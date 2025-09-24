ETV Bharat / bharat

दिल्ली के आश्रम में 'स्वामी' पर छात्राओं के यौन उत्पीड़न का लगा आरोप, मामला दर्ज

"जांच जारी है और हमने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. छात्राओं के बयान अभी लिए जा रहे हैं और चूंकि मामले की जांच अभी चल रही है, इसलिए आपको आंकड़े देना मेरे लिए उचित नहीं होगा." - एडिशनल डीसीपी ऐश्वर्या सिंह

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान 32 छात्राओं के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से 17 ने आरोपियों द्वारा अपमानजनक भाषा, अश्लील व्हाट्सएप/एसएमएस संदेश और अवांछित शारीरिक संपर्क का आरोप लगाया. साथ ही यह भी आरोप लगाया कि संकाय/प्रशासक के रूप में कार्यरत महिलाओं ने उन्हें आरोपियों की मांगों को पूरा करने के लिए उकसाया और दबाव डाला.

नई दिल्ली: पुलिस ने मंगलवार को बताया कि दिल्ली के वसंत कुंज स्थित एक आश्रम के शाखा के निदेशक पर 15 से अधिक छात्राओं द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद कथित छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के आरोप में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार, 4 अगस्त को वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में स्वामी के खिलाफ संस्थान के एक प्रशासक से शिकायत मिली थी, जिसमें संस्थान में ईडब्ल्यूएस छात्रवृत्ति योजना के तहत पीजीडीएम पाठ्यक्रम करने वाली छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया था.

कई जगह मारा गया छापा: इसके बाद वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई. सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया गया और घटनास्थल के साथ-साथ कथित व्यक्ति के पते पर कई छापे मारे गए. हालांकि, संस्थान से एकत्रित एनवीआर/हार्ड डिस्क एफएसएल को भेज दी गई हैं. पटियाला हाउस कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने 16 पीड़ितों के धारा 83 बीएनएसएस के तहत बयान दर्ज किए गए हैं.

आरोपी अभी फरार: जांच के दौरान, संस्थान के बेसमेंट में एक वोल्वो कार खड़ी मिली. पता चला कि जाली राजनयिक नंबर प्लेट वाली यह कार कथित तौर पर स्वामी द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी. वसंत कुंज उत्तर पुलिस स्टेशन में विभिन्न धाराओं के तहत 25 अगस्त की तारीख वाली एफआईआर दर्ज की गई और कार को जब्त कर लिया गया. मुख्य आरोपी जांच से बच रहा है और फरार है.

पीठ ने जारी किया बयान: मिली जानकारी के मुताबिक, इसके बाद आरोपी को संस्थान से हटा दिया गया है. श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्री शारदा पीठम, श्रृंगेरी ने एक बयान जारी कर कहा, "स्वामी उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो अवैध, अनुचित और श्री श्री जगद्गुरु शंकराचार्य महासंस्थानम दक्षिणाम्नाय श्रीशारदा पीठम के हितों के लिए हानिकारक हैं. श्रृंगेरी (पीठम). परिणामस्वरूप, पीठम ने उनसे सभी संबंध तोड़ लिए हैं. साथ ही उनके अवैध कार्यों के संबंध में संबंधित अधिकारियों के सामने शिकायत भी दर्ज कराई है.

यह भी पढ़ें-

AAP नेता सत्येंद्र जैन से जुड़ी 7.44 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच, ईडी की बड़ी कार्रवाई

Delhi Police Vacancy 2025: दिल्ली पुलिस में निकली कॉन्स्टेबल की वैकेंसी, 7,565 पदों पर होगी भर्ती, ऐसे करें रजिस्ट्रेशन