बिहार में SIR साजिश के तहत हुआ, राहुल गांधी जल्द ही फोड़ेंगे बनारस की वोट चोरी का बम: अलका लांबा

कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से हमने पुरजोर तरीके से वहां चल रहे वोटर लिस्ट विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का हमारी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है. जिन लोगों के वोट वहां गलत तरीके से काटे गए थे उन लोगों की पुरजोर लड़ाई हमने लड़ी है. बीजेपी की गोद में बैठकर जो चुनाव आयोग कम कर रहा है उस चुनाव आयोग की मनमानी को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट तक गए. सुप्रीम कोर्ट ने भी वोटर लिस्ट रिवीजन में 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड को मान्यता दी है, यह भी हमारी जीत है.

'हम लोगों को बता रहे हैं कि अगर बिहार में कांग्रेस की सरकार बनती है तो माई बहन योजना के तहत 2500 रूपये महिलाओं को दिए जाएंगे. दूसरे राज्यों में हमारी कांग्रेस की सरकारें पहले से ही ऐसा कर रही हैं. इसके साथ ही राहुल गांधी ने अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जन-जन तक यह बात पहुंचाई कि किस तरीके से वोट चोरी करके भाजपा और मोदी जी द्वारा सत्ता हथियाई जा रही है. मोदी जी ने हरियाणा, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में वोट चोरी करके सरकार बनाई'.

राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से बिहार चुनाव में कांग्रेस को फायदा होगा? इसको लेकर अलका लांबा ने कहा कि राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा और वोट चोर गद्दी छोड़ के अभियान से बिहार और देश में जागरूकता आई है. अब लोग कहने लगे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़. बिहार में भी यह नारा गूंज रहा है और इसका परिणाम आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा. कांग्रेस पार्टी बिहार में चुनावी तैयारी में जुटी हुई है.

महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा (ETV BHARAT)

अलका लांबा ने कहा बिहार जिन 65 लाख लोगों के वोट काट दिए गए चुनाव आयोग से जब इसके बारे में चुनाव आयोग से जानकारी मांगी गई तो देने से मना कर दिया गया. लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट की उनको लताड़ पड़ी तो उन्होंने फिर वोट कटने वाले सभी लोगों के नाम सार्वजनिक किए. इससे यह मैसेज गया कि जिन लोगों के वोट गलत तरीके से काटे गए थे उन लोगों के वोट जुड़वाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है. घर घर जाकर हमारे कार्यकर्ताओं ने लगातार इसके लिए अभियान चलाया है. पार्टी ने लोगों के वोट जुड़वाने के लिए हर बूथ पर अपने बीएलए-2 लगाए हैं.



बहुत जल्दी फूटेगा बनारस की वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम

कांग्रेस लीडर अलका लांबा ने कहा कि अब वोट चोरी का खेल ज्यादा दिन तक चलेगा. अभी राहुल गांधी ने एक सीट की वोट चोरी का खुलासा किया है. उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का यह खुलासा करके एटम बम फोड़ दिया है. अब इसके बाद एक और वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी है. यह वोटी चोरी का हाइड्रोजन बम लोकसभा चुनाव में बनारस की सीट पर को लेकर भी हो सकता है. बनारस में 16वें राउंड तक तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीछे चल रहे थे. फिर अचानक वह डेढ़ लाख वोटों से चुनाव कैसे जीत जाते हैं. कहीं न कहीं यहां भी वोट चोरी की गई है. चुनाव आयोग का कहना है वोटर लिस्ट का रिवीजन तो पहले भी किया जाता रहा है, वोट जोड़ने और काटने की प्रक्रिया सामान्य रूप से हमेशा होती रही है.

SIR पर अलका लांबा ने बीजेपी को घेरा (ETV BHARAT)

बिहार में जो हो रहा है वो प्लानिंग के तहत हो रहा है-अलका लांबा

बिहार चुनाव में के वोटर लिस्ट रिवीजन को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है, इस सवाल के जवाब में अलका लांबा ने कहा कि चुनाव से 2 महीने पहले किसी भी राज्य में वोटर लिस्ट रिवीजन का काम नहीं होता है. बिहार तो प्लानिंग के तहत या किया जा रहा है. वोटर लिस्ट रिवीजन का एक समय होता है. उन राज्यों में क्यों नहीं वोटर लिस्ट रिवीजन कराया जा रहा है जहां अभी चुनाव नहीं होने हैं.

चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों में एसआईआर होगा, इसको कैसे देखती हैं? इस सवाल के जवाब में अलका लांबा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि अब अपनी इतनी बड़ी फजीहत कराने के बाद अब किसी भी राज्य में चुनाव आयोग में एसआईआर कराने की इतनी हिम्मत बची होगी. अगर ऐसा किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी उन सभी जगहों पर भी लोगों को जागरूक करेगी और गलत तरीके से वोट काटने के खिलाफ अभियान चलाएगी. दिल्ली के चुनाव में भी वोटर लिस्ट से संबंधित शिकायतें आई थीं. दिल्ली में भी इस तरह की यात्रा विधानसभा क्षेत्रवार निकालने की तैयारी है. वोट चोरी के खिलाफ जनजागरण का कार्य लगातार चलता रहेगा और मोदी जी अब वोट चोरी करके कहीं भी सरकार नहीं बना पाएंगे. अलका ने कहा कि मैं चार विधानसभा के चुनाव लड़ चुकी हूं और एक बार चांदनी चौक से विधायक रह चुकी हूं. मुझे पता है की वोटर लिस्ट रिविजन कब किस तरह से होता है और उसके क्या नियम होते हैं.



'भाजपा ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया को कमजोर किया'

अलका लांबा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जानबूझकर कर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया को कमजोर कर दिया. पहले यह नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती थी जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते थे. लेकिन, अब बदली हुई चुनावी प्रक्रिया में चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 के अनुसार, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता को रखकर की जाती है. अधिनियम में यह भी कहा गया है कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एक खोज समिति, चयन समिति के समक्ष नामों का एक पैनल प्रस्तावित करेगी. यह सारी प्रक्रिया मोदी सरकार ने चुनाव आयोग को प्रभावित करने के लिए बदली है.

अलका लांबा (ETV BHARAT)

बिहार में महिलाओं को सरकार बनने पर 2500 रूपये महीना देगी कांग्रेस

बिहार में कांग्रेस की चुनावी तैयारी को लेकर अलका लांबा ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की सरकार द्वारा दूसरे राज्य में चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है. तेलंगना, कर्नाटक और झारखंड में चलाई जा रही माई बहना योजना के तहत कांग्रेस की सरकार 2500 महीना महिलाओं को दे रही है. यह योजना बिहार में भी सरकार बनने पर भी लागू की जाएगी इस बात की गारंटी कांग्रेस बिहार में दे रही है. युवाओं को रोजगार देने का काम भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो किया जाएगा. मौजूदा एनडीए की सरकार जो नीतीश कुमार चला रहे हैं. बिहार की जनता अब वहां की सरकार से ऊब चुकी है.

बिहार के साथ हमेशा से भेदभाव किया जाता रहा है. स्पेशल स्टेटस बिहार कब से मांग रहा है उसको आज तक नहीं दिया गया. बीजेपी बिहार में जनता को मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है. इसलिए कभी कांग्रेस के मंच से मोदी जी की मां को गाली कभी किसी को गाली इस तरह का माहौल बना रहे हैं. राहुल गांधी जी की वोटर अधिकार यात्रा से लोग अब जागरुक हो चुके हैं. बिहार की जनता समझदार है. आने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार वोट चोरी करने वालों को जनता सबक सिखाएगी- अलका लांबा



'दिल्ली में अभी तक फेल दिख रही है बीजेपी की रेखा गुप्ता सरकार'

27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में सरकार बनी और यहां एक महिला मुख्यमंत्री हैं. रेखा गप्ता सरकार के पिछले 7 महीने के कामकाज को किस तरह देखती हैं? इस पर अल्का लांबा ने कहा कि अभी तक तो मुझे रेखा गुप्ता सरकार का कोई खास काम दिखाई नहीं दिया है. दिल्ली में बाढ़ आई हुई है लोग परेशान हैं. गरीब लोगों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है. अभी तक तो लोग शीला दीक्षित जी की सरकार के समय जो काम हुआ था लोग उसी की बातें करते हैं. सड़कों से लेकर फ्लाईओवर तक दिल्ली में बने यह सब काम तो कांग्रेस की सरकार के समय ही हुए हैं.केजरीवाल भी पूरी तरह फेल, दिल्ली के बाद अब पंजाब भी छोड़कर गुजरात पहुंच गए हैं.



अरविंद केजरीवाल द्वारा पंजाब में अभी बाढ़ के समय गुजरात का दौरा करने को लेकर अल्का लांबा ने कहा कि केजरीवाल भी पूरी तरह फेल हो चुके हैं. दिल्ली की जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया. पंजाब में भी सरकार पूरी तरह फेल है. बाढ़ से लोग परेशान हैं. ऐसे में अरविंद केजरीवाल गुजरात में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं. अरविंद केजरीवाल को भी जनता अच्छे से जान चुकी है.

