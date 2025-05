ETV Bharat / bharat

बीजापुर कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन, एक महिला नक्सली का शव बरामद, अब तक 4 माओवादी ढेर - ALL EYES ON KARREGUTTA

बीजापुर तेलंगाना सीमा पर नक्सल ऑपरेशन ( ETV BHARAT )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 6, 2025 at 1:53 PM IST | Updated : May 6, 2025 at 2:01 PM IST 2 Min Read

बीजापुर: बीजापुर में तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा पर कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर नक्सल ऑपरेशन जारी है. इस ऑपरेशन का यह 15वां दिन है. सोमवार को कर्रेगुटा नक्सल ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है. माओवादियों के खिलाफ इस अभियान में एक महिला नक्सली मारी गई है. महिला माओवादी के पास से एक थ्री नॉट थ्री रायफल मिली है. कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में कामयाबी: कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में फोर्स ने अब तक कुल 4 माओवादियों को मार गिराया है. आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि इस नक्सल ऑपरेशन में छत्तीसगढ़ के फोर्स को बड़ी सफलता मिली है. 24 अप्रैल को सुरक्षाबलों ने 3 नक्सलियों को मार गिराया था. उसके बाद 5 मई को एक महिला नक्सली मारी गई है. कर्रेगुटा की पहाड़ी पर फोर्स का जवान (ETV BHARAT)

Last Updated : May 6, 2025 at 2:01 PM IST