'हमेशा प्रधानमंत्री के लिए...', पीएम मोदी और उनकी मां पर की गई टिप्पणी को लेकर क्या बोले आरपी सिंह ? - RP SINGH

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने पीएम मोदी और उनकी मां के लिए उपयोग की गई अभद्र भाषा की तल्ख आलोचना की.

Rp Singh
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह (ETV Bharat)
अनामिका रत्ना

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता को लेकर की गई टिपण्णी पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) काफी आक्रामक हो गई है. राहुल गांधी की यात्रा के मंच से हुई गाली गलौज को लेकर बीजेपी की बिहार इकाई ने इस मुद्दे पर बिहार में धरना प्रदर्शन भी किया. इस दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से काफी धक्का मुक्की और हाथापाई भी हुई.

इस मुद्दे पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने ईटीवी भारत से बात. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर कोई शख्स आम आदमी की मां पर भी ऐसी टिपण्णी करेगा तो किसी का खून खोलेगा. मगर इसपर माफी मांगने की बजाय कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता सवाल-जवाब कर रहे हैं.

'ये कैसी राजनीति है'
उन्होंने कहा कि बिहार में पत्थरबाजी पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने की थी. कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया था. ये कैसी राजनीति है जिसमें देश के पीएम को गाली दी जाती है. उनकी दिवंगत माता के लिए अपशब्द बोले जाते हैं और उस पर माफी भी नहीं मांगी जाती है.

ईटीवी भारत से बात करते आरपी सिंह (ETV Bharat)

'कांग्रेस की ओर से होती है अमर्यादित टिप्पणी'
इस सवाल पर की बिहार चुनाव प्रचार की अभी शुरुआत है और गाली गलौज हो रही है ऐसे में क्या लगता है कि बिहार का चुनाव इन्हीं बातों पर टिकता जा रहा है तो उन्होंने कहा कि अमर्यादित टिपण्णी भाजपा के किसी नेता ने कांग्रेस के या राजद के किसी नेता के लिए नहीं की है. अमर्यादित टिपण्णी हमेशा प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस के बड़े नेता या उनके मंच से की जाती रही है.

'बीजेपी के पास और भी मुद्दे हैं'
सिंह ने आगे कहा ति जहां तक बात इस पर फायदा उठाने की है तो बीजेपी के पास काफी मुद्दे हैं. हमारी डबल इंजन की सरकार ने राज्य और केंद्र में जो विकास का काम किया है. वे काफी है. चुनाव में जनता हमें इस पर वोट देगी ना कि हम किसी सहानुभूति पर.

उन्होंने कहा कि कोर्ट तक ने उनके (विपक्ष) झूठे नरेटिव को नकार दिया है. उनकी आदत है पहले झूठ बोलते हैं फिर माफी मांगते हैं, इसके बाद भी जब जनता इनको नकार देगी तो ये जनता से माफी मांगेंगे. क्योंकि इसके बाद इनके पास कुछ होगा नहीं.

