पंजाब में कल से खुलेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, सरकारी स्कूलों में 9 सितंबर से शुरू होंगी कक्षाएं

भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित पंजाब में जीवन पटरी पर लौट रहा हैं. सभी स्कूल और कॉलेज 8 सितंबर से खुल जाएंगे.

all schools colleges reopen on September 8 in Punjab Govt School will remain closed for students
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की (File/ ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2025 at 3:11 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब के सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सोमवार यानी 8 सितंबर से सामान्य रूप से खुल जाएंगे. अगर कोई स्कूल या कॉलेज बाढ़ से प्रभावित होता है, तो उसे बंद करने का फैसला संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा लिया जाएगा. पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में इसकी जानकारी दी.

पिछले कई दिनों से बाढ़ और भारी बारिश के कारण पंजाब सरकार ने सभी सरकारी, निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया था, लेकिन अब पंजाब में मौसम साफ होने के बाद शिक्षण संस्थानों को फिर से खोला जा रहा है.

शैक्षणिक संस्थानों को खोलने के संबंध में निर्देश

  • राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय सोमवार से सामान्य रूप से खुलेंगे. अगर कोई स्कूल या कॉलेज बाढ़ से प्रभावित है, तो उसे बंद करने का निर्णय संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा लिया जाएगा.
  • निजी स्कूलों के प्रबंधकों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि स्कूल भवन और कक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित हों ताकि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
  • राज्य के सभी सरकारी स्कूल 8 सितंबर को विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. शिक्षक स्कूलों में उपस्थित रहेंगे और एसएमसी, पंचायतों, नगर परिषदों और निगमों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा.
  • शिक्षक स्कूल भवनों का पूर्ण निरीक्षण करेंगे. अगर भवन में कोई समस्या पाई जाती है, तो इसकी सूचना तुरंत जिले के उपायुक्त और इंजीनियरिंग विभाग को दी जानी चाहिए.
  • 9 सितंबर से सभी सरकारी स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे.

स्कूलों के लिए शर्तें
राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, निजी स्कूलों के संचालकों के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि स्कूल भवन और कक्षाएं पूरी तरह सुरक्षित हों ताकि छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके. इसके अलावा, राज्य के सभी सरकारी स्कूल 8 सितंबर को छात्रों के लिए बंद रहेंगे. शिक्षक स्कूलों में उपस्थित रहेंगे और सफाई अभियान की देखरेख करेंगे.

छुट्टियां बढ़ाने का फैसला जिला प्रशासन लेगा
हालांकि सरकारी आदेशों के अनुसार, स्कूल सोमवार, 8 सितंबर को खुलने हैं, लेकिन पंजाब के मौजूदा हालात बता रहे हैं कि छुट्टियां फिर से बढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि बाढ़ प्रभावित कुछ जिलों के इलाके अभी भी पानी में डूबे हुए हैं. कई स्कूल भी बाढ़ की चपेट में हैं. हालांकि, कुछ इलाकों, खासकर शहरी इलाकों में, स्कूल खोले जा सकते हैं. स्कूल खोलने का फैसला जिला प्रशासन लेगा.

गौरतलब है कि पंजाब सरकार का यह कदम छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि कई जिलों में अभी बाढ़ का पानी कम नहीं हुआ है और स्थिति सामान्य होने में समय लग सकता है. साथ ही, प्रशासन ने सभी लोगों से सुरक्षित रहने और स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की है. अधिकारियों के अनुसार, किसी भी प्रकार की लापरवाही स्थिति को और गंभीर बना सकती है.

कपूरथला में बाढ़ के पानी में डूबने से भाई-बहन की मौत
कपूरथला जिले के फगवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ ने एक भाई-बहन की जान ले ली. मृतकों की पहचान संजीव कुमार और प्रीति के रूप में हुई है. परिजनों ने बताया कि 'संजीव कुमार और प्रीति शनिवार दोपहर करीब 12 बजे घर से रानीपुर गांव में दवा लेने के लिए निकले थे. जब वे डुग्गा गांव के पास पहुँचे, तो साइकिल का संतुलन बिगड़ गया और दोनों खेतों में बाढ़ के पानी में डूब गए. जब तक दोनों भाई-बहनों को बाहर निकाला गया, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.'

फिरोजपुर में भी एक व्यक्ति की डूबने से मौत
फिरोजपुर जिले में भी एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई. बताया गया है कि अपनी बीमार पत्नी के लिए राहत शिविर से दवा लेने जा रहे गुरमेल सिंह पानी के तेज बहाव में बह गए और उनकी मौत हो गई. गांव के पूर्व सरपंच ने बताया कि 'जरूरतमंदों तक जब चीजें नहीं पहुंच पातीं, तो वे खुद बाढ़ के बीच बाहर जाने का जोखिम उठाते हैं. जिसके कारण ऐसे हादसे हो रहे हैं.'

