ETV Bharat / bharat

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव, रबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को 13 अक्टूबर को हाजिर होने का आदेश दिया है.

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव
रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 6:38 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपियों लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों को आरोप तय करने की अगली तिथि को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने पर 13 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने पर फैसला करीब-करीब लिखा जा चुका है और ये 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा.

कोर्ट ने 29 मई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है.

बता दें कि 28 फरवरी को सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

ये था पूरा मामला

कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.

लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

ये भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

IRCTC SCAM CASEROUSE AVENUE COURT IRCTC SCAM CASELALU YADAV ON IRCTC SCAMरेलवे टेंडर घोटालाRAILWAY TENDER SCAM CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.