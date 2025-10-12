ETV Bharat / bharat

अलीगढ़ अभिषेक गुप्ता हत्याकांड, पूजा शकुन पांडेय का क्या है हरिद्वार कनेक्शन, जानिये

अलीगढ़ अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की आरोपी पूजा शकुन पांडेय हरिद्वार से भी ताल्लुक रखती थी. वह यहां धर्म संसद में भी भाग ले चुकी हैय

Published : October 12, 2025 at 11:08 AM IST

Updated : October 12, 2025 at 1:02 PM IST

Choose ETV Bharat

देहरादून: अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड की आरोपी महामंडलेश्वर पूजा शकुन पांडेय को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूजा शकुन पांडेय की गिरफ्तारी राजस्थान से की गई है. पूजा शकुन पांडेय की तलाश में यूपी पुलिस हरिद्वार में नजर गड़ाये बैठी थी. पूजा शकुन पांडेय का क्या है हरिद्वार कनेक्शन आइये आपको बताते हैं.

पूजा शकुन पांडेय निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर थी. जिसे लेकर खूब हंगामा भी हुआ था. पूजा शकुन पांडेय हरिद्वार धर्म संसद में भी हिस्सा ले चुकी है. बताया जा रहा है कि साल 2016 के आसपास पूजा शकुन पांडेय हिंदू महासभा से जुड़ी. इसके बाद वह सक्रिय होकर काम करने लगी. अपने बयानों के कारण पूजा शकुन पांडेय कई बार सुर्खियों में आई. साल 2021 में उसे महामंडलेश्वर की उपाधि मिली थी. अलीगढ़ में बाइक शोरूम मालिक अभिषेक गुप्ता हत्याकांड के बाद पूजा शकुन पांडेय के हरिद्वार आने की बात भी कही जा रही थी.

अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन के पुलिस के मुताबिक, पूजा शकुन पांडेय हत्या के बाद बुर्का पहनकर फरार हुई थी. वह अलीगढ़ से गाजियाबाद और फिर वहां से हरिद्वार तक पहुंची थी. इस दौरान पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही थी. पुलिस ने हरिद्वार के आसपास के इलाकों में घेरा बनाकर उसकी निगरानी भी बढ़ाई थी. आखिर में गुप्त सूचना पर यूपी पुलिस ने पूजा शकुन पांडे को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया है.

मामले में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने ईटीवी भारत से बातचीत की. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने कहा पूजा ने हमसे सभी बातें छुपाई हैं. हमने तुरंत उसको निष्कासित कर दिया है. जल्द ही अखाड़ा परिषद इस मामले के बाद बड़ा फैसला लेगा.

पूजा शकुन पांडेय का आपराधिक इतिहास: अलीगढ़ एसएसपी नीरज जादौन ने बताया पूजा शकुन पांडेय पर पहले से ही कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उस पर कुल छह आपराधिक मामले विभिन्न धाराओं में दर्ज हैं. इस प्रकरण में अन्य नामजद अभियुक्त अशोक कुमार पांडेय (पति, नौरंगाबाद) को 28 सितंबर 2025 को और मो फजल (गोंडा रोड, नीवरी) को 1 अक्टूबर 2025 को और आसिफ (नीवरी, थाना रोरावर) को 3 अक्टूबर 2025 को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.पूजा की पुलिस 5 राज्यों में तलाश कर रही थी.

लेडी गोडसे के नाम से फेमस: पूजा शकुन पांडे साल 2019 में सुर्खियों में आई थी. तब पूजा शकुन पांडे ने गांधी जी की फोटो पर गोलियां चलाई थी. इसके लिए पूजा शकुन पांडे को जेल भी जाना पड़ा था. उस समय देशभर में पूजा शकुन पांडे को लेडी गोडसे के नाम से जाना जाने लगा था. इसके बाद

टीवीएस बाइक शोरूम के मालिक अभिषेक गुप्ता की हत्या 26 सितंबर को हुई थी. इसके बाद से वह फरार चल रही थी. बताया जा रहा है कि पूजा शकुन पांडेय ने ब्वायफ्रेंड की हत्या के लिए शूटर्स को 3 लाख की सुपारी दी थी.

Last Updated : October 12, 2025 at 1:02 PM IST

