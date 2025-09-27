"आतंकवाद का नहीं कोई जाति-धर्म और रंग" मुस्लिम महासम्मलेन में इंद्रेश कुमार ने शिक्षा, तहजीब और तरक्की पर दिया जोर

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में शनिवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अखिल भारतीय मुस्लिम महासम्मेलन आयोजित हुआ. इसमें हजारों की संख्या में देशभर से कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि मंच से उस विज़न को भी साझा किया, जो भारत में सामाजिक सद्भाव और सकारात्मक नेतृत्व की नई राह खोलने वाला है. यह आयोजन केवल एक सम्मेलन नहीं था बल्कि यह संदेश था कि भारत के मुसलमान अब दर्शक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनेंगे. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने कहा कि आतंकवाद, नशाखोरी और समाज में फैल रही नकारात्मक प्रवृत्तियों पर गहरा प्रहार किया. शिक्षा, तहजीब और तरक्की पर जोर उन्होंने कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म, जाति या रंग नहीं होता, वह केवल शैतानियत है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हम हिन्दुस्तानी थे, हैं और रहेंगे. हमारी पहचान पर कोई सवाल नहीं उठा सकता. उन्होंने अपने भाषण में देश की बुनियादी पहचान और भाईचारे की बात करते हुए भारत को आतंकवाद और नशामुक्त बनाने का आह्वान किया. इंद्रेश कुमार ने याद दिलाया कि एमआरएम ने तीन तलाक को खत्म कराने की लड़ाई लड़ी और यह संगठन हमेशा महिलाओं की अस्मिता और समाज की इज्जत की रक्षा के लिए खड़ा रहा है. अब समय आ गया है कि शिक्षा, तहजीब और तरक्की पर जोर देकर भारत को आगे बढ़ाया जाए और समाज में एकता की नई मिसाल कायम की जाए. मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रमुख इंद्रेश कुमार (ETV Bharat) इंद्रेश कुमार ने अपने संबोधन में बिहार में मौजूद रोहिंग्या और घुसपैठियों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर घुसपैठिए यहां नौकरी और संसाधनों पर कब्जा करेंगे, तो स्थानीय मुसलमानों के लिए रोजगार पाना और भी कठिन हो जाएगा. उन्होंने कहा कि घुसपैठिए नौकरी पाएंगे तो यहां का मुसलमान कैसे रोजगार हासिल कर पाएगा? शाहिद अख्तर का दूरदर्शी विजन एनसीएमईआई के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शाहिद अख्तर ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने 25 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पूरी करने जा रहा है और यह केवल उत्सव का क्षण नहीं है. अगले 25 वर्षों के लिए नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने का आह्वान है. अख्तर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमें राष्ट्र निर्माण के सहभागी बनना है, केवल दर्शक बने रहना हमारे लिए विकल्प नहीं है. उन्होंने घोषणा की कि आने वाले वर्षों में मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए सुलह केंद्र, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, छात्रवृत्ति योजनाएं और करियर गाइडेंस सेल की स्थापना की जाएगी, ताकि समाज का हर तबका शिक्षा, रोजगार और सम्मान की मुख्यधारा से जुड़ सके. I Love Mohammad के संदर्भ में उन्होंने कहा कि हज़रत मोहम्मद साहब मुसलमानों की आस्था और पहचान की बुनियाद हैं. दुनिया के सभी देशों में मुसलमान और इस्लाम की यह बुनियाद कायम है और इसे सभी धर्मों को समझना चाहिए.