धार्मिक विचार नहीं थोपे, सिवाय उस साहित्य के जो लोगों, लोगों के जीवन और मानवता की बात करता है. शिव और मुरुगन, दोनों ही अंतर्संबंधी हैं. इसलिए, साहित्य में अंतर्संबंध हमेशा से मौजूद रहे हैं.

तमिलनाडु में कई जगहों पर शोध कार्य चल रहे हैं, लेकिन उन सभी को भुलाया नहीं जा सकता. हमें शोध को कीझाड़ी से पहले और कीझाड़ी के बाद के शोध में बांटना चाहिए. कीझाड़ी से पहले हुए सभी शोधों के बारे में कोई नहीं जानता.

आदिचनल्लूर में खुदाई 1876 से चल रही है. लेकिन क्या वहां किए गए शोध को कभी सार्वजनिक किया गया है? यह एक प्रश्नचिह्न है. यहां तक कि, आदिचनल्लूर उत्खनन रिपोर्ट मदुरै उच्च न्यायालय के आदेश के बाद प्रकाशित हुई थी. लेकिन अगर आप इसे पढ़ेंगे, तो न तो पाठक और न ही उत्खननकर्ता इसे समझ पाएंगे.

सौ साल बाद, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के निदेशक सत्यमूर्ति द्वारा आदिचनल्लूर की दो साल तक जांच की गई. उस समय, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक राघवन ने आदिचनल्लूर उत्खनन में बहुत मदद की थी. वहां मिले कंकालों को जांच के लिए राघवन के पास भेजा गया था।.

लेकिन उन कंकालों की जांच की रिपोर्ट आदिचनल्लूर उत्खनन रिपोर्ट के साथ संलग्न नहीं थी. तो वहां कौन लोग थे? क्योंकि आदिचनल्लूर एक ऐसी जगह थी जहां कई अलग-अलग समूहों के लोग रहते थे.

इस बारे में चौंकाने वाली बात यह है कि राघवन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने इस पर पहले ही रिपोर्ट दे दी है. क्योंकि खुदाई करने वाला व्यक्ति अलग है. रिपोर्ट देने वाला अलग है. हमें इस साज़िश को समझना होगा. क्योंकि खुदाई करने वाले ही जानते हैं कि वहां क्या मिला. हम इन सबका विरोध कर रहे हैं. उत्खनन रिपोर्ट उसी व्यक्ति द्वारा लिखी और प्रकाशित की जानी चाहिए जिसने इसे किया हो. जब तक रिपोर्ट दी जाती है, तब तक उसकी आलोचना की जा सकती है. अमरनाथ रामकृष्ण ने कहा, "इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है. लेकिन जिसने शोध ही नहीं किया, वह कैसे कह सकता है कि मेरी दी गई रिपोर्ट सही नहीं है? यही मेरा सवाल है."

