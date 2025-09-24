ETV Bharat / bharat

रेलवे टेंडर घोटाला मामले में लालू यादव समेत सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपियों लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों को आरोप तय करने की अगली तिथि को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने पर 13 अक्टूबर को फैसला सुनाने का आदेश दिया. है. आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि आरोप तय करने पर फैसला करीब-करीब लिखा जा चुका है और ये 13 अक्टूबर को सुनाया जाएगा.

कोर्ट ने 29 मई को आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. उन्होंने कहा था कि पहले सीबीआई ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है.

बता दें कि 28 फरवरी को सीबीआई ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं. 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.

ये था पूरा मामला