रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, रबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया है.
Published : September 24, 2025 at 6:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपियों लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों को आरोप तय करने की अगली तिथि को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने पर 13 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने पर फैसला करीब-करीब लिखा जा चुका है और ये 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा.
कोर्ट ने 29 मई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है.
बता दें कि 28 फरवरी को सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.
ये था पूरा मामला
कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.
