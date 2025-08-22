नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा देश की पहली ऐसी संसद है, जहां से क्रांतिकारियों और राष्ट्रीय नेताओं ने आज़ादी का आह्वान किया, जो पूरे भारत में गूंजा था. इस परिसर में पहली बार आयोजित होने जा रहे ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस को विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सांस्कृतिक गरिमा और संसदीय विरासत का संगम बताया है. 24 और 25 अगस्त को विधानसभा के ऐतिहासिक भवन में ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ का आयोजन होगा.

यह कार्यक्रम देश के पहले निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल की अध्यक्षता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है. इस अवसर पर उनके जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर आधारित भव्य प्रदर्शनी, विशेष डॉक्यूमेंट्री और स्मारक डाक टिकट का केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह लोकार्पण करेंगे.

दिल्ली विधानसभा में होगा दो दिवसीय ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ (ETV Bharat)

बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष कांफ्रेंस में नहीं होंगे शामिल: शुक्रवार को इस कांफ्रेंस के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला समापन करेंगे. देश में इस तरह के कांफ्रेंस के आयोजन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने शुभकामनाएं संदेश भेजा है. उन्होंने बताया कि इस कांफ्रेंस में एकमात्र पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हिस्सा लेने नहीं आ रहे. बाकी केरल, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश समेत सभी राज्यों के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हिस्सा लेंगे.

अरविंद केजरीवाल को भी मिला निमंत्रण: दिल्ली विधानसभा के वर्तमान और पूर्व सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी निमंत्रण भेजा गया है.

दिल्ली विधानसभा में सांस्कृतिक गरिमा और संसदीय विरासत का संगम होगा दो दिवसीय ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ (ETV Bharat)

सभी अतिथियों को स्टेट गेस्ट का दर्जा: विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि सम्मेलन में देशभर से 32 विधानसभाओं और विधान परिषदों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति शामिल होंगे. राज्य अतिथियों के स्वागत और प्रोटोकॉल के लिए दिल्ली सरकार ने 125 अधिकारियों की नियुक्ति की है. सभी राज्यों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को ‘स्टेट गेस्ट’ का दर्जा मिलेगा. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के “विरासत से विकास” के विज़न को ध्यान में रखते हुए दिल्ली विधानसभा ने इस सम्मेलन में न केवल अपने गौरवशाली अतीत को प्रदर्शित करने का निर्णय लिया है, बल्कि पेपरलेस प्रणाली, सौर ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे भविष्यमुखी विषयों को भी शामिल किया है.

विशेष रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन: अतिथियों के लिए विशेष रात्रिभोज और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 23 अगस्त को मुख्यमंत्री द्वारा स्वागत रात्रिभोज, 24 अगस्त को संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा रात्रिभोज, और 25 अगस्त को राज निवास में उपराज्यपाल द्वारा रात्रिभोज शामिल हैं. प्रत्येक अवसर पर भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते हुए विशेष रूप से तैयार किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे.

दिल्ली विधानसभा में होगा दो दिवसीय ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ (ETV Bharat)

कांफ्रेंस में चार प्रमुख सत्र का आयोजन: दो दिवसीय कांफ्रेंस में चार प्रमुख सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें शामिल हैं, पहला विट्ठलभाई पटेल की संविधान और संसदीय संस्थाओं के निर्माण में भूमिका, दूसरा स्वतंत्रता-पूर्व केंद्रीय विधानसभा के नेताओं का स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में योगदान, तीसरा शासन में पारदर्शिता और जनविश्वास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका, तथा अंतिम सत्र भारत लोकतंत्र की जननी. ये सत्र भारत की संसदीय परंपराओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और आधुनिक शासन में तकनीक की प्रासंगिकता पर गहन चर्चा का अवसर प्रदान करेंगे.

विधानसभा परिसर का इतिहास: दिल्ली विधानसभा भवन का निर्माण 1912 में हुआ था और यहां से लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई. रॉलेट एक्ट का विरोध भी यहीं से शुरू हुआ था, जिसने असहयोग आंदोलन को जन्म दिया था. दो दिवसीय कांफ्रेंस में प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. इसमें विट्ठलभाई पटेल के अभिलेखीय दस्तावेज, फोटोग्राफ और सदन की ऐतिहासिक कार्यवाही के रिकॉर्ड प्रदर्शित होंगे. इनमें वह दिन भी दर्ज है जब शहीद भगत सिंह ने विधानसभा में बम फेंका था. डॉक्यूमेंट्री में महात्मा गांधी के सदन में तीन ऐतिहासिक आगमन, साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोध और पटेल के अध्यक्ष पद संभालने के क्षण भी दिखाए जाएंगे.

