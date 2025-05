ETV Bharat / bharat

'लोग घबराएं नहीं, जम्मू-कश्मीर के अस्पतालों में इलाज की पूरी व्यवस्था': स्वास्थ मंत्री - FIRING IN JAMMU

सकीना इटू. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 9, 2025 at 3:09 PM IST | Updated : May 9, 2025 at 3:32 PM IST 3 Min Read

श्रीनगर: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और सीमा पार से भारी गोलाबारी के बीच नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर रहने वाले एक दर्जन से ज़्यादा लोग मारे गए हैं. कई अन्य घायल हुए हैं. घायलों के इलाज के लिए जम्मू-कश्मीर के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं. ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने कहा कि कश्मीर और जम्मू में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के तहत सभी अस्पताल, साथ ही जम्मू और श्रीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेजों, शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसकेआईएमएस) सौरा और एसकेआईएमएस बेमिना से संबद्ध अस्पताल किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को देखते हुए अतिरिक्त व्यवस्था की गई है. मिनी-आईसीयू और अलग वार्ड बनाए गए हैं, डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की विशेष टीमें तैनात की गई हैं. दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की गई है. उपलब्धता बनाए रखने के लिए ब्लड बैंकों को अलर्ट पर रखा गया है और विशेष हेल्पलाइन और नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं. स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस संकट के दौरान स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं. जम्मू-कश्मीर में आठ सीमावर्ती जिले हैं. तीन कश्मीर घाटी में और पांच जम्मू संभाग में, जो विशेष रूप से सीमा पार से गोलाबारी और नागरिक हताहतों के लिए संवेदनशील हैं. घायलों का समय पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए इन क्षेत्रों के अस्पतालों को आवश्यक चिकित्सा बुनियादी ढांचे से सुसज्जित किया गया है.

