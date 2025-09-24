ETV Bharat / bharat

भारत के खिलाफ बार-बार जहर उगलने वाले तुर्की की जुल्म की कहानी, सुनकर रूह कांप जाएगी

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 23 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के दौरान बोलते हुए...

तुर्की क्यों करता है पाकिस्तान का समर्थन? एर्दोगन के पाकिस्तान के प्रति बढ़ते रुझान 2002 के बाद से नव-तुर्क विदेश नीति के बढ़ते प्रभाव को दर्शाते हैं. नव-तुर्कवाद एक रणनीतिक और वैचारिक ढांचे को संदर्भित करता है जिसके तहत तुर्की मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और बाल्कन सहित ऐतिहासिक रूप से तुर्क नियंत्रण वाले क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है इसलिए, पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंध बनाना और कश्मीर मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान का पक्ष लेना, सऊदी अरब और ईरान के विरोध में खुद को इस्लामी दुनिया का नेता बताने की तुर्की की इच्छा को दर्शाता है.

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 23 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के दौरान बोलते हुए... (AFP)

2023 तक, एर्दोगन ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत और सहयोग के माध्यम से कश्मीर का शांतिपूर्ण समाधान दक्षिण एशिया में स्थिरता और समृद्धि लाएगा, और इस दिशा में प्रयासों के लिए तुर्की के समर्थन की पुष्टि की. यह दूसरा साल था जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का कोई उल्लेख नहीं किया. 2024 में एर्दोगन ने अपने संयुक्त राष्ट्र महासभा भाषण के दौरान कश्मीर का उल्लेख नहीं किया.

साल 2022 में, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच स्वतंत्रता के 75 साल बाद भी शांति और सहयोग स्थापित नहीं हो पाया है. उन्होंने कश्मीर में 'न्यायपूर्ण और स्थायी शांति' का आह्वान किया. यह आह्वान दर्शकों की शांतिपूर्ण समाधान की आशा के अनुरूप है, लेकिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लेख नहीं किया. उन्होंने कहा कि, शांति के इस आह्वान से दर्शकों में बेहतर भविष्य की आशा की भावना जागृत होनी चाहिए.

वहीं, साल 2021 में, एर्दोगन ने प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के ढांचे के भीतर संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के माध्यम से 'कश्मीर में चल रही समस्या' के समाधान के लिए तुर्की के समर्थन को दोहराया.

अपने 2020 के संयुक्त राष्ट्र महासभा भाषण में, एर्दोगन ने इस बात पर जोर दिया कि दक्षिण एशिया की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण 'कश्मीर समस्या' अभी तक सुलझी नहीं है. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर आधारित और कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप समाधान की वकालत की.

2019 सितंबर सितंबर 2019 में, तुर्की के नेता ने 'कश्मीर मसले ' पर बात की, जो भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चला आ रहा क्षेत्रीय संघर्ष है. उन्होंने कश्मीर के लोगों के शांतिपूर्ण भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, संघर्ष के बजाय न्याय और निष्पक्षता के आधार पर, पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे के समाधान का आह्वान किया. यह मुद्दा तुर्की के कूटनीतिक रुख और भारत तथा पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है.

2025 फरवरी 2025 एर्दोगन की पाकिस्तान यात्रा के दौरान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर मुद्दे को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के माध्यम से हल किया जाना चाहिए, जिसमें कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं पर उचित विचार किया जाना चाहिए. बता दें कि, पिछले छह सालों से, एर्दोआन, पाकिस्तान के अलावा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर मुद्दा उठाने वाले इकलौते विश्व नेता हैं.

जून 2020 जून 2020 में तुर्की ने भारत पर निशाना साधते हुए जम्मू-कश्मीर पर 3 मिनट 15 सेकंड का एक वीडियो यूट्यूब पर जारी किया था. (यह 11 जून 2020 को जारी किया गया था).

पाकिस्तान दौरे के क्रम में तुर्की के बिगड़े बोल 14 फरवरी, 2020 को पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र में अपने भाषण में, राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि, वे उस मदद को न कभी भूले हैं और न कभी भूलेंगे, जो पाकिस्तानी लोगों ने उनके स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी रोटी बांटकर दी थी और अब, कश्मीर उनके लिए वैसा ही है और वैसा ही रहेगा. उन्होंने कहा कि, कल चानक्कल था और आज कश्मीर है, कोई फर्क नहीं है.

आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद तुर्की का भारत विरोधी बयान अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद, 6 अगस्त, 2019 को भारत द्वारा जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने के अगले दिन ही तुर्की के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया, जिसमें उसने कर आर्टिकल 370 को हटाए जाने पर चिंता जाहिर की थी.

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने कहा कि तुर्की मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्धविराम से 'खुश' है. बता दें कि, एर्दोगन पिछले छह साल से संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषणों में लगातार कश्मीर का मुद्दा उठाते रहे हैं. ऐसे में यहां यह जानना जरूरी है कि, तुर्की ने कब-कब भारत के खिलाफ जहर उगला है.

बता दें कि, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को हथियार देने वाला तुर्की अब कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है. 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि कश्मीर मसला बातचीत से हल होना चाहिए.

तुर्की भी अब पाकिस्तान के नक्शेकदम पर चलता नजर आ रहा है. संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा के 80वें सत्र में तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन ने एक बार फिर से कश्मीर मुद्दा उठाया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के तहत वार्ता का भी आग्रह किया.

एर्दोगन 2003 से कम से कम 10 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं. एर्दोगन के शासनकाल में भारत-तुर्की संबंधों में एक महत्वपूर्ण समस्या कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख के लिए तुर्की का लगातार समर्थन रहा है.

पाकिस्तान और तुर्की के बीच रक्षा संबंध

मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर: पाकिस्तान ने कथित तौर पर भारत के खिलाफ तुर्की निर्मित बायरकटर टीबी2 और वाईआईएचए ड्रोन का इस्तेमाल किया है. 2018 में महत्वपूर्ण रक्षा सौदों के साथ द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा मिला. इन दिनों तुर्की, चीन के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता है.

अप्रैल और मई 2025: छह तुर्की सी-130 हरक्यूलिस सैन्य परिवहन विमान, संभवतः हथियारों की खेप लेकर, 27 अप्रैल और 2 मई को कराची हवाई अड्डे पर उतरे, जबकि एक तुर्की युद्धपोत, टीसीजी बुयुकाडा (एफ-512), जो तुर्की नौसेना के एडा-क्लास एएसडब्ल्यू कोरवेट का दूसरा जहाज है, भी कराची में उतरा.

तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन 23 सितंबर, 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की आम बहस के दौरान बोलते हुए... (AFP)

F-16 आधुनिकीकरण कार्यक्रम: पाकिस्तान वायु सेना (पीएएफ) को सितंबर 2014 में अंकारा स्थित तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (टीएआई) से अंतिम चार उन्नत एफ-16 फाइटिंग फाल्कन जेट प्राप्त हुए, जिससे पाकिस्तान का एफ-16 आधुनिकीकरण कार्यक्रम पूरा हो गया. अक्टूबर 2009 में पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय द्वारा दिए गए 75 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुबंध के अनुसार, टीएआई ने कुल 41 पाकिस्तानी वायुसेना एफ-16 विमानों के एवियोनिक्स और संरचनात्मक उन्नयन किए ताकि उनका परिचालन जीवन बढ़ाया जा सके और उनकी क्षमताएँ बढ़ाई जा सकें। इस अनुबंध में उन्नत विमानों पर पायलट प्रशिक्षण भी शामिल था.

इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज: पीएएफ ने जनवरी 2011 में इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परीक्षण और प्रशिक्षण रेंज (ईडब्ल्यूटी एंड टीआर) को शामिल किया. पीएएफ के लिए ईडब्ल्यू रेंज को डिजाइन और स्थापित करने के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का अनुबंध तुर्की की रक्षा कंपनी हैवेलसन को दिया गया था.

पाकिस्तान नौसेना बेड़ा टैंकर परियोजना: मुख्य ठेकेदार के रूप में, तुर्की की कंपनी एसटीएम ने जनवरी 2013 में पाकिस्तान नौसेना के साथ एक बेड़ा टैंकर के डिजाइन और निर्माण हेतु 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुबंध किया. एसटीएम ने कराची शिपयार्ड में जहाज के निर्माण के लिए डिजाइन, उपकरण, प्रणालियां और सामग्री प्रदान की. 2016 में इसे लॉन्च किया गया और पीएनएस मोआविन नाम का यह रसद पोत समुद्री परीक्षणों के बाद 2018 में पाकिस्तानी नौसेना को सौंपा गया.

पाकिस्तानी नौसेना ने 17,000 टन के इस बेड़ा टैंकर को ईंधन और अन्य महत्वपूर्ण सैन्य माल स्थानांतरित करके समुद्र में अन्य जहाजों को रसद सहायता प्रदान करने सहित विभिन्न समुद्री अभियानों को करने में सक्षम बनाया.

एसेलपॉड इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल टार्गेटिंग सिस्टम: तुर्की की कंपनी एसेलसन ने जून 2016 में 16 एसेलपॉड टार्गेटिंग पॉड्स की आपूर्ति के लिए पाकिस्तान के साथ 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक प्रारंभिक अनुबंध किया था. मई 2017 में, एसेलसन ने 16 और पॉड्स के लिए पाकिस्तान के साथ 24.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का दूसरा अनुबंध किया. एसेलसन ने 2017 में पाकिस्तान वायु सेना के JF-17 लड़ाकू विमान पर पॉड्स के सफल एकीकरण और फायरिंग परीक्षणों को सक्षम करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की.

बायरकटार टीबी-2 सशस्त्र यूएवी: स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (एसआईपीआरआई) के व्यापार रजिस्टर के अनुसार, पाकिस्तान ने 2021 में तुर्किये से तीन बायरकटार टीबी-2 सशस्त्र यूएवी का ऑर्डर दिया और उन्हें 2022 में प्राप्त किया. हालांकि पाकिस्तान को तुर्किये के ड्रोन की बिक्री की बारीकियों के बारे में सार्वजनिक डोमेन में सीमित जानकारी उपलब्ध है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टों ने ड्रोन बिक्री की पुष्टि की है.

यूएवी अपग्रेडेशन: तुर्की एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (TUSAS) और पाकिस्तान के राष्ट्रीय इंजीनियरिंग एवं विज्ञान आयोग (NESCOM) ने अंकारा द्वारा विकसित एक विस्तारित-क्षमता वाले ड्रोन के आवश्यक घटकों के उत्पादन हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते को अगस्त 2021 में इस्तांबुल में अंतरराष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले के दौरान औपचारिक रूप दिया गया और यह अंका मानवरहित हवाई वाहन (UAV) की क्षमताओं को बढ़ाने पर केंद्रित होगा.

TUSAS द्वारा विकसित, अंका ड्रोन निगरानी और हमले के अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें 200 किलोग्राम तक के सेंसर या हथियार, जिनमें हल्की हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल हैं, ले जाने की क्षमता है.

ड्रोन तकनीक में अनुसंधान एवं विकास: अगस्त 2023 में उद्घाटन किए जाने वाले पाकिस्तान के राष्ट्रीय एयरोस्पेस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पार्क (NASTP) ने तुर्की की ड्रोन निर्माता कंपनी बायकर के साथ अनुसंधान एवं विकास (R&D) के लिए एक सहयोग समझौता किया है. इस समझौते ने बायकर के लिए NASTP के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास अध्ययन करने का मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे भविष्य में व्यापक सहयोग की नींव रखी जा सकेगी.

बायकर का लक्ष्य इस साझेदारी के माध्यम से रणनीतिक क्षेत्रों में पाकिस्तान के साथ अपने सहयोग को और गहरा करना है. इस समझौते को उद्घाटन समारोह में औपचारिक रूप दिया गया, जिसमें बायकर बोर्ड के अध्यक्ष सेल्कुक बायरकटर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ भी शामिल हुए.

तुर्की पाकिस्तान की स्थानीय संस्कृति को कैसे प्रभावित कर रहा है

पाकिस्तान में तुर्की भाषा का बढ़ता महत्व सांस्कृतिक क्षेत्र तक फैला हुआ है, जैसा कि तुर्की के टेलीविजन नाटकों, जिन्हें डिज़िस के नाम से जाना जाता है, की बढ़ती लोकप्रियता से स्पष्ट होता है. इन तुर्की शो में से एक, दिरिलिश एर्टुगरुल, पाकिस्तान में बेहद लोकप्रिय हो गया है और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस शो की प्रशंसा की है. वास्तव में, YouTube पर एर्टुगरुल के लगभग एक-चौथाई दर्शक पाकिस्तान से थे.

तुर्की के राष्ट्रपति (AFP)

तुर्कों के अल्पसंख्यकों के नरसंहार का इतिहास

ओटोमन साम्राज्य द्वारा अर्मेनियाई नरसंहार: अर्मेनियाई नरसंहार, ओटोमन साम्राज्य के तुर्कों द्वारा अर्मेनियाई लोगों की व्यवस्थित हत्या और निर्वासन था. 1915 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तुर्की सरकार के नेताओं ने अर्मेनियाई लोगों को निष्कासित करने और उनका नरसंहार करने की योजना बनाई. 1920 के दशक के प्रारंभ तक, जब नरसंहार और निर्वासन आखिरकार समाप्त हुआ, तब तक 6 लाख से 15 लाख अर्मेनियाई लोग मारे जा चुके थे, और कई और लोगों को जबरन देश से निकाल दिया गया था.

कुर्द के विरुद्ध नरसंहार

कुर्द तुर्की में सबसे बड़ा गैर-तुर्की जातीय समूह है. वे तुर्की की आबादी का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा हैं. कुर्द, तुर्की की आबादी का 15 फीसदी से 20 प्रतिशत हिस्सा हैं. कुर्दों को पीढ़ियों से तुर्की अधिकारियों द्वारा कठोर व्यवहार का सामना करना पड़ा है. 1920 और 1930 के दशक में हुए विद्रोहों के जवाब में, कई कुर्दों को पुनर्वासित किया गया. कुर्द नामों और वेशभूषा पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

कुर्द भाषा के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और यहां तक कि कुर्द जातीय पहचान के अस्तित्व को भी नकार दिया गया, और लोगों को 'पहाड़ी तुर्क' नाम दिया गया. 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना के बाद से, कुर्दों के विरुद्ध समय-समय पर नरसंहार होते रहे हैं.

जिलान नरसंहार: 1930 में जिलान नरसंहार में लगभग 15 हजार लोग, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए थे. कई लोगों को मशीनगन से मार डाला गया और शवों को नदी में फेंक दिया गया. कुर्द बताते हैं कि कैसे लाशें एक के ऊपर एक ढेर हो गईं और खून का बहाव हफ्तों तक जारी रहा.

देरसिम नरसंहार 1938: 1938 में तुर्कीकरण कार्यक्रम के तहत पूर्वी तुर्की में हुए डेरसिम नरसंहार में 70 हजार से ज्यादा लोग मारे गए थे. 1937 से लेकर 1938 में, तुर्कों ने लगभग 10 हजार से 15 हजार अलेवी और कुर्दों का नरसंहार किया. 1970 के दशक के दौरान, अलगाववादी आंदोलन कुर्द-तुर्की संघर्ष में बदल गया. 1984 से 1999 तक, तुर्की सेना पीकेके के साथ संघर्ष में उलझी रही. 1990 के दशक के मध्य तक, 3 हजार से ज्यादा गांव नक्शे से मिट चुके थे, और आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 378,335 कुर्द ग्रामीण विस्थापित और बेघर हो गए थे.

