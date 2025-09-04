नई दिल्ली: कथित वोट चोरी के मुद्दे के खिलाफ बिहार यात्रा के बाद इंडिया गठबंधन के नेता के रूप में राहुल गांधी की स्थिति और मजबूत हुई है. संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी गठबंधन को और मजबूती मिलेगी, ऐसा बुधवार को गठबंधन के अंदरूनी सूत्रों ने बताया.

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने 21 जुलाई से शुरू हुए संसद के मानसून सत्र के दौरान चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के विवादास्पद संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर चर्चा की जोरदार मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी.

तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, राकांपा-सपा, राजद, वामपंथी दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और द्रमुक जैसी अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस के रुख का समर्थन किया था. 7 अगस्त को राहुल गांधी द्वारा उठाए गए वोट चोरी के मुद्दे ने विभिन्न इंडिया ब्लॉक पार्टियों की नाजुक नस को छू लिया. जिन्होंने विपक्ष के नेता के समर्थन में अपना पूरा जोर लगा दिया. यह आक्रामकता शीतकालीन सत्र में भी जारी रहेगी, जो नवंबर में बिहार चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हो सकता है.

ब्लॉक के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार राहुल गांधी और राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक एसआईआर के खिलाफ बिहार यात्रा ने न केवल पूर्वी राज्य में बल्कि पूरे देश में आम आदमी के वोट के अधिकार पर खतरे को चिह्नित किया. बिहार यात्रा का प्रभाव सत्तारूढ़ जद-यू को नुकसान पहुंचाएगा और आगामी राज्य चुनावों में भाजपा की सीटों की संख्या को कम करेगा.

इसके अलावा बिहार में भगवा पार्टी की हार का पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु जैसे 2026 के राज्य चुनावों में भाजपा की संभावनाओं पर प्रभाव पड़ेगा और 2029 के राष्ट्रीय चुनावों में भी महसूस किया जाएगा. ब्लॉक के अंदरूनी सूत्रों ने कहा.

कांग्रेस असम में भाजपा से सीधे तौर पर लड़ती है, लेकिन टीएमसी के साथ उसकी साझेदारी हो सकती है. पश्चिम बंगाल में टीएमसी सीधे तौर पर भाजपा से लड़ती है, जहाँ कांग्रेस-वामपंथी गठबंधन की सीमित उपस्थिति है. तमिलनाडु में कांग्रेस-द्रमुक ने अन्नाद्रमुक और भाजपा से मुकाबला किया, जबकि केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने माकपा के नेतृत्व वाले एलडीएफ से मुकाबला किया.

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन के अनुसार राहुल गांधी द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा पहले ही देश भर के आम मतदाता के लिए चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि यह वोट देने के मूल संवैधानिक अधिकार से जुड़ा हुआ है.

राहुल गांधी 2024 से विपक्ष के नेता हैं. वे राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे हैं और केंद्र सरकार से कड़े सवाल पूछते रहे हैं. उनके द्वारा उठाया गया वोट चोरी का मुद्दा भी विपक्ष द्वारा उठाया गया एक और मुद्दा था, लेकिन अब यह एक राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है.

एसआईआर के खिलाफ बिहार यात्रा ने भाजपा और चुनाव आयोग के बीच कथित सांठगांठ को और उजागर किया. हुसैन ने ईटीवी भारत को बताया, 'भारतीय जनता पार्टी ने संसद के मानसून सत्र के दौरान बिहार एसआईआर पर चर्चा की मांग की थी, लेकिन सरकार इसके लिए सहमत नहीं हुई क्योंकि सत्तारूढ़ एनडीए जानता था कि वह विपक्ष के आरोपों का बचाव नहीं कर पाएगा.'

उन्होंने कहा, 'बिहार चुनावों में एसआईआर मुद्दे का बड़ा असर होगा, जहां हम अभी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. अन्य राज्यों में 2026 के चुनावों के नतीजे कई स्थानीय कारकों पर निर्भर करेंगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वहां वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा होगा. जहां तक शीतकालीन सत्र का सवाल है, हम सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष की रणनीति तय कर लेंगे.'

बिहार में इंडिया ब्लॉक के प्रमुख सहयोगी राजद ने भी यही महसूस किया

राजद के राज्यसभा सांसद एडी सिंह ने ईटीवी भारत से कहा, 'अगर राहुल गांधी नहीं, तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष का नेता कौन है? वोट चोरी का मुद्दा जो आम आदमी के संवैधानिक मताधिकार से गहराई से जुड़ा है, न केवल बिहार के मतदाताओं के बीच चर्चा का विषय बन गया है, बल्कि इसने राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना महत्व बना लिया है.'

सिंह ने कहा,'बिहार यात्रा में शामिल हुए सिंह ने कहा कि आम मतदाताओं का समर्थन आश्चर्यजनक था. 'मैं कुछ समय के लिए इस यात्रा का हिस्सा था. लोगों का समर्थन अद्भुत था. मुझे एसआईआर के दौरान मतदाताओं को हुई समस्याओं पर भी काफी प्रतिक्रिया मिली. मुझे लगता है कि आगामी बिहार चुनावों में सत्तारूढ़ जेडी-यू का सफाया हो जाएगा और भाजपा की सीटें पिछले चुनावों की तुलना में काफी कम हो जाएंगी. इससे भाजपा चिंतित है. बिहार के नतीजों का असर केरल, पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा जहां अगले साल चुनाव होने हैं. इन राज्यों में लगातार हार का असर 2029 के चुनावों में भगवा पार्टी पर पड़ेगा.'