नई दिल्ली: दिल्ली के ऐतिहासिक विधानसभा भवन में ‘ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस’ का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सदन चलाने में तीन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए. विवेक, विचार और विधान. विवेक से विचार बनता है और विचारों से विधान बनता है. इन तीनों चीजों का सम्मान सभापति को करना चाहिए. संसद या विधानसभा में सार्थक वाद-विवाद नहीं होता है तो यह निर्जीव भवन बनकर रह जाएगा. इसमें भी विवेक की जरूरत है. विरोध संयमित तरीके से होना चाहिए. उन्होंने सदन को लोकतंत्र का ईंजन बताया है.
दिल्ली विधानसभा जो देश का पहला निर्वाचित केंद्रीय विधानसभा था. उसके पहले निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल की अध्यक्षता के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित स्पीकर्स कांफ्रेंस में शामिल हुए राज्यों के विधानसभा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को संबोधित करते हुए अमित शाह ने निवेदन किया कि इसे चलाने के लिए जो नियम बने हैं उसका पालन करें. हमें सभी सदन की लाइब्रेरी को समृद्ध करने की बात कही.
अमित शाह ने कहा कि एक प्रकार से स्वर्णिम इतिहास आज हमारे सामने उपस्थित है. दिल्ली विधानसभा के सभागार में आज से ठीक सौ साल पहले 24 अगस्त को सुबह 11 बजे जिस समय पर ब्रिटिश राज में केंद्रीय विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल कार्यभार संभाले थे. अमित शाह ने कहा कि इस सदन में हम बैठे हैं, इस सदन में आजादी के कई गणमान्य ने लोगों ने अपना योगदान दिया है. कई सारे महानुभावों ने देश की जनता की आजादी की आस को शब्दों के माध्यम से रखने की कोशिश की. उन्होंने इस विधानसभा में महानुभावों के दिए गए भाषण की प्रति देश के सभी सदनों में पहुंचने की बात कही.
दिल्ली विधानसभा में पहली बार इस कांफ्रेंस में मुख्य अतिथि के तौर पर आए केंद्रीय गृहमंत्री ने सबसे पहले विधानसभा परिसर में लगी विट्ठलभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी, उनके बाद उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष ने पुष्प सुमन अर्पित किए. फिर परिसर में विट्ठलभाई पटेल की गौरवगाथा बताने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी को देखा. अमित शाह ने कहा कि अन्य राज्यों के विधानसभा में भी ऐसी प्रर्दशनी लगाई जानी चाहिए. वे बोले विट्ठलभाई पटेल और उनके भाई सरकार वल्लभभाई पटेल दोनों गुजरात के भाई ने महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर किया, वह सराहनीय है. विट्ठलभाई पटेल ने कई सारी परंपरा को स्थापित करने का काम किया. जो हम सबके लिए ज्योति पुंज बनकर काम कर रहा है. उनके जीवन में कई प्रकार से सदन के सभापति के रूप में परीक्षा की घड़ी आई. उन्होंने विधानसभा की गरिमा को कभी भी गिरने नहीं दिया.
एक घटना का ज़िक्र करते हुए अमित शाह बोले इस सदन में वायसराय आए थे, तब अंग्रेजों की तरह से फरमान आया कि जब वे विधानसभा का संबोधन करेंगे तो एक ही कुर्सी होगा, जिस पर वह बैठेंगे, बाकी सब नीचे बैठेंगे. विट्ठलभाई ने ऐसा करने से मना कर दिया. बाद में दोनों की कुर्सी साथ लगी. विधानसभा अध्यक्ष का पद बहुत ही गरिमामय होता है. उन्होंने महात्मा गांधी से जुड़ें विट्ठलभाई पटेल के किस्से भी सुनाई. अपने संबोधन में अमित शाह ने कहा कि सदन में किसी मुद्दे पर बहस होती है तो उसे सुनना होगा. ऐसा नहीं कि अपनी बात कही और चले गए. विधानसभा चुनी हुई सरकार के अधीन नहीं चलेगी, यह विट्ठलभाई ने अंग्रेजों के समय किया. वहीं बाद में हमारी संविधान सभा ने व्यवस्था की. उस समय की विधानसभा की कार्यवाही सबको देखनी चाहिए. 1930 में कांग्रेस ने विधानमंडलों के बहिष्कार का फैसला लिया था, तब विट्ठलभाई पटेल ने भी एक बात लिखी थी कि अब मेरा स्थान जनता के बीच आज़ादी की लड़ाई में है.
सदन की गरिमा बताने के लिए महाभारत काल का जिक्र: अमित शाह ने कांफ्रेंस में आए अभी विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि हम सदन की गरिमा बढ़ाने का काम करें. सदन की कार्यवाही नियमों के अनुसार हो, यह तय करें. अमित शाह ने महाभारत काल का ज़िक्र करते हुए कहा कि जब-जब सदन की गरिमा कम हुई, तब-तब बुरा हुआ है. हस्तिनापुर की सभा ने द्रौपदी का चीरहरण कर गरिमा खो दी, तब महाभारत हुआ था. इसलिए हम सबको सदन गरिमा से चलाना चाहिए. सभापति की जिम्मेदारी को भी उन्होंने याद दिलाया. अमित शाह बोले आज़ादी के बाद हमारे लोकतंत्र की नींव गहरी और मजबूत हुई है. अंत मे वे ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस में आए देशभर के विधानसभा, परिषद के स्पीकर से कहा कि आज मणिकांचन योग है. अमित शाह ने विट्ठलभाई के जीवन, संसदीय योगदान और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका पर आधारित भव्य प्रदर्शनी, विशेष डॉक्यूमेंट्री और स्मारक डाक टिकट का भी लोकार्पण किया.
वहीं, केंद्रीय गृहमंत्री के भाषण से पहले दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस बुलाने के बारे में अपनी बात कही. उसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा; ''दिल्ली में पहली बार आयोजित इस कांफ्रेंस में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति लोकतांत्रिक परंपरा को सशक्त बनाने का बड़ा उदाहरण है. आज ऐतिहासिक दिन है. जहां सौ साल पहले कोई भारतीय केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष बनना बहुत बड़ी बात है. यह कोई आम घटना नहीं थी. उस समय को याद करती हूं तो लगता है विट्टलभाई पटेल ने जरूर सोचा होगा, इसी तरह एक दिन आजाद देश में संवैधानिक पदों पर हमारे देशवासियों का नेतृत्व होगा.''
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अपने संबोधन में कहा; ''ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस भारतीय लोकतंत्र की सजीवता का उदाहरण है. इस इमारत का इस्तेमाल केंद्रीय विधानसभा के रूप में हुआ है. यह हम सबके लिए गर्व का विषय है. प्रत्येक विधायक संसदीय आचरण का पालन करें. इस मंच का उपयोग जनता की सेवा के लिए करें न कि राजनीति के लिए. सदन रचनात्मक कार्यों के लिए स्थान बने यही कामना है.'' बता दें कि इस कांफ्रेंस में आए सभी राज्य अतिथियों का स्वागत साहित्य कला परिषद द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों से किया गया, जिसमें राजस्थान का कच्छी घोड़ी नृत्य, हरियाणा का बंचारी नगाड़ा, पूर्वोत्तर का स्वागत नृत्य और केरल का चेंडा वादन शामिल था.
संसद में हंगामा होना उचित है लेकिन इससे काम को बाधित करना ठीक नहीं - किरेन रिजिजू
मुख्य अतिथि के संबोधन से ठीक पहले संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस में देशभर से आए अतिथियों के लिए यह बहुत उपयोगी सत्र साबित होगा. उस समय हमारा संसद कैसे चलता था इसका आंकलन करना जरूरी है. जिन महान लोगों ने इसकी नींव रखी उसको याद करना जरूरी है. कुछ-कुछ विधानसभा में जाकर देखा, कुछ जगहों पर अच्छा चलता है. कौन सा विधानसभा कैसे चलता है, यह सब यहां देखने को मिलेगा. एक विधानसभा से दूसरे विधानसभा को चलाने की बात सीखी जा सकती है. अगर विधानसभा, संसद ठीक से नहीं चलेगा तो कहीं न कहीं लोकतंत्र में दिक्कत है. संसद में हंगामा होना उचित है लेकिन इससे काम को बाधित करना ठीक नहीं है. एक दो महीने में सदन व्यवस्था को बेहतर चलाने के लिए मीटिंग बुलाने की बात कही. वन नेशन वन एप्लीकेशन जो शुरू हुआ, इससे विधानसभा व संसद में कामकाज डिजिटल हुआ यह बहुत अच्छी पहल है.
