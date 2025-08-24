नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा में आयोजित ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने आए बिहार विधान परिषद के उपसभापति रामवचन राय ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बिहार में चल रहे गहन वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरा. उन्होंने एसआईआर के सवाल पर कहा कि यह प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा निरंतर की जाती रहती है. वोटर लिस्ट में नाम काटने और जोड़ने की परंपरा पुरानी है. चुनाव आयोग गलत लोगों के वोट मतदाता सूची में जुड़े ना रहे इसके लिए प्रयास करता है. इसलिए इस प्रक्रिया को मुद्दा बनाना गलत है.

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सभी संवैधानिक संस्थाओं को शक के दायरे में ला रहे हैं. उन्हें खुद ही समझ नहीं है. उनको अपनी पार्टी को मजबूत करने और उसे आगे ले जाने पर ध्यान देना चाहिए. वह अपनी पार्टी को अंधेरे की ओर ले जा रहे हैं. रामवचन राय ने कहा कि बिहार में राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा निकालने से क्या असर होगा इसको लेकर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से कुछ होने वाला नहीं है. बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है. वह सब समझती है.

बिहार में SIR के मुद्दे पर रामवचन राय ने राहुल गांधी को घेरा (ETV Bharat)

रामवचन राय ने कहा कि आजादी से पहले और आजादी के बाद जो भी आंदोलन हुआ है उसमें बिहार की अग्रणी भूमिका रही है. बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है. बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार बनेगी.

जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्ण दर्जा देने की बात की: जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने कहा कि ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए राज्य को पूर्ण दर्जा देने के सवाल पर कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए. इसका वायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया था और यह जायज भी है. उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद नई सरकार बनने के बाद अच्छा कामकाज हो रहा है. ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस के बारे में उन्होंने कहा कि आयोजन काफी अच्छा रहा है और कई बिंदुओं पर अच्छी चर्चा हुई है.

जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष ने पूर्ण दर्जा देने की बात की (ETV Bharat)

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बोले कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर हुई चर्चा: उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने बातचीत में कहा कि वीर विट्ठलभाई के केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित होने के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित कॉन्फ्रेंस अच्छा प्रयास है. इससे सभी को विट्ठलभाई पटेल के व्यक्तित्व कृतित्व को उसके माध्यम समझने का मौका मिल रहा है. कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई है, जिनके माध्यम से सभी विधानसभा अध्यक्षों को सदन को चलाने में मदद मिलेगी.

हजारों वर्ष पुरानी है भारत की लोकतांत्रिक परंपरा: राज्यसभा के उपसभापति (ETV Bharat)

हजारों वर्ष पुरानी है भारत की लोकतांत्रिक परंपरा: राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र किसी अन्य देश से आयातित नहीं, बल्कि हमारी परंपराओं, महाकाव्यों और दार्शनिक विचारधारा में निहित है, जहां सदा धर्म और नैतिकता ने सत्ता का मार्गदर्शन किया. हरिवंश नारायण ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक परंपरा हजारों वर्षों पुरानी है. उन्होंने उल्लेख किया कि ऋग्वेद से ही सभा और समिति जैसी सामूहिक विमर्श की संस्थाओं का उल्लेख मिलता है. रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में नेतृत्व का संबंध त्याग, नैतिकता और प्रजाजन के प्रति जिम्मेदारी से जोड़ा गया है.

राज्यसभा के उपसभापति ने यह भी कहा कि पश्चिमी चिंतकों ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, जबकि भारतीय चिंतन में धर्म और शासन हमेशा साथ रहे. उन्होंने कौटिल्य के अर्थशास्त्र का हवाला देते हुए कहा कि “राजा का सुख प्रजा के सुख में है और इसे मैकियावेली के उस विचार से अलग बताया कि शासक के लिए भयभीत करना प्रिय होने से अधिक महत्त्वपूर्ण है.

