'31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त हो बेंगलुरु', सीएम सिद्धारमैया का आदेश, कहा- लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बेंगलुरु शहर की सड़कों और यातायात व्यवस्था में सुधार को लेकर हुई बैठक के बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "मैंने आज सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि वे एक महीने के भीतर इसे ठीक कर देंगे. जब बारिश बढ़ती है, तो गड्ढे भी बढ़ जाते हैं. मैंने कहा है कि बारिश का मौसम शुरू होने से पहले सड़क ठीक कर दी जानी चाहिए. आईटीबीटी व्यवसायी क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. बेंगलुरु में एक करोड़ 40 लाख लोग हैं, उन्हें असुविधा नहीं होनी चाहिए.

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक बेंगलुरु में सभी गड्ढों को बंद करने की समय सीमा दी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसा न करने पर इंजीनियरों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु को एक करोड़ 40 लाख लोगों को असुविधा नहीं होनी चाहिए.

मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के प्रति गहरा असंतोष व्यक्त किया और कहा, "मैं गड्ढों को भरने के लिए एक महीने का समय दूंगा. 15 दिन बाद मैं एक बैठक करूंगा और प्रगति की समीक्षा करूंगा. मेट्रो, जीबीए, जल बोर्ड, बेसकॉम और बीडीए के बीच कोर्डिनेशन जरूरी है. जीबीए के मुख्य आयुक्त को हफ़्ते में एक बार बैठक करनी होगी. शहर की जर्जर सड़कों पर गड्ढों से लोग परेशान हैं, क्या आपको लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलें दिखाई नहीं देतीं? आप तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं?"

बेंगलुरु की सड़क में गड्ढा (ETV Bharat)

इंजीनियर और मुख्य अभियंता क्या कर रहे हैं?

उन्होंने सुझाव दिया, "हम उन्हें एक महीने का और समय देंगे. गड्ढों को भरने के लिए सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और सड़कों को चलने लायक बनाया जाना चाहिए. सड़कों के रखरखाव के लिए उचित कार्रवाई न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. ठेकेदारों से समझौता किए बिना, वैज्ञानिक तरीके से, उपलब्ध कराए गए धन से उच्च-गुणवत्ता वाले कार्यों को पूरा करने के लिए कार्रवाई करें."

बेंगलुरु की सड़क में गड्ढा (ETV Bharat)

'वरिष्ठ अधिकारियों को किया जाएगा सस्पेंड'

सीएम ने अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, "गड्ढों को बंद करने में आपको क्या दिक्कत है? आपकी वजह से सरकार बदनाम हो रही है. शर्म नहीं आती? जो गड्ढे खोदे गए हैं, उन्हें भी नहीं भरा जा रहा. क्या आपको लोगों की तकलीफ़ों का अंदाजा नहीं है? आपको सस्पेंड करके घर भेज देना चाहिए. आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों की? क्या मैं आपको गड्ढे बंद करने के लिए कहूं? अगर गड्ढे बंद नहीं हुए, तो सभी मुख्य अभियंता निलंबित हो जाएंगे. मैं किसी का मुंह नहीं देखूंगा. वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा."

