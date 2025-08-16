हैदराबाद: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों शर्मिंदा होने के बाद पाकिस्तान ने भारत का मुकाबला करने के लिए एक नई रॉकेट फोर्स कमान शुरू करने का फैसला किया है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 14 अगस्त को आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के गठन का ऐलान किया.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की मिसाइलें भारत की एयर डिफेंस सिस्टम के सामने फेल हो गईं. बता दें कि, भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ महीनों में तनाव काफी अधिक बढ़ गया है. पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के कायरतापूर्ण हमले में 26 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गवां दी थी.

इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के जरिए पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया और साथ ही सैकड़ों आतंकियों को भी मार गिराया था. उसके बाद से पाकिस्तान भारत से काफी खौफ खाया हुआ दिख रहा है.

आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड का गठन

14 अगस्त को पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक कार्यक्रम में आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड के गठन का ऐलान कर दिया. चीन की रणनीति पर आधारित: डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के एक विश्लेषण के मुताबिक, पाकिस्तान एआरएफसी चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स (पीएलएआरएफ) मॉडल से काफी प्रभावित है.

नई पाकिस्तानी सेना रॉकेट फोर्स कमांड के बारे में जानें सब कुछ

यह नया गठन पाकिस्तान की पारंपरिक रॉकेट और मिसाइल प्रणालियों का अनन्य परिचालन नियंत्रण संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया है. परमाणु-केंद्रित सेना सामरिक बल कमान से अलग—जिससे त्वरित तैनाती, एकीकृत लक्ष्यीकरण और बेहतर सैन्य प्रदर्शन के लिए एक एकीकृत कमान का निर्माण होगा.

स्वतंत्र परिचालन नियंत्रण

पाक सेना रॉकेट बल स्वतंत्र रूप से काम करेगा.ऐसा करने से छोटे तोपखाने और परमाणु मिसाइलों के बीच की खाई पाटने में मदद मिलेगी. पारंपरिक मिसाइलों को अब कई अनुमोदनों की आवश्यकता के बिना तुरंत तैनात किया जा सकता है, जिससे पाकिस्तान को अधिक सामरिक लचीलापन मिलेगा.

पारंपरिक मिसाइल और जीएमएलआरएस पर ध्यान

पाकिस्तान के इस नई कमान, विशेष रूप से पारंपरिक मिसाइल सिस्टम और गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम (जीएमएलआरएस) पर ध्यान केंद्रित करेगी. इसके शस्त्रागार में बैलिस्टिक मिसाइलें, क्रूज मिसाइलें और उभरती हुई हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी शामिल होंगी, जिन्हें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर तेज़, सटीक और उच्च-प्रभाव वाली मारक क्षमता सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत परिचालन ढांचे के अंतर्गत एकीकृत किया जाएगा.

इसका मुख्य केंद्र फतेह IV क्रूज मिसाइल है और जिसकी लक्ष्य सीमा 750 किलोमीटर से अधिक है. इसका वज़न 1,530 किलोग्राम है. यह 330 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकती है. साथ ही कम ऊंचाई पर उड़कर दुश्मनों की नजरों से बच सकती है.

केंद्रीकृत कमान

पहले बिखरी हुई मिसाइल प्रणालियों को एक कमान के तहत साथ में लाया जाएगा. ऐसा अगर हुआ तो समन्वय में सुधार होगा और भारत के लिए हमलों का अनुमान लगाना कठिन हो जाएगा. यह कमान हवाई ठिकानों, कमान केंद्रों और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने पर केंद्रित है.

युद्ध में रणनीतिक बदलाव

नया बल सेना की रणनीतिक बल कमान (जो परमाणु हथियारों का प्रबंधन करती है) के साथ मिलकर काम करेगा, और पारंपरिक और परमाणु क्षमताओं को अलग-अलग रखेगा. इससे तेज निर्णय, तेज हमले और पाकिस्तान की पारंपरिक सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, जबकि परमाणु हथियार एक निवारक बने रहेंगे.

आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड उन्नत तकनीक से लैस होगी. इसमें वास्तविक समय में लक्ष्य निर्धारण और बेहतर परिचालन प्रभावशीलता के लिए एडवांस इंटेलिजेंस सर्विलांस और टोही (ISR) का एकीकरण होगा. इस संरचना में मोबाइल मिसाइल ब्रिगेड, एडवांस प्रोजेक्शन फीचर और विशेष रसद नेटवर्क शामिल होंगे. यह किसी भी विकट परिस्थितियों में भी निरंतर तत्परता सुनिश्चित करेंगे.

पाकिस्तानी सेना के रॉकेट फोर्स कमांड का मुकाबला भारत कैसे करेगा?

सितंबर 2021 में, भारत के पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत एक रॉकेट फोर्स बनाने पर विचार कर रहा है जो संभावित रूप से देश की मिसाइलों को नियंत्रित और बनाए रख सके.

मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा, "भारत की आक्रामक और निवारक क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, हम मिशन सुदर्शन चक्र शुरू कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य दुश्मन की रक्षा घुसपैठ को बेअसर करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना है.

पौराणिक श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह, यह मिशन रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो किसी भी खतरे का जवाब कठोरता और सही से देना सुनिश्चित करता है. 2035 तक सभी सार्वजनिक स्थानों को एक विस्तारित राष्ट्रव्यापी सुरक्षा कवच से ढक दिया जाएगा, जो देश की व्यापक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आत्मनिर्भर रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा.

चीन और रूस के विशेष रॉकेट बलों के बारे में जानें सब कुछ

पाकिस्तान की नई रॉकेट फोर्स कमान चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स (PLARF) मोड पर आधारित है.

चीन

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की पूर्व द्वितीय तोपखाना सेना को 31 दिसंबर 2015 को एक शाखा से पूर्ण सैन्य सेवा - PLA रॉकेट फोर्स (PLARF) - में एडवांस किया गया. पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स (PLARF) की उत्पत्ति चीन की दीर्घकालिक एंटी-एक्सेस या एरिया डिनायल (A2/AD) रणनीति से हुई है. इसका उद्देश्य दंड के माध्यम से प्रतिरोध करना था. PLARF, पारंपरिक और परमाणु दोनों मिसाइलों को नियंत्रित करके, चीन के विरोधियों के लिए अस्पष्टता पैदा करता है.

PLARF के इतिहास का विकास

PLA रॉकेट फोर्स (PLARF) को 2016 तक PLA द्वितीय आर्टिलरी फोर्स (PLASAF) के नाम से जाना जाता था. यह PLA की भूमि-आधारित परमाणु और पारंपरिक मिसाइलों के लिए जिम्मेदार है.

द्वितीय आर्टिलरी फोर्स की आधिकारिक स्थापना 1966 में हुई थी. इसे चीन के भूमि-आधारित, क्षेत्रीय परमाणु मिसाइलों के छोटे भंडार की कमान सौंपी गई थी. फर्स्ट जनरेशन की इन मिसाइलों को मुख्य तौर पर अपरिष्कृत और सीमित दूरी और क्षमता वाली मिसाइलों के रूप में वर्गीकृत किया गया था.

1960 और 1970 के दशक में लगातार लंबी दूरी की प्रणालियों के विकास के साथ शुरुआत हुई. 1980 के दशक की शुरुआत में DF-5 की शुरुआत हुई, जो संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला करने में सक्षम पहली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल थी.

1980 का दशक PLASAF के लिए दो अन्य मायनों में एक महत्वपूर्ण दशक था. पहला, DF-21 के विकास के माध्यम से, जो PLA की पहली सड़क-गतिशील बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली थी, और दूसरा, पारंपरिक और परमाणु मिसाइलों को तैनात करने के उसके निर्णय के माध्यम से, जिसके परिणामस्वरूप 1990 के दशक के आरंभ में DF-11 और DF-15 कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की शुरुआत हुई.

PLASAF को सौंपे गए प्लेटफार्मों के निरंतर विविधीकरण और क्षमताओं में सुधार के साथ-साथ इसके आकार में भी समान रूप से निरंतर वृद्धि हुई. 1980 और 2000 के बीच चार नई ब्रिगेड स्थापित की गईं, जिनमें से तीन इन नवीनतम हथियार प्रणालियों से सुसज्जित थीं.

2000 के दशक में यह विस्तार और तेज हो गया

2000 और 2010 के बीच, PLASAF ने अपने बढ़ते हथियारों से लैस ग्यारह नई ब्रिगेडें स्थापित कीं, जिनमें इसकी पहली जमीन से प्रक्षेपित क्रूज़ मिसाइल, CJ-10, और इसकी पहली सड़क-गतिशील ICBM, DF-31 शामिल थी.

2010 और 2020 के बीच विकास की गति और तेज होती गई. वह इसलिए क्योंकि PLASAF (और 2016 में नाम परिवर्तन के बाद, PLA रॉकेट फोर्स) ने 13 नई ब्रिगेडों के साथ-साथ DF-21D एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल, लंबी दूरी की और ज़्यादा सक्षम DF-41 रोड-मोबाइल ICBM, दोहरे परमाणु-पारंपरिक DF-26 IRBM, और DF-17 हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल जैसी ज़्यादा महत्वपूर्ण हथियार प्रणालियां भी शामिल कीं. हैरानी की बात है कि 2017 और 2019 के अंत के बीच PLARF ने कम से कम दस नई मिसाइल ब्रिगेड जोड़ीं.

29 से 39 ब्रिगेड तक का यह अभूतपूर्व विस्तार केवल तीन साल में आकार में 33 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्शाता है. इस प्रकार, PLARF कम दूरी की और कमजोर बैलिस्टिक मिसाइलों के एक छोटे, रॉ फोर्स से परमाणु और पारंपरिक, दोनों तरह के हथियारों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक तेज़ी से बड़े, आधुनिक और दुर्जेय बल में विकसित हो गया है.

रूसी सामरिक रॉकेट बलों के बारे में जानें सब कुछ

सामरिक मिसाइल बल, रूसी संघ के सशस्त्र बलों की एक सेवा शाखा है. यह सामरिक परमाणु बलों का केंद्रीय अंग है. 17 दिसंबर 1959 को सोवियत संघ की मंत्रिपरिषद के आदेश के अनुसार इसका गठन किया गया था.

रूसी संघ के सामरिक रॉकेट बल, रूसी सशस्त्र बलों की एक पृथक सैन्य शाखा है जो रूस की भूमि-आधारित अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (ICBM) को नियंत्रित करती है. सामरिक रॉकेट बल, दुश्मन के आक्रामक परमाणु हथियारों, उसकी सैन्य सुविधाओं और उसके औद्योगिक बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य सोवियत बल था.

उन्होंने 1,000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली सभी सोवियत भूमि-आधारित अंतरमहाद्वीपीय, मध्यम-दूरी और मध्यम-दूरी की परमाणु मिसाइलों का संचालन किया. सामरिक रॉकेट बलों ने सभी सोवियत अंतरिक्ष यान और मिसाइल प्रक्षेपण भी किए. शीत युद्ध की समाप्ति पर, नवीनतम सोवियत सशस्त्र सेवा, सामरिक रॉकेट बल, अपने मिशन के निरंतर महत्व के आधार पर, सर्वोच्च सशस्त्र सेवा थी.

हालांकि, पारंपरिक बलों पर बढ़ते जोर के कारण उनकी प्रतिष्ठा कुछ कम हुई थी. सैन्य संतुलन के अनुसार, लगभग 50,000 कर्मियों के साथ, आरवीएसएन में अभी भी 11 रॉकेट डिवीजन और 1 संचार डिवीजन शामिल हैं. वहीं, तैनात आईसीबीएम की संख्या लगभग 330 पर स्थिर रही है. सामरिक रॉकेट बल रूसी सशस्त्र बलों की एक अलग शाखा है. यह शाखा सीधे जनरल स्टाफ के अधीन है.

